Horóscopo: Marte e Urano recomendam prudência

Hoje é Dia de Marte e exata a quadratura desse astro, que está em Aquário, com Urano, em Touro. O fato de esses dois planetas estarem em desarmonia assinala uma fase em que devemos agir com muitíssima prudência e diplomacia, em todas as áreas. Convém a gente não se deixar levar por repentes ou impulsos momentâneos e inconsequentes e pensar muito bem antes de falar e agir. Devemos manter a calma em todas as situações, para não provocar acidentes nem entrar em frias. Também é essencial que a gente não discuta, evite o nervosismo, as atitudes intempestivas e explosões emocionais e reserve um tempo para relaxar e se reequilibrar. O momento não é propício para nos envolvermos em polêmicas com ninguém, em especial com amigos e familiares. Nesta fase pré-eleitoral os ânimos tendem a se acirrar e é melhor a gente não criar atrito nem querer impor nossos pontos de vista aos outros.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Seu regente Marte bate de frente com Urano e aconselha você a manter a tranquilidade. Supere certa tendência para o idealismo excessivo e mantenha o senso de realidade. DICA: esses astros lhe recomendam a agir com especial prudência nos negócios e finanças e a não pedir nem conceder empréstimos.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O astral no trabalho está tensionado por Marte e Urano, que aconselham você a não se envolver em confrontos e atuar no sentido de preservar a paz com todos. Faça vista grossa a tudo o que soar como provocação. DICA: não assuma responsabilidades que não são suas e procure preservar-se ao máximo.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Nestes dias o planeta Urano está tensionado por Marte, que lhe aconselha a não se exigir demais e estar consciente de seus limites físicos e psíquicos. DICA: não se sobrecarregue de afazeres e responsabilidades e procure alternar os períodos de esforço com outros de descanso e lazer, para prevenir o estresse.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Como Marte está em tensão com Urano, convém que você seja prudente nas finanças. Não especule e mais do que nunca prefira o pouco certo ao muito duvidoso, para não sofrer perdas de espécie alguma. DICA: procure ser especialmente flexível e tolerante ao relacionar-se com as pessoas a sua volta.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Agora Marte, no signo oposto ao seu, está em desarmonia com Urano, portanto é muito importante que durante estes dias você atue com especial habilidade e diplomacia em seus contatos pessoais e profissionais. DICA: Mercúrio lhe dá boa cabeça para os negócios e ajuda você a ter bons resultados no trabalho.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Durante estes dias Urano vibra de modo arrevesado e aconselha você a manter a tranquilidade e o equilíbrio em todas as situações. É importante que você não se deixe levar pelo nervosismo nem exija demais de si nem de quem está a sua volta. DICA: Mercúrio e Plutão dão a maior força aos assuntos do coração.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nesta fase Urano está em desacordo com Marte, por isso aconselha você a não especular e evitar todo tipo de desperdício, inclusive de suas energias. Procure canalizar objetivamente seu potencial e não dê nenhum ponto sem nó. DICA: curtir os amigos e pessoas a sua volta tende a ser bastante agradável e estimulante.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O fato de Urano vibrar em desarmonia no signo oposto ao seu assinala uma fase em que convém você fazer vista grossa às provocações e não se envolver em confrontos, principalmente no ambiente de trabalho. DICA: os amores continuam favorecidos por Plutão, que lhe torna uma pessoa mais demonstrativa.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Mais do que nunca é essencial que você não diga nem assine nada impulsivamente. Pense bem antes de falar, esteja alerta para não cometer gafes nem magoar os outros e não se envolva em bate-bocas estéreis e desgastantes. DICA: faça uma coisa por vez, com toda atenção, e canalize suas energias com objetividade.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O planeta Marte, em seu setor material, agora vibra de modo arrevesado para Urano e assinala um período em que é essencial que você evite as compras de impulso e mantenha-se estritamente dentro do orçamento. DICA: felizmente Plutão recarrega suas baterias e lhe enche de pique para abrir novos caminhos.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Marte, em seu signo, agora bate de frente com seu regente Urano, portanto atue com a máxima prudência, contenha seus ímpetos e conserve em todas as situações o bom senso que caracteriza seu signo. Raciocine antes de agir. DICA: os momentos de isolamento e reflexão lhe ajudam a reequilibrar-se e a repor suas energias.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O planeta Marte está em desacordo com Urano, por isso torna seu organismo bastante vulnerável aos desgastes e excesso de trabalho. Ele assinala um período em que convém você poupar-se ao máximo. Tenha muita calma e esteja alerta para não se envolver em situações indesejáveis. DICA: curta mais os amigos.