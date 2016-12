Horóscopo: Lua nos religa ao Todo

00:00 · 26.12.2016

A passagem da Lua pelo nono signo, Sagitário, nos eleva espiritualmente e facilita a captação das forças celestiais. Nossa capacidade de religação com o Todo está em alta e podemos tomar maior consciência das pequenas e constantes manifestações da divindade a nossa volta. Durante esse trânsito, a Lua reforça nosso lado mais expansivo, generoso e otimista e inclina a comportamentos bastante nobres, ainda que por vezes nos torne um tanto estabanados. Podemos vivenciar as novas situações com maior prazer e usufruir ainda mais plenamente das viagens e de tudo o que amplie nossos horizontes e nossa visão de mundo. Os estudos religiosos e filosóficos estão mais beneficiados do que nunca e a fase é ótima para a gente reavaliar nossas metas e ideais. Vênus, em harmonia, torna estes dias muito propício aos romances e encontros e cria um clima de maior respeito à liberdade alheia.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Nosso satélite, a Lua, junta-se a Urano e energiza ainda mais você. Esses astros ampliam sua visão de mundo e lhe permitem ver ainda mais longe, o que é muito estimulante. DICA: sua necessidade de viver novas situações e aventuras está em alta, por isso viajar, mudar de ambiente e respirar novos ares lhe fará bem.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Durante esta fase seu desejo de mudar e renovar-se está reforçado pelo astral. Você está em condições de analisar as coisas com profundidade e de não se perder em detalhes. DICA: adote uma atitude mais flexível e compreensiva no trato com todos, pois isso facilita bastante seus relacionamentos.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

A passagem da Lua pelo signo oposto ao seu, assinala uma fase em que você pode perceber ainda melhor o que se passa na cabeça das pessoas a sua volta. Você anda mais perspicaz em relação aos outros, o que evita atritos e mal-entendidos. DICA: Júpiter favorece suas iniciativas expansionistas até o final de 2017.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Urano harmoniza-se com a Lua, que está em Sagitário, por isso torna o período excelente para você organizar suas coisas e cuidar daqueles pequenos detalhes para os quais em geral não tem tempo. DICA: o momento é ótimo para você adotar uma dieta leve, saudável e natural, que purifique seu organismo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Graças à Lua e Urano esta fase promete ser muito favorável ao lazer. Você pode sair, se divertir e desligar a mente das preocupações cotidianas. Ir ao teatro, ao cinema, a festas ou reuniões será hiper gratificante. DICA: abra o coração e converse mais com quem ama, pois isso contribui para que vocês se conheçam melhor.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O fato de a Lua estar em Sagitário facilita os assuntos caseiros e relativos à família e lhe torna uma pessoa mais presente e atuante no ambiente doméstico. Você pode reavaliar o passado e isso lhe permite aprender com antigas vivências. DICA: os momentos dedicados à auto-análise serão esclarecedores.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

As atividades culturais e intelectuais estão beneficiadas pelo bom aspecto de Urano com a Lua. Esses astros acentuam sua capacidade de absorver novos conhecimentos e informações, favorecem os estudos, as leituras e tudo o que atualize você. DICA: sua vida amorosa tende a estar mais estimulante do que nunca.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Agora a Lua está em ótimo aspecto com Urano, por isso você está em condições de agir com maior espontaneidade. Graças a Saturno, você tende a ser prudente e a pensar ainda melhor antes de tomar qualquer iniciativa, o que evita que entre em frias. DICA: libere sua afetividade e ame sem preicupações.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

A Lua, em seu signo, anuncia uma fase em que você está bastante vital, com pique e entusiasmo para cuidar dos assuntos pessoais. Graças a Urano os romances estão em alta, mesmo porque você tende a expressar melhor seus sentimentos. DICA: você está mais perspicaz e sua mente anda bastante aguçada.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Nestes dias a Lua atua no sentido de fortalecer você espiritualmente e faz com que a fase seja excelente para suas mentalizações. Sua fé anda poderosíssima e através do pensamento positivo você pode atrair a realização de tudo de bom que deseja para si e para a coletividade. DICA: mantenha-se vibrando em alto astral.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Seu espírito de fraternidade tende a estar mais marcante do que nunca nesta fase, em que a Lua transita pela sua casa dos amigos. Esse astro reforça seu idealismo natural e lhe estimula a engajar-se a alguma ONG ou associação de bairro. DICA: sua mente anda muitíssimo acelerada e você pode aprender bastante.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Graças à Lua sua popularidade está em alta e este período promete ser especialmente badalado, rico em convites, reuniões e contatos pessoais. Aproveite para confraternizar-se com todos e dê vazão a seu lado aberto e sociável. DICA: você está com boa cabeça para cuidar das coisas práticas e colocar tudo seu em dia.