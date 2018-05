Horóscopo: Meditar nos faz bem

00:00 · 03.05.2018

Se por um lado o Sol harmoniza-se com Netuno, por outro lado Vênus, em Gêmeos, forma um aspecto desarmonioso com esse planeta, que ocupa o signo de Peixes. Assim, nada melhor do que a gente descansar, desacelerar o ritmo e procurar se reequilibrar, física e emocionalmente. A prática da meditação nos fará particularmente durante estes dias. Ela nos ajuda a relaxar e a focar a atenção em questões agradáveis, ao invés de nos obstinarmos em encucações ou preocupações. A gente deve se precaver contra a impulsividade e refletir seriamente sobre a consequência de nossos atos e palavras, para evitar futuros arrependimentos. Também convém evitarmos situações confusas e não provocarmos rompimentos indesejáveis. A Lua em Sagitário possibilita que a gente veja mais longe e não se deixe levar demais pelas emoções. Como nosso satélite harmoniza-se com Urano, estamos mais livres e nossa capacidade inventiva está em alta.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Por um lado Netuno harmoniza-se com o Sol, por isso reforça seu desejo de intimidade e lhe permite ver as coisas com maior clareza. Por outro lado, Vênus tensiona Netuno, por isso seja tolerante com as pessoas queridas e não pegue no pé dela por coisas insignificantes. DICA: não fique se comparando muito com os outros.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Seu regente Vênus está em tensão com Netuno e lhe aconselha a manter a harmonia e o entendimento com todos. Convém você não assumir afazeres ou responsabilidades demais e reservar uma parte do seu tempo simplesmente para relaxar e recarregar as baterias. DICA: o Sol ajuda você a manter o senso prático.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O aspecto desarmonioso que Vênus, em seu signo, forma com Netuno assinala um período em que convém você não se sobrecarregar de afazeres ou responsabilidades. Vá com calma e esteja de olho em seus limites, para evitar somatizar e adoecer. DICA: tenha muito tato ao lidar com quem você mais gosta.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Para que tudo corra realmente bem no terreno amoroso é essencial que você não se deixe levar em momento algum pela possessividade. Evite atitudes desconfiadas e mantenha-se estável em relação a quem você mais gosta. DICA: não provoque rupturas indesejáveis e preserve tudo de bom que existe em sua vida.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O planeta Vênus está em desacordo com Netuno e aconselha a não se envolver em situações de disputa, especialmente com as pessoas que você mais gosta. Supere certa tendência para a competitividade e procure somar suas forças às dos outros. DICA: durante estes dias sua necessidade de dar e receber afeto está em alta.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Nesta fase o Sol capta as inspiradoras vibrações de Netuno, que eleva seu astral e lhe dá uma compreensão muito mais ampla das questões espirituais. Você está em condições de perceber as pequenas e constantes manifestações da divindade a nossa volta. DICA: Vênus, em desacordo, aconselha você a não discutir.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Se você deseja manter a paz no terreno sentimental convém ter muito tato e não se deixar levar pela franqueza excessiva. Pense ainda melhor antes de dizer qualquer coisa e esteja alerta para não magoar exatamente quem você mais gosta. DICA: a Lua acentua seu desejo de relacionar-se e promete bons momentos a dois.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

A tensão que existe entre o planeta Vênus e Netuno aconselha você a não deixar que o idealismo excessivo atrapalhe sua vida amorosa. Ao mesmo tempo, mantenha a independência e esteja alerta para que os amigos não interfiram ou dêem palpites nela. DICA: viajar com quem você mais gosta será gratificante.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O momento é contraditório para você. Por um lado Vênus tensiona seu regente Netuno, que ocupa o signo de Peixes, mas por outro o Sol harmoniza-se com esse planeta. Para se tudo dê certo é importante que você não se envolva em atritos e dialogue francamente com todos a sua volta. DICA: faça vista grossa às provocações.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Não deixe que o ciúme dificulte as coisas no amor e atue com a máxima habilidade nessa área. É essencial que você não se deixe levar demais pelo sentimento de posse nem provoque rompimentos indesejáveis, para evitar futuros arrependimentos. DICA: evite compras de impulso e mantenha-se dentro do orçamento.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Nesta fase é muito importante que você atue com objetividade no terreno afetivo e não idealize nem espere demais de quem mais gosta. Acautele-se contra comportamentos dependentes no terreno sentimental e não queira rimar amor com dor. DICA: analise as coisas de modo racional, para vê-las como de fato são.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Vênus está em desacordo com Netuno e aconselha você a agir com especial habilidade e diplomacia em casa. Não assuma compromissos desgastantes e aproveite estes dias principalmente para restaurar suas energias físicas e psíquicas. DICA: a Lua facilita sua performance no trabalho e lhe promete êxito.