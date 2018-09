Horóscopo: manter-se flexível é preciso

00:00 · 14.09.2018

Às 21h57 de ontem o planeta Marte ingressou em Aquário, onde possibilita que a gente canalize toda nossa energia e entusiasmo para as questões sociais e coletivas. Nosso espírito de cidadania tende a acentuar-se sensivelmente e até 15 de novembro vamos estar com muito pique para lutar por aquilo que achamos certo. Claro que os ânimos tendem a se exaltar, e bastante. Por isso devemos manter a calma e a flexibilidade em todas as situações, inclusive on-line. É hora de se evitar radicalismos e relembrar que a sabedoria está no caminho do meio. A passagem de Marte por Aquário possibilita que a gente adote uma atitude aberta e avançada e supere mais facilmente velhos preconceitos da sociedade. Exatamente por isso podemos nos comportar de modo livre, natural e espontâneo, sem preocupação com a opinião alheia. O fato de Marte estar no futurista Aquário dinamiza as relações de amizade e faz com que haja um clima de maior entendimento e camaradagem com os outros.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Seu regente Marte iniciou às 21h57 de ontem o trânsito que a cada dois anos faz pelo signo de Aquário, onde ajuda você a agir de modo autêntico e espontâneo. O momento é excelente para você vencer preconceitos e superar condicionamentos. DICA: a partir de agora sua vida social tende a mostrar-se bem mais dinâmica e estimulante.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Marte passa a transitar pelo ponto mais elevado do seu céu natal, onde dinamiza sua vida profissional. Nessa posição, ele faz com que seja mais fácil para você obter sucesso e atingir as metas a que você se propõe. DICA: tire as próximas semanas para estruturar-se melhor no trabalho e esteja de olho nas oportunidades de crescer nele.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

As vitalizantes vibrações de Marte passam a atingir beneficamente seu Sol natal e movimentam sua vida. Esse planeta acentua sua necessidade de viver novas situações e aventurar-se por aí. As viagens prometem ser muito estimulantes. DICA: esteja alerta para que a franqueza excessiva não faça com que você magoe exatamente ama.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Você está entrando em uma fase excelente para mergulhar fundo em seu próprio íntimo e tentar entender seus sentimentos mais profundos, graças a Marte. Esse planeta lhe torna mais consciente de si e capaz de agir de modo coerente. DICA: Marte enfatiza os processos de auto-análise e ajuda você a libertar-se de tudo o que já era.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Marte ingressa agora no signo oposto ao seu, onde dinamiza suas relações pessoais e acentua bastante sua necessidade de contato. Você tende a relacionar-se de modo mais equilibrado e se mostrará capaz de entender melhor a necessidades alheias. DICA: mas tenha tato, não faça nem aceite provocações e preserve a paz com todos a seu redor.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Agora Marte, o planeta da energia, entra em sua casa do serviço, por isso estimula sua necessidade de ser útil e ajudar os outros. Seu dinamismo lhe ajuda a sair-se bem no ambiente de trabalho. DICA: seja mais gentil, flexível e tolerante ao relacionar-se com todos e não implique nem pegue no pé dos outros por motivos bobos.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Graças ao ingresso de Marte em Aquário, que é sua casa da paixão e da alegria, inicia-se um período muito movimentado e divertido para você. Os amores e atividades de lazer entram em uma fase muito propícia e se você está só há boas chances de conhecer alguém especial e até apaixonar-se. DICA: saia, passeie e divirta-se!

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

A passagem de Marte sobre seu setor doméstico movimenta o astral em casa e lhe estimula a mostrar-se mais atuante em relação às questões domésticas. Dedique-se à família, mas não permita que ela interfira ou dê palpites demais em sua vida. DICA: tenha tato ao lidar com os seus e evite brigar ou bater de frente com eles por coisas bobas.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O planeta Marte entra em seu setor da comunicação, onde acentua sua capacidade de conversar francamente com todos. Mas vá com calma e não seja rude. Evite a impulsividade e pense bem antes de dizer, ou assinar, qualquer coisa. DICA: você tende a mostrar-se uma pessoa mais verbal e inteligente, capaz de entender tudo com rapidez.

CAPRICÓRNIO (21 dez. a 20 jan.)

A nova posição de Marte faz com que no decorrer das próximas semanas seja mais fácil para você realizar as coisas e partir dos planos e teorias para a execução. Você anda com ótima cabeça para as questões concretas e pode sair-se bem nos negócios e empreendimentos. DICA: acautele-se contra a possessividade e não sufoque quem você ama.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Como só ocorre a cada dois anos, Marte iniciou às 21h57 de ontem sua visita a seu signo. Esse planeta acentua sua necessidade de agir, atuar e lutar por seus sonhos e ideais. Vá fundo e não deixe que o medo de assumir compromissos lhe impeça de tomar iniciativas. DICA: aproveite para colocar em dia tudo o que está pendente em sua vida.

PEIXES ( 20 fev. a 20 mar.)

O trânsito de Marte pelo signo anterior ao seu aconselha você a ser mais realista do que nunca e a manter os pés bem firmes no chão. Evite envolver-se em situações confusas e nebulosas e esteja bem alerta para não sofrer em vão. DICA: procure, sempre que puder, isolar-se, meditar e fazer um balanço das coisas, pois essa é a melhor pedida.