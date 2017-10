Horóscopo: Nada de adiar

00:00 · 06.04.2017

Hoje é exato o magnífico aspecto que Marte, em Touro, forma com o planeta Plutão, que transita por Capricórnio. Graças a esses astros estamos bastante focados nas questões concretas, capazes de dar vazão a todo nosso lado realizador. O momento é excelente para nos concentrarmos no trabalho e nas atividades de práticas de um modo geral. A gente pode se reorganizar e reestruturar de forma bastante sólida e objetiva. Assim, nada de adiarmos as coisas. Convém aproveitarmos bem estes dias fecundos. Às 2h05 da madrugada o planeta Saturno, em Sagitário, começa a retrogradar. Em retrocesso, Saturno dá início a um período muito propício para a gente reavaliar nossos conceitos religiosos e filosóficos. A fase é excelente para as pessoas abandonarem convicções rígidas e adotarem uma atitude mais flexível em relação a todos a nossa volta.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

Sua capacidade de trabalho está reforçada por seu planeta Marte, que, junto com Plutão, estimula seu lado mais esforçado e dedicado. Você tende a executar suas tarefas com eficiência e boa vontade. DICA: estes dias são ideais para você cuidar da saúde, purificar-se e repensar seus hábitos alimentares.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Marte transita sobre seu signo e alia-se a Plutão, por isso esses dias são de enorme magnetização para você, que deve manter seus canais receptores bem abertos. Aproveite para cultivar a auto-estima, concentre-se em si e em tudo o que lhe interessa e cuide do visual. DICA: dedique-se também a quem você ama.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

O fato de Plutão vibrar positivamente em seu setor do inconsciente lhe torna uma pessoa muito mais perceptiva em relação a seus processos íntimos. Você tende a agir de modo coerente com suas reais e mais profundas motivações. DICA: atue com diplomacia no amor e evite que os amigos interfiram.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

O signo oposto ao seu está ativado por Plutão, que acentua sua necessidade de contato, torna você mais sociável e reforça sua capacidade de cooperação. O momento é ideal para você associar-se aos outros e fazer parcerias. DICA: não se envolva em disputas, especialmente no ambiente profissional.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

O trânsito positivo de Marte sobre seu setor do sucesso anuncia dias propícios para você colocar seus planos em execução e partir da teoria para a prática. Você está em um bom momento para aumentar seus ganhos. DICA: no amor, não se coloque na posição de vítima e tenha tato ao lidar com quem você ama.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

Marte, em bom aspecto com Plutão, coloca você em evidência e faz com que estes dias seja muito favoráveis a tudo que traga expansão. Você tende a projetar-se e seu potencial pode ser devidamente reconhecido. DICA: a não se envolva em atritos com os familiares e alie-se a eles ao invés de competir.

Libra (23 set. a 22 out.)

Agora Marte harmoniza-se com Plutão e faz com que estes dias sejam de intenso aprofundamento em seu psiquismo. Aproveite para expandir sua autoconsciência e faça um balanço dos acontecimentos. DICA: evite pedir ou conceder empréstimos e não alimente expectativas demais em relação aos outros.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

Durante esta fase Marte harmoniza-se com seu regente Plutão. Assim, recarrega suas baterias e faz com que você esteja com uma enorme disposição para abrir novos caminhos e cuidar de assuntos pessoais. Viajar lhe fará bem. DICA: você pode aprofundar seus conhecimentos e ampliar seus horizontes mentais.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Nesta fase Marte harmoniza-se com Plutão, por isso lhe ajuda a manter a estabilidade em seus contatos pessoais, profissionais e também no trato com seus colegas de trabalho. DICA: esses astros lhe ajudam a sair-se muito bem nas atividades práticas, desde que você não se disperse em coisas acessórias.

Capricórnio (21 dez. a 20 jan.)

No que depender de Marte estes dias serão bastante agradáveis e estimulantes para você, que pode se divertir e passar ótimos momentos a dois. Juntamente com Plutão, Marte lhe ajuda a afirmar-se e dar o melhor de si naquilo que faz. DICA: você está com maior energia e disposição para tudo.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

No decorrer destes dias não se sobrecarregue de afazeres ou responsabilidades no ambiente profissional e saiba dividir-se com inteligência entre a carreira e as solicitações domésticas e familiares. DICA: o excelente aspecto que une Marte a Plutão fortalece sua fé e faz com que suas mentalizações sejam frutíferas.

Peixes ( 20 fev. a 20 mar.)

Plutão alia-se a Marte, abre seus canais de contato com o mundo e possibilita que você entenda-se ainda melhor com todos a sua volta. Sua capacidade de comunicação está em alta e lhe dá condições de expressar-se claramente. DICA: a Lua dá total proteção a sua vida profissional, pois alia-se a Saturno.