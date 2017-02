Horóscopo: Lua favorece o contato com a natureza

00:00 · 03.02.2017

A Lua transita agora pelo signo feminino de Touro, no qual faz com que estes dias sejam ideais para lidarmos com a terra e termos maior contato com a natureza. A Lua em Touro anuncia uma período bastante fecundo, durante o qual podemos agir com especial objetividade e demonstrar plenamente nossa capacidade de realização. Nossa mente está mais voltada do que nunca para as coisas práticas. Nessa posição a Lua nos torna muito mais firmes e determinados, acentua nosso poder de concentração e faz com que a gente realmente persevere em nossos empreendimentos. E na verdade esses são os ingredientes básicos para o sucesso. Às 13h52 (HV) o planeta do amor, Vênus, ingressa em Áries, onde nos torna ainda mais ardentes e apaixonados, ainda que um tanto inconstantes e fogo de palha também.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A passagem da Lua por sua casa da matéria faz com que estes dois dias sejam ideais para você colocar a mão na massa e partir da teoria para a prática. Suas iniciativas tendem ao êxito, mesmo porque você anda especialmente realista. DICA: não se descuide de suas necessidades afetivas e espirituais.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Como só ocorre uma vez por mês, até amanhã Lua transita sobre seu signo e faz com que você receba uma dose extra da mais pura energia celestial. Aproveite para vitalizar-se sob todos os pontos de vista. DICA: cuidar da imagem, melhorar o visual e impulsionar seus interesses particulares são ótimas pedidas.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

A Lua aumenta sua força psíquica e torna estes dias particularmente propícios para você isolar-se, meditar e concentrar a mente com otimismo e determinação em tudo de bom que deseja ver realizado, a nível pessoal e coletivo. DICA: persevere nas imagens mentais positivas, pois elas tendem a realizar-se.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Agora a Lua volta sua atenção para o futuro e faz com que esta fase seja excelente para você fazer planos e estabelecer metas. Porém seja realista e supere certa propensão para alimentar projetos utópicos. DICA: você pode sair-se bem nas atividades em equipe, pois seu espírito de solidariedade está em alta.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Aproveite esta fase do ano para adiantar e impulsionar tudo que traga auto realização, mas não assuma afazeres ou responsabilidades acima de seus limites. Alterne as horas de trabalho com outras de descanso e esteja alerta para não se estressar. DICA: Vênus faz com que suas iniciativas amorosas sejam bem sucedidas.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O trânsito lunar lhe transmite uma dose maciça de pique e autoconfiança e faz com que você esteja com uma enorme disposição para tudo, principalmente para expandir seus horizontes e seu campo de ação. DICA: sua firmeza e determinação lhe permitem superar qualquer desafio que lhe surja nesta fase.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Os processos de reciclagem estão ainda mais beneficiados agora, que a Lua está em sua casa das transformações. Será mais fácil para você libertar-se de tudo o que já era, por mais que isso gere certa sensação de perda, e abrir-se para novas vivências. DICA: troque confidências e revelações com seu par.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Suas relações pessoais estão dinamizadas pela Lua, que faz com que seu interesse pelas pessoas esteja marcante. Aproveite a fase para associar-se aos outros, porém não se anule nem se descuide de suas próprias necessidades. DICA: reserve um tempo para relaxar e reequilibrar-se emocionalmente.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Os astros estimulam seu espírito crítico e lhe permitem ver as coisas como elas são, o que evitará muita perda de tempo, dinheiro e energia. Porém esteja alerta para não implicar nem exigir demais de quem está por perto. Seja flexível e valorize tudo que os outros tem de bom. DICA: mantenha a capacidade de síntese.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O fato de a Lua estar em Touro faz com que você viva uma fase muito favorável, sob todos os pontos de vista. Seus caminhos tendem a abrir-se e você contará com ótimas oportunidades, em todas as áreas nas quais atua. Esteja de olho! DICA: você anda mais quente e se está só poderá interessar-se por alguém.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Você vive um excelente período para reavaliar o passado e aprender com ele, para não repetir velhos erros. Mas evite o saudosismo e procure viver plenamente o aqui-agora. Aproveite para mostrar-se atuante em relação aos familiares e ajude quem precisa de você. DICA: distenda-se ao máximo!

PEIXES ( 20 fev. a 20 mar.)

Esta fase é especialmente propícia para você dedicar-se a tudo o que exija inteligência, capacidade de comunicação e de verbalização. Você está em condições de expressar-se bem e com clareza. DICA: aproveite para dialogar francamente com as pessoas queridas e elimine qualquer desentendimento que houver.