Horóscopo: Lua reforça nossa criatividade

A Lua, em sua fase crescente, está em Leão, onde nos vitaliza e acentua nossa alegria de viver. Ela estimula nossos dons criativos e faz com que a gente tenha êxito em nossos empreendimentos e iniciativas. Os amores estão em alta e podemos revelar nosso lado mais quente e apaixonado. A Lua em Leão também facilita bastante as atividades de lazer e nos convida a curtir a vida no que ela tem de melhor. A prática de esportes e atividades físicas em geral está favorecida por essa posição lunar. Essa poderosa influência de Leão estimula nosso lado vital, festeiro e curtidor, mas mesmo assim convém a gente se isolar um pouco, meditar e concentrar o pensamento em nossos projetos. Afinal o Sol, Mercúrio e Vênus estão concentrados em Peixes, por isso o período é de introspecção e crescimento interior. A sabedoria está em dosar as coisas. Nesta fase é importante a gente alternar as horas de trabalho e agito com outras de descanso e reflexão.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Durante esta fase você está com a corda toda. A Lua ativa seu Sol natal, por isso facilita seus empreendimentos e lhe ajuda a afirmar-se com muita garra e determinação. Estes dias são ideais para você impulsionar seus projetos e tudo o que lhe convém. DICA: seu romantismo anda incrível e os momentos a dois serão ótimos.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Tudo o que represente mudança e inovação está favorecido pela Lua, que torna esta fase excelente para você superar velhas mágoas. É hora de perdoar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Você tende a sair mais forte das crises. Sua sensualidade anda muito marcante. DICA: boa fase para você repensar o passado.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O trânsito da Lua por Leão movimenta seus relacionamentos pessoais e torna as parcerias ainda mais estimulantes. Unir-se às pessoas em torno dos mesmos interesses e objetivos é ótima pedida, mesmo você sentirá maior prazer em compartilhar as coisas. DICA: o astral no amor é de total companheirismo.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

A Lua torna este período ideal para você dedicar-se às questões concretas e dar maior atenção aos detalhes. Você tende a mostrar-se mais competente no trabalho e a executar tudo com capricho e atenção. DICA: aproveite para analisar as coisas mais objetiva e racionalmente, inclusive seus próprios sentimentos.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Como só acontece uma vez por mês, nestes dias a Lua está em seu signo. Por esse motivo, a fase é ainda mais propícia para você energizar-se e entrar em total sintonia com as forças cósmicas. DICA: o momento é ideal para você impulsionar os assuntos pessoais e atuar no sentido de colocar tudo em sua vida em dia.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

As questões místicas atraem sua atenção e você está em condições de perceber melhor que existe uma lei de causa e efeito entre o que pensa e os principais acontecimentos de sua vida. DICA: cultive o saudável hábito de pensar positivamente, vibre em uma sintonia benéfica e veja como tudo muda para melhor, até no amor.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Agora a Lua lhe enche de garra para lutar por aquilo o que acha certo e lhe estimula a participar ativamente de tudo o que acontece em seu bairro e cidade. Perceba o quanto a sua contribuição é essencial e vá em frente! DICA: aproveite a fase para fazer novos amigos, conhecer pessoas estimulantes e ampliar seu círculo social.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

A passagem da Lua por Leão anuncia um período muitíssimo favorável para as questões relacionadas ao sucesso e à realização. Esse contato lhe torna uma pessoa bastante batalhadora e ambiciosa. DICA: você tende a projetar-se social e profissionalmente, porém não se descuide de suas necessidades íntimas e sentimentais.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nestes dias a Lua transita por Leão, por isso lhe transmite uma dose extra de energia e faz com que você esteja a mil por hora. Você está em condições de enfrentar, com pleno êxito, todos os obstáculos que surgirem à sua frente. DICA: procure tomar maior consciência de seus reais anseios e necessidades espirituais.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Agora a Lua transita sobre seu setor do inconsciente e lhe dá condições de enxergar melhor o que se passa dentro de si. Exatamente por esse motivo você pode agir de modo coerente com suas reais e mais profundas necessidades. DICA: suas mentalizações tendem a realizar-se, portanto pense de forma positiva.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O fato de a Lua estar em Leão lhe abre para os outros e possibilita que você se liberte mais facilmente de velhos preconceitos, que só restringem sua visão de mundo. Esses astros lhe estimulam a agir de modo muito mais espontâneo com todos. DICA: viajar e mudar de ambiente, de preferência a dois, lhe fará muito bem.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Às vezes você é meio fantasista, mas agora a Lua atua no sentido de estimular seu senso de realidade. Ela lhe torna uma pessoa bem mais objetiva e realizadora, concentrada no trabalho, nas coisas práticas e nos assuntos materiais. DICA: reserve um tempo também para estar a sós e curtir quem você mais gosta.