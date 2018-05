Horóscopo : Lua nos volta para o futuro

00:00 · 07.05.2018

O trânsito da Lua por Aquário vai até amanhã e estimula nosso lado mais avançado,visionário e progressista. Ela nos torna mais esperançosos, volta nossas mentes para o futuro e anuncia um período excelente para fazermos planos, de preferência a dois. Nessa posição ela favorece bastante as relações de amizade e faz com que tenhamos pleno êxito nas atividades desenvolvidas em equipe. A Lua em Aquário também reforça nosso lado mais atuante e solidário e nos dá condições de compreender que estamos todos juntos nessa grande nave-mãe que é o planeta Terra. Hoje são exatas as quadraturas de Plutão com Mercúrio e de Vênus com Netuno , por isso devemos agir com especial tato e prudência, em especial nos assuntos do coração, e não fantasiar nem esperar demais dos outros. Também é essencial que a gente não idealize excessivamente a pessoa amada, para não sofrer nem se decepcionar. Relaxar e meditar nos fará bem.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

Sua capacidade inventiva está em alta graças à Lua e Vênus, que lhe ajudam a dar vazão a seu lado mais autêntico e antenado. Sua intuição anda à flor da pele e lhe dá condições de captar as coisas no ar. DICA: aproveite estes dias para confraternizar-se com os amigos e para fazer seus planos para o futuro.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

A Lua faz com que estes dias sejam muito fecundos para você, especialmente no que se refere à carreira. Suas iniciativas nessa área tendem ao êxito e você pode progredir naquilo que faz. As mudanças que você queira efetuar nessa área serão bem sucedidas, portanto vá fundo. DICA: não assuma afazeres demais.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

No que depender da Lua, nesta fase será muito mais fácil para você abrir novos caminhos e ampliar seu campo de ação. Você tende a contar com ótimas oportunidades em todas as áreas nas quais atua, trate de aproveitá-las devidamente, mesmo porque a sorte atua a seu favor. DICA: viajar será gratificante.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

Agora seu astro regente, a Lua, dá ainda mais força aos processos de renovação que você está vivendo intensamente. Será mais fácil reciclar-se, em especial do ponto de orgânico, e você tende a adotar hábitos alimentares condizentes com suas necessidades. DICA: você tende a analisar as coisas com maior clareza.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

O planeta Vênus alia-se à Lua no sentido de tornar seus relacionamentos pessoais ainda mais agradáveis e estimulantes. Você pode dar vazão a seu lado mais cooperativo e solidário e as parcerias funcionarão particularmente bem. DICA: o momento é bastante propício para você revelar suas melhores potencialidades.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

Os bons fluidos da Lua e Vênus ajudam você a sair-se hiper bem no trabalho e a demonstrar toda sua imaginação e eficiência no desempenho de suas funções. Você está em condições dar vazão a seu lado inovador e inventivo. DICA: aproveite esta fase para libertar-se de velhos preconceitos que travam sua vida.

Libra (23 set. a 22 out.)

Seu astral está elevado pela Lua, que faz com que você sinta-se mais feliz e de bem com a vida. Nosso satélite lhe ajuda a ver a realidade com novos olhos e facilita especialmente os processos de auto-afirmação. DICA: as coisas tendem a fluir maravilhosamente bem no amor e os momentos a dois prometem.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

O fato de a Lua e Vênus vibrarem positivamente cria um clima de entendimento e camaradagem em casa. Você tende a relacionar-se de modo mais equilibrado e amistoso com os familiares e velhas pendências podem ser eliminadas. DICA: você também pode fazer bons negócios com terras ou imóveis, esteja de olho!

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

As ótimas vibrações que Vênus envia à Lua lhe tornam uma pessoa muito mais aberta, descontraída e inovadora. Esses astros expandem sua mente e lhe ajudam a superar com facilidade qualquer velho preconceito que você tenha. DICA: você tende a sair-se bem em tudo o que exija inteligência e adaptabilidade.

Capricórnio (21 dez. a 20 jan.)

Vênus e Lua favorecem os assuntos práticos e anunciam dias muito favoráveis para você partir da teoria para a prática no que se refere a seus projetos. Esses astros enfatizam seu incrível senso de realidade e lhe dão condições de atuar de modo objetivo sobre ela. DICA: confie no poder de sua fé, que está em alta.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Em sua passagem por seu signo a Lua está sendo positivamente ativada por Vênus. Esses astros recarregam suas baterias e fazem com que você esteja com muito pique para impulsionar tudo o que lhe convém. Você tende a contar com a ajuda de pessoas influentes. DICA: libere seu lado arrojado e inventivo.

Peixes ( 20 fev. a 20 mar.)

No que depender da Lua e de Vênus suas imagens mentais tendem a realizar-se com especial facilidade. Isso porque esses astros aumentam seu poder psíquico. Pense positivamente e perceba o quanto a sua vida é consequência daquilo que você mentaliza. DICA: aproveite para analisar tudo de modo abrangente.