Horóscopo: Mercúrio e Plutão recomendam sensatez

00:00 · 05.05.2018

Nós já estamos sob o efeito do aspecto tenso que Mercúrio, em Áries, forma com Plutão, que transita por Capricórnio. Esses planetas assinalam um período em que devemos manter o bom senso e a objetividade. Convém não nos deixarmos levar por impulsos momentaneos e inconsequentes. É essencial que a gente meça muito bem a consequencia de nossos atos e palavras, para não entrar em frias. Também é importante que analisemos as coisas pelo seu melhor ângulo e mantenhamos o otimismo e a confiança em todas as circunstâncias, inclusive no terreno amoroso. Convém a gente não se envolver em disputas ou discussões com quem a gente mais gosta e atuar no sentido de preservar a paz e o entendimento com todos. Vênus e Netuno, também em tensão, nos aconselham a usar de especial diplomacia ao nos relacionarmos com todos, principalmente com as pessoas mais próximas e queridas. Nesta fase devemos evitar gastos impulsivos e desnecessários, para não desequilibrar as finanças.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O fato de Mercúrio e Plutão vibrarem de modo desarmonioso lhe aconselha a ser especialmente perspicaz e não se iludir com a aparência das coisas. Tenha tato ao relacionar-se e supere a propensão para envolver-se em atritos ou bate-bocas desgastantes. DICA: reserve uma parte de seu tempo para relaxar e reequilibrar suas emoções.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Nesta fase Mercúrio e Plutão anunciam um período em que você não deve se deixar levar pela franqueza excessiva, para não acabar agindo de modo rude e indelicado com as pessoas a sua volta. Tenha tato e esteja alerta para não ferir os sentimentos alheios. DICA: Marte aumenta sua popularidade e coloca você em evidência.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Seu planeta Mercúrio e Plutão desaconselham as especulações e tudo o que possa colocar seus ganhos em risco. Seja realmente prudente nos negócios e finanças e procure não dar nenhum ponto sem nó. DICA: as questões relativas à vida espiritual estão bastante beneficiadas pelo Sol e Netuno, que estimulam seu desejo de transcendência.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Nesta fase Mercúrio está em desarmonia com Plutão, por isso é importante que você pense de forma positiva e afaste as preocupações. As horas de isolamento serão particularmente restauradoras e lhe permitirão repor suas energias físicas e psíquicas. DICA: o Sol anuncia um período bastante propício às atividades sociais.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Concentre-se nos assuntos práticos, que estão muito beneficiados pelo bom aspecto do Sol com Netuno. Esses astros ajudam você a relacionar-se de modo muito mais harmonioso e equilibrado, especialmente com as pessoas mais queridas. Para que tudo corra realmente bem, não fantasie demais. DICA: não se iluda, para não sofrer nem decepcionar-se.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Durante estes dias é importante que você cultive a capacidade de sacudir a poeira e dar a volta por cima e aproveite para reciclar-se sob todos os aspectos. Como seu planeta Mercúrio tensiona Plutão, acautele-se contra a negatividade e todo tipo de dispersão, inclusive de suas energias físicas e psíquicas. DICA: seja prudente nos gastos.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nestes dias Mercúrio tensiona Plutão, portanto não se deixe levar excessivamente pelas emoções e mantenha a calma e a estabilidade em todas as ocasiões. Não desperdice inutilmente suas forças, evite atitudes destrutivas e não provoque rupturas indesejáveis. DICA: é importante que você faça vista grossa a tudo que parecer provocação.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Seu planeta Plutão e Mercúrio, em desarmonia, aconselham você a evitar que as outras pessoas interfiram ou dêem palpites em sua vida amorosa. Procure ser firme, sem ser rude, evite discutir e preserve a paz com todos ao seu redor. Será essencial que você mantenha a espontaneidade no amor. DICA: a Lua lhe dá boa cabeça para as finanças.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Agora Mercúrio está em desacordo com Plutão, por isso aconselha você a agir com especial diplomacia. Faça vista grossa a tudo o que soar como provocação, princpalmente no setor afetivo. Evite atitudes rudes e não provoque atritos ou discussões, que só lhe afastam de quem ama. DICA: acautele-se contra a possessividade.

CAPRICÓRNIO (21 dez. a 20 jan.)

Plutão está em seu signo e nesta fase tensiona Mercúrio, por isso convém você não se envolver em situações de confronto. Seja especialmente prudente ao lidar com todos a sua volta. Não atue de modo controlador, mas também não se deixe massacrar por ninguém. DICA: supere a tendência para a competitividade e alie-se aos outros.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O fato de Plutão e Mercúrio vibrarem desarmoniosamente aconselha você a afastar pensamentos melancólicos e concentrar a mente em tudo o que é positivo e elevado. Evite se iludir e trate mais é de relaxar e de poupar-se ao máximo. DICA: a Lua lhe inclina a agir com maior compreensão em seus contatos com todos a sua volta.

PEIXES ( 20 fev. a 20 mar.)

Os planetas Mercúrio e Plutão aconselham você a pensar ainda melhor antes de dizer ou de assinar qualquer coisa. Meça bem a consequência de seus atos e palavras, procure não agir de modo rude nem magoar os outros. DICA: a Lua fazem com que os momentos passados em grupo sejam especialmente agradáveis e estimulantes.