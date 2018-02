Horóscopo: Perdoar liberta

00:00 · 24.02.2018

Amanhã é exato o excelente aspecto que o Sol e Saturno estabelecem entre si. Nossa estrela está em Peixes e harmoniza-se com Saturno que transita por Capricórnio. Esse contato contribui para que a gente atue com sensatez, esteja mais vital e com maior disposição e entusiasmo para tudo. Estes dias são propícios para a gente se interiorizar, descansar e focar o pensamento em nossas metas. A prática da meditação está bastante beneficiada. A fase é ótima para a gente fechar para balanço e fazer um apanhado das coisas. Reavaliar velhos traumas e perdoar erros do passado, nossos e alheios, será libertador. O fato de o Sol estar em Peixes nos torna mais compassivos, capazes de entender e aceitar incondicionalmente os outros e nós mesmos. Bom momento para a gente abrir o coração e se conscientizar de nossos sentimentos. Nossa capacidade de estruturação está em alta e teremos ideias inspiradas no sentido de fazer tudo com menor desgaste.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Os momentos de isolamento a sós com quem você mais gosta estão especialmente beneficiados nestes dias. Isso porque Vênus, o Sol e Saturno criam um clima propício à intimidade a dois. Eles também dinamizam seu desejo de crescer espiritualmente. DICA: você está em condições de entender melhor os outros.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Este fim-de-semana é ótimo para você estar com seu grupo de amigos e participar mais dos acontecimentos. Apenas não se exija demais e dê maior atenção a seu desejo de intimidade, que Urano acentua. DICA: viajar e mudar de ambiente será gratificante, pois você anda precisando de novos estímulos.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O ótimo aspecto existente entre Sol e Saturno coloca você ainda mais em evidência e lhe dá condições de abrir caminho em diferentes círculos sociais e culturais. Não se sobrecarregue de compromissos e dê a devida atenção à sua necessidade de isolar-se um pouco. DICA: desabafar e trocar confidências lhe fará bem.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Você está plenamente sob o efeito do excelente aspecto que Sol estabelece com Saturno, que ativa o signo complementar ao seu. Esses astros fazem com que você atue com maior boa vontade e favorecem os projetos pessoais. Os encontros estão propiciados e você pode manifestar melhor o que sente. DICA: evite discutir.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Sua estrela-guia, o Sol, harmoniza-se com Saturno, por isso acentua a capacidade purificadora e regenerativa de seu organismo. Eles fazem com que as dietas desintoxicantes sejam particularmente bem sucedidas. DICA: você atravessa um bom período para analisar as coisas de modo realista, objetivo e minucioso.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O aspecto harmonioso que une o Sol a Saturno assinala um período em que seu astral está particularmente elevado. Os amores e encontros estão favorecidos e você pode apreciar devidamente o lado bom e divertido da realidade. DICA: ir ao cinema, teatro, festas e reuniões são ótimas pedidas nestes dias.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Os momentos passados tranquilamente em casa, na companhia das pessoas mais íntimas, serão ainda mais agradáveis e lhe ajudarão a reequilibrar-se interiormente. Você atravessa um bom momento para embelezar sua casa e torná-la mais agradável e gostosa. DICA: viaje e passeie com quem você mais gosta.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Aproveite estes dias para sair, se divertir e curtir a vida no que ela tem de melhor, de preferência na companhia de quem você gosta. Os encontros estão sendo bastante favorecidos pelos astros, que prometem momentos gratificantes a dois. DICA: aproveite para curtir devidamente as horas de lazer.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Procure alternar as horas de agito com outras de sossego e perceba o quanto parar, relaxar e colocar as ideias em ordem lhe faz bem. Sua capacidade de síntese está em alta e lhe dá condições de ver as coisas como um todo. DICA: usufrua ao máximo dos momentos de intimidade a sós com quem você mais gosta.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Sua necessidade de relacionar-se está em alta, graças ao excelente aspecto que o Sol forma com seu regente Saturno. Esses astros lhe estimulam a dar vazão a seu lado altruísta, carinhoso e demonstrativo. DICA: seu senso estético está em alta e você pode apreciar ainda melhor todas as manifestações artísticas.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Você tende a contar com ideias muito inspiradas, e ao mesmo tempo viáveis, no sentido de progredir materialmente. Os momentos de relaxamento prometidos por Saturno lhe dão condições de assimilar melhor as coisas neste final de semana. DICA: sua vida amorosa atravessa uma fase bastante estável e gratificante.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O astro-rei Sol está em seu signo e capta para você as boas vibrações de Saturno. Esses astros lhe prometem um período de grande estabilidade e estruturação, ótimo para você demonstrar seu lado realista e objetivo. DICA: o Sol e Saturno possibilitam que seus empreendimentos, inclusive profissionais, tenham êxito.