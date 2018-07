Horóscopo: lua favorece as dietas

00:00 · 16.07.2018

A Lua está até amanhã em Virgem, signo terrestre no qual torna estes dias excelentes para a gente estar ao ar livre, ter contato com a natureza, com lugares verdes e arborizados. Reavaliar nossos hábitos alimentares também é uma ótima pedida nesta fase. Podemos inclusive nos purificar organicamente através de uma dieta saudável e natural, rica principalmente em frutas, vegetais, líquidos e cereais. A Lua em Virgem também acentua nossa motivação para o trabalho e aumenta nosso prazer e eficiência no desempenho de nossas funções. O momento é propício para atuarmos objetivamente, mas convém não nos perdermos em detalhes e mantermos a capacidade de síntese em todas as ocasiões. Nosso espírito crítico está em alta, o que nos permite ver as coisas como elas são. Mas convém nos precavermos para não agirmos de modo excessivamente implicante. O ideal é sermos flexíveis e tolerantes com todos.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

O trânsito da Lua sobre seu setor da saúde anuncia dias excelentes para os cuidados com o organismo. As dietas desintoxicantes e emagrecedoras tendem a ser especialmente bem sucedidas. Dica: nosso satélite também acentua sua capacidade de organização e lhe dá condições de aperfeiçoar-se em tudo aquilo que faz.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

No que depender de seu planeta Vênus e da Lua estes dias são excelentes para você, que anda bastante vulnerável às românticas flechadas de Cupido. Esses astros lhe tornam mais vital e capaz de dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua. Dica: sua capacidade de afirmação está em alta e lhe estimula a ser mais confiante.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Durante estes dias a Lua ativa seu signo de concepção, por isso torna esta fase excelente para você concentrar-se nos assuntos caseiros e mostrar-se mais participante em relação a sua família. Dica: sua necessidade de sossego e aconchego tende a aumentar sensivelmente e você pode apreciar melhor as horas de introversão.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

Tudo o que exija inteligência e lucidez mental está especialmente favorecido agora, que a Lua está em Virgem e dá a maior força às atividades intelectuais. Este período é ideal para você informar-se, atualizar-se ou até iniciar algum curso. Dica: será mais fácil expressar-se e entrosar-se com todos a sua volta.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Sua capacidade de realização está reforçada pela Lua, que anuncia dias muitíssimo produtivos, sob todos os aspectos. Aproveite o período para colocar tudo seu em ordem a também para organizar-se em casa. Dica: seu espírito prático está em alta e lhe dá condições de não dar nenhum ponto sem nó.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

A Lua, em seu signo, faz com que este período seja de vitalização para você, portanto mantenha seus canais receptores bem abertos e deixe-se energizar por nosso satélite. Os cuidados com a imagem estão favorecidos e você pode inclusive mudar o visual. Dica: seu romantismo anda mais marcante do que nunca.

Libra (23 set. a 22 out.)

A passagem da Lua pelo seu setor espiritual anuncia dias em que você deve poupar-se ao máximo e dar maior atenção às suas necessidades íntimas e ao seu desejo de transcendência. Sua fé está mais viva e potente, portanto pense sempre positivamente. Dica: isolar-se e meditar será especialmente relaxante e restaurador.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

As relações de amizade estão dinamizadas pela Lua e Vênus, que tornam esta fase excelente para você estabelecer contatos novos e ampliar seu círculo social. Você poderá contar com a simpatia de amigos influentes. Dica: a Lua estimula você a participar ativamente de tudo o que se passa a seu redor.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Agora a Lua magnetiza seu setor do êxito e da realização, por isso lhe coloca ainda mais em evidência e faz com que você brilhe social e profissionalmente. Lembre-se de que nem só de pão vive o ser humano e ligue-se em suas necessidades espirituais. Dica: não assuma compromissos demais e reserve um tempo só para si.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

As vibrações lunares chegam positivamente a Sol natal e anunciam dias de intensa energização para você, que está com muito pique para tudo, especialmente para viajar, ampliar seus horizontes e seu campo de ação. Dica: tudo o que lhe ajude a romper com a rotina será particularmente bem-vindo.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

A nova posição da Lua faz com que estes dias sejam muito favoráveis a todas as mudanças que você queira fazer em sua vida. Você pode desligar-se mais facilmente de tudo o que já era e abrir-se para novas vivências. Dica: durante esta fase a capacidade regenerativa de seu organismo está em alta e lhe ajuda a renovar-se.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Nestas dias a Lua transita pelo signo complementar ao seu, onde, juntamente com Vênus, dinamiza suas relações amorosas e pessoais e faz com que você compreenda melhor os outros. Seu desejo de união está em alta e os momentos a dois prometem ser incríveis. Dica: você tende a curtir ainda mais a vida em grupo.