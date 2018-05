Horóscopo: Lua nos eleva espiritualmente

00:00 · 01.05.2018

Neste Dia do Trabalhador, a Lua pela manhã ainda está em Escorpião, onde nos regenera. Às 12h21 nosso satélite ingressa em Sagitário, nono signo zodiacal, que é masculino e pertence ao elemento fogo. Durante esse trânsito, que irá até depois de amanhã, a Lua reforça nosso desejo de religação com o Todo. Ela também inclina a comportamentos bastante nobres e generosos, ainda que por vezes nos torne meio estabanados. A influência de Sagitário provoca em nós a necessidade de romper com o tédio e o comodismo da rotina, viajar e nos aventurarmos por aí. Podemos vivenciar novas situações e usufruir plenamente de tudo que amplie nossos horizontes e visão de mundo. Este dias são excelentes para aprofundarmos a mente em todas as questões de nosso interesse, mesmo porque a Lua em Sagitário favorece as leituras e os processos de aprendizado. Podemos nos dedicar em especial aos estudos religiosos e filosóficos, mais beneficiados do que nunca.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Abrir novos caminhos e expandir-se em todas as suas áreas de atuação tende a ser mais fácil nesta fase, em que a Lua vibra harmoniosamente para seu signo. Nosso satélite faz com que você conte com especial proteção da sorte. DICA: viajar e conhecer lugares e pessoas diferentes será muitíssimo estimulante e enriquecedor.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Até depois de amanhã a Lua transita sobre seu setor das transformações e inicia uma fase excelente para você romper com tudo o que considera ultrapassado em sua vida. DICA: esse astro acentua sua capacidade regenerativa, a nível físico e psíquico, e lhe dá condições de sacudir a poeira e dar a volta por cima das crises.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Hoje a Lua ingressa no signo oposto ao seu, portanto atue com tato e prudência em suas relações pessoais e esteja alerta para não se envolver em situações de disputa. Não se deixe levar pela competitividade nem bata de frente com quem está a sua volta. DICA: procure dialogar francamente com as pessoas ao invés de disputar com elas.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seu astro regente, a Lua, acentua seu lado esforçado e trabalhador e enche você de pique para concentrar-se em atividades práticas. Você tende a fazer tudo com especial boa-vontade. Não seja exigente demais com as outras pessoas nem implique com elas e aceite-as como são. DICA: mantenha a capacidade de síntese.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nestes dias as energizantes vibrações da Lua atingem seu Sol natal de modo muito harmonioso, por isso a fase é de intensa energização para você. Aproveite para ampliar seus horizontes e até mesmo sua visão de mundo. Viajar e mudar de ambiente lhe fará muito bem. DICA: os encontros estão bastante beneficiados.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Durante estes dias a Lua transita sobre seu setor doméstico, por isso aconselha você a usar de muito tato ao relacionar-se com todos em casa. Não faça nem aceite provocações e atue no sentido de preservar a paz em família. DICA: Saturno fortalece sua fé e possibilita que suas imagens mentais se concretizem.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nesta fase a Lua dinamiza sua vida social, torna você uma pessoa mais participante e lhe estimula a aliar-se a grupos que defendam melhores condições para a coletividade. Você tende a mostrar-se consciente de seus deveres e direitos. O período é propício para você conhecer pessoas dinâmicas e estimulantes. DICA: evite atritos em casa.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O trânsito da Lua sobre seu setor material acentua seu espírito prático. Assim, aproveite estes dias para concentrar-se nas atividades concretas e em tudo o que exija eficiência e objetividade. Você tende a executar as coisas com especial capricho e boa-vontade. DICA: Marte aconselha você a evitar a discussões.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

A Lua, que governa a sensibilidade e a emoção, inicia hoje a visita que a cada mês faz a seu signo. Ela promete dias de grande magnetização para você, que pode mostrar-se uma pessoa mais determinada e decidida. Você está em condições de lutar por suas metas. DICA: seu regente Júpiter lhe torna mais espiritual.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Agora a Lua transita pelo signo anterior ao seu e anuncia uma fase em que você deve ser especialmente prudente. Não se envolva impulsivamente em situações que não sejam claras. Também não se iluda nem alimente expectativas em relação aos outros, para não sofrer em vão. DICA: distenda-se ao máximo.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

A passagem da Lua por seu setor das amizades faz com que estes dias sejam ótimos para você rever amigos e restabelecer contato com pessoas que andam meio distanciadas. Os amores também vão de vento em popa e há um clima de camaradagem a dois. DICA: você pode dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Neste período a Lua transita pelo ponto mais elevado de seu céu natal, onde coloca você em evidência e lhe dá maior entusiasmo para lutar pela realização de suas ambições. DICA: convém que você se poupe, evite desgastes excessivos e alterne os períodos de cansaço e esforço com outros de descanso e diversão.