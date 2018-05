Horóscopo: Lua estimula nossa ambição

00:00 · 04.05.2018

O trânsito da Lua ocorre agora sobre o signo de Capricórnio. Nele, nosso satélite acentua nosso lado trabalhador e nos torna bastante ambiciosos. Estamos em melhores condições do que nunca de perseverar no sentido de realizar nossos projetos. A Lua em Capricórnio também estimula nossa capacidade de estruturação e possibilita que criemos bases realmente sólidas para nossos empreendimentos. Aliás, esse é um dos motivos de nosso êxito e dos bons resultados que temos em nossos projetos e iniciativas. Para que tudo vá realmente bem, é essencial que a gente evite os pensamentos sombrios, encucados e melancólicos, que só servem para baixar nosso astral. Devemos sempre analisar as coisas pelo seu melhor ângulo. Também é importante que não bloqueemos a livre expressão dos nossos sentimentos e emoções e que conservemos total espontaneidade com as pessoas mais próximas e queridas.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A Lua anuncia dias particularmente produtivos para você, que pode ter ideias bastante inspiradas no sentido de progredir e realizar seus projetos. O sucesso na carreira está mais do que nunca a seu alcance. DICA: lembre-se de que "não só de pão vive o homem" e ligue-se em suas necessidades espirituais.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Nestes dias a Lua vibra positivamente para seu Sol natal e lhe transmite uma dose extra de energia e entusiasmo. Ela faz com que você se mostre uma pessoa ainda mais otimista, aberta e confiante. DICA: seu idealismo está em alta, mas é importante que você conserve em todas as situações seu tremendo senso prático.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Você anda muito mais forte psiquicamente, portanto cultive o saudável hábito de alimentar somente pensamentos positivos e elevados. Lembre-se de que suas imagens mentais tendem a realizar-se. DICA: sua capacidade de concretização está em alta e você está em condições de colocar suas ideias em prática com objetividade.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seu astro-regente, a Lua, está no signo oposto ao seu, onde lhe torna uma pessoa mais compreensiva, capaz de aceitar as pessoas como elas são. Mercúrio aumenta seu desejo de progredir profissionalmente e faz com que sua capacidade de realizar esteja em alta. DICA: dê vazão a seu lado cooperativo, mas não se anule.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O trânsito da Lua assinala dias particularmente propícios para você dedicar-se ato serviço e demonstrar toda sua imaginação e inventividade nessa área. Você tende a executar suas tarefas com especial boa vontade. DICA: a Lua também faz com que você se mostre mais realista ao fazer planos e estabelecer metas para o futuro.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Nosso satélite, a Lua, reforça sua capacidade criativa e lhe dá condições de sair-se bem em todas as áreas nas quais você atua. Você pode afirmar-se e agir de modo muito mais determinado, sem dispersar-se em coisas acessórias. DICA: os assuntos sentimentais estão especialmente beneficiados, não se feche!

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O fato de a Lua estar em Capricórnio anuncia dias muito favoráveis para você ficar mais tempo em casa. É hora de relaxar e restaurar suas energias físicas e psíquicas. Você pode curtir os familiares e entender-se bem com eles. DICA: você vive um intenso processo de renovação interior, propício a mudanças exteriores.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Estes dias são ideais para você ler, estudar e informar-se. Isso porque a Lua ativa sua mente e lhe ajuda a aprender com maior facilidade. Até mesmo sua capacidade de verbalização está em alta e você pode aproveitar para fazer contatos e dar telefonemas importantes. DICA: procure sair, viajar e mudar de ambiente.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nesta fase o planeta do amor,Vênus, acentua sua necessidade de contato e faz com que curtir os outros seja ainda mais estimulante e enriquecedor. As associações e parcerias estão particularmente beneficiadas e o trabalho em equipe tende a dar excelentes resultados. DICA: a Lua facilita as concretizações.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

A passagem mensal da Lua por seu signo anuncia dias particularmente favoráveis para você cuidar de assuntos pessoais e até mesmo de seu visual. Você anda mais sensível e sua imaginação está mais viva do que nunca. DICA: não se deixe levar demais pelas emoções e mantenha a estabilidade emocional.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Sua religiosidade natural está reforçada pela Lua, que acentua seu lado sensível e receptivo e torna sua fé ainda mais viva e potente. Persista nas imagens mentais construtivas, pois cedo ou tarde elas irão concretizar-se. DICA: tende a haver um entendimento quase que telepático com quem você mais gosta.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Este período do mês é ideal para você curtir os amigos e a vida em grupo, frequentar clubes ou associações e exercer plenamente sua cidadania. Você anda muito consciente da importância da sua participação nas questões coletivas. DICA: as atividades culturais e intelectuais estão bastante beneficiadas.