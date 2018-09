Horóscopo: Lua facilita atividades profissionais

00:00 · 17.09.2018

Às 8h09 desta manhã a Lua entra no signo terrestre de Capricórnio, no qual reforça nosso lado ambicioso e foca nossa atenção nas questões e atividades relativas à carreira. Esse trânsito vai até depois de amanhã e anuncia um período bastante produtivo, mas como existem alguns aspectos desarmoniosos em vigor, é essencial que a gente mantenha a objetividade e diplomacia. Nestes dias nosso satélite harmoniza-se com Urano e o Sol e faz conjunção com Plutão e Saturno, que é o planeta regente de Capricórnio. Assim, estabiliza nosso psiquismo e nos dá condições de analisar as coisas mais fria e racionalmente. Isso evita que a gente atue impulsivamente, cometa gafes e entre em frias. A influência de Saturno também nos concede uma dose extra de bom senso e nos torna particularmente pacientes frente a crises ou dificuldades. Sabemos, intuitivamente, que o tempo atua a nosso favor e estamos em condições de perseverar em nossas metas.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Nosso satélite, a Lua, em harmonia com o Sol, Urano e Saturno, acentua seu senso de realidade e faz com que o dia seja bastante propício para você dedicar-se ao trabalho e a tudo o que exija paciência e tenacidade. DICA: evite atitudes autoritárias ou implicantes, não se perca em minúcias e atenha-se ao que de fato importa,

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O ótimo aspecto que a Lua forma com Saturno faz com que estes dias sejam de intensa energização para você, que pode concentrar-se melhor em atividades criativas e em tudo que lhe dá prazer. DICA: viajar e mudar de ambiente lhe fará muitíssimo bem, pois você anda precisando de novos estímulos.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Nesta fase a Lua lhe convida a curtir melhor os momentos de introspeção e faz com que estes dias sejam ideais para você mergulhar dentro de si e tomar maior consciência de seus processos íntimos. Graças a isso você pode a agir de modo mais coerente. DICA: trocar confidências e desabafar lhe fará hiper bem.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Sua vida social atravessa um período intenso e movimentado, durante o qual estar com os amigos será especialmente estimulante. Você tende a travar contato com pessoas sensíveis e interessantes, que agitarão sua rotina. DICA: sua popularidade está em alta, mas evite confrontos e compromissos desgastantes.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

No que depender da Lua este período é muito apropriado para você repensar seus hábitos alimentares e adotar uma dieta mais saudável e natural, que contribua para purificar seu organismo. DICA: aproveite para organizar-se e cuidar daquelas pequenas coisas para as quais em geral você não tem tempo.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Tudo o que lhe dê prazer e alegria está favorecido pelos bons fluidos que a Lua envia a Saturno, que está em seu signo. Ela torna esta fase ótima para você sair, frequentar festas e reuniões, ir ao cinema ou teatro e curtir a vida no que ela tem de melhor. DICA: os momentos a dois também prometem ser maravilhosos.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Aproveite estes dias para concentrar-se nos assuntos domésticos e familiares e mostre-se mais presente em casa. As horas de isolamento serão excelentes para você repor suas energias físicas e emocionais e reequilibrar-se por dentro. DICA: concentre seus pensamentos em tudo de bom que deseja ver realizado.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Este início de semana é excelente para passeios, caminhadas e viagens rápidas, mesmo porque sua necessidade de movimento está reforçada pela Lua. Nosso satélite também acentua sua capacidade de comunicação e ajuda você a entender-se bem com todos a sua volta. DICA: aproveite para rever velhos amigos.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Estes prometem ser dias bastante produtivos para você, que pode concentrar-se nas coisas práticas e dar um bom impulso em tudo o que lhe convém. Mantenha a capacidade de concentração e dedique-se a coisas que de fato valham a pena. DICA: não diga nem assine nada impulsivamente, para não entrar em frias.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

A Lua estará até depois de amanhã em seu signo, de onde harmoniza-se com seu regente Saturno e lhe ajuda a apreciar ainda melhor as atividades culturais e intelectuais. Seus sentimentos estão estáveis e os momentos curtidos a dois serão gratificantes. DICA: você atravessa um bom período para aprofundar seus conhecimentos.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

A passagem da Lua por seu setor espiritual assinala vários dias em que você deve desacelerar o ritmo e dar maior atenção a sua necessidade de elevação e transcendência. DICA: sua fé anda mais viva e potente, portanto aproveite para mentalizar a realização de tudo de bom que anseia para si e para toda a coletividade.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Agora a Lua harmoniza-se com o Sol, Urano e Saturno e anuncia um período em que você pode aliar-se aos outros em torno de projetos comuns. As amizades estão beneficiadas e você pode dar vazão a seu lado solidário, porém sem sacrificar-se. DICA: aproveite a fase para reavaliar objetivamente seus ideais.