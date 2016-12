Horóscopo: Lua nos torna mais exigentes

00:00 · 20.12.2016

Hoje nosso satélite, a Lua, está em Virgem, signo no qual nos torna mais exigentes, e até mesmo mais seletivos, em nossos contatos com todos, inclusive no setor amoroso. Nosso espírito crítico está em alta, mas convém nos precavermos para não agirmos de modo excessivamente exigente ou implicante nem nos perdermos em detalhes. O momento é ideal para a gente analisar objetivamente nossos sentimentos e nossa vida amorosa como um todo, para verificar de que forma podemos nos aprimorar nessa área. Afinal, Virgem simboliza o capricho e a busca à perfeição. A passagem da Lua por Virgem, que pertence ao elemento terra, também favorece as questões concretas e acentua nossa capacidade de trabalho. Além disso, ela nos estimula a executar tudo com capricho e atenção. Ter maior contato com a natureza nos fará muitíssimo bem. O fato de a Lua harmonizar-se com Plutão faz com que as dietas purtificadoras e desintoxicantes funcionem especialmente bem.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Este dia é propício a tudo que exija objetividade e senso prático, pois o setor mais favorecido pela Lua é o da organização e do trabalho. Aproveite para concentrar-se em suas atividades, dedique-se às questões concretas e à realização de seus planos. DICA: seja tolerante e flexível e não se deixe levar demais pelo espírito crítico.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A Lua harmoniza-se com seu Sol natal, por isso acentua sua capacidade criativa e lhe torna uma pessoa ainda mais confiante e determinada, capaz de estruturar bem suas ações. Evite apenas a obstinação e seja flexível. DICA: nosso satélite está em sua casa da paixão, onde acentua seu lado ardente e apaixonado e incendeia sua vida amorosa.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

A passagem da Lua por seu signo de concepção faz com que este dia seja ideal para você mostrar-se mais presente e atuante em casa. Você pode apreciar ainda melhor os momentos de aconchego e intimidade e aproveitar esta fase natalina para aproximar-se dos familiares. DICA: o período da manhã é muito propício às caminhadas.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Nosso satélite, a Lua, abre seus canais de contato com o mundo e lhe permite entender-se ainda melhor com todos a sua volta. Use e abuse do diálogo e perceba que um bom papo tem o dom de eliminar tensões e mal-entendidos. DICA: sua curiosidade está em alta, por isso ler, conversar, informar-se e atualizar-se será estimulante.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nestes últimos dias do ano a Lua reforça seu senso de realidade e lhe dá condições de revelar seu lado objetivo e realizador em todas as áreas nas quais atua. Você pode agir com eficiência e até mesmo incrementar seus rendimentos. DICA: a Lua também facilita sua atuação no serviço e lhe promete bons resultados em suas iniciativas.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Nesta terça-feira a Lua está em seu signo, por isso o dia é de intensa magnetização para você, que pode recarregar plenamente suas baterias físicas e psíquicas. Abra-se para o Cosmo e deixe-se energizar plenamente. DICA: sua sensibilidade e seu romantismo estão em alta e lhe dão condições de passar momentos incríveis a dois.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Agora a Lua transita pelo signo anterior ao seu, onde torna torna você mais sensível e seu organismo especialmente vulnerável a desgastes e desequilíbrios. Ela aconselha você a desacelerar o ritmo e poupar-se ao máximo. DICA: nosso satélite torna sua fé mais viva e potente e faz com que suas mentalizações sejam bem-sucedidas.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Neste dia a vida em grupo e as relações de amizade estão particularmente beneficiadas pela Lua, que estimula seu lado sociável e fraternal. Ela torna este período muito propício para você participar dos acontecimentos e exercer mais sua cidadania. DICA: você pode entender melhor o que se passa na cabeça das outras pessoas.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O fato de a Lua transitar pelo ponto mais elevado do seu céu natal faz com que o sucesso, seja social ou profissional, esteja mais do que nunca ao seu alcance. Suas iniciativas no sentido de progredir e realizar-se tendem ao pleno êxito. DICA: vá com calma, evite sobrecargas e alterne os períodos de trabalho com outros de descanso.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

As vibrações lunares atingem harmoniosamente seu signo, por isso lhe magnetizam e fazem com que você esteja com a corda toda. Nosso satélite lhe dá excelentes condições de ampliar seu campo de ação e abrir novos caminhos, vá fundo! DICA: sua generosidade está em alta e exatamente por isso os assuntos amorosos vão de vento em popa.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O trânsito da Lua ocorre sobre seu setor das transformações. Assim, acentua sua capacidade de sacudir a poeira e dar a volta por cima e assinala uma fase em que será mais fácil desligar-se de tudo o que já era. DICA: você está em condições de dar maior atenção a seus processos íntimos e compreender melhor o que se passa dentro de si.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

De um modo geral este dia é excelente para você cultivar as relações pessoais e aliar-se aos outros. Seu interesse pelas outras pessoas está em alta e você pode entrosar-se melhor com todos a seu redor. DICA: seus relacionamentos atravessam uma fase particularmente benéfica e estimulante, mas não faça nem aceite provocações.