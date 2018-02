Horóscopo: Lua em Touro: concretização

00:00 · 21.02.2018

Até amanhã a Lua está em Touro, signo terrestre no qual acentua nosso senso de realidade e possibilita que a gente concretize nossos planos com maior eficiência. A influência de Touro nos dá boa cabeça para as finanças e torna esta fase ótima para incrementarmos a conta bancária. A passagem da Lua por esse signo anuncia dias particularmente frutíferos, durante os quais é mais fácil a gente realizar nossos projetos e colocar nossas ideias em execução. Nossa capacidade de concretização anda mais marcante do que nunca e podemos partir da teoria para a prática com excelentes resultados. Hoje é exata a conjunção de Vênus com Netuno, em Peixes. Esses planetas acentuam nossa sensibilidade, favorecem os encontros e nos enchem de inspiração para tudo. A criatividade artística está em alta. Além disso, eles estimulam nosso lado flexível e compreensivo e fazem com que a gente seja mais tolerante com todos, em especial com as pessoas mais próximas e queridas.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Aproveite bem estes dias, que prometem ser bastante frutíferos. Você pode colher os frutos de tudo o que plantou nos últimos tempos. O período é de concretização, portanto evite a dispersão e concentre-se nas coisas práticas. DICA: economize, evite as compras de impulso e mantenha-se estritamente dentro de seu orçamento.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Até amanhã a Lua faz sua visita mensal a seu signo e anuncia dois dias de grande magnetização para você. Durante esta fase, aproveite para imaginar seus canais receptores plenamente abertos para o Cosmo. DICA: concentre-se em si, aproveite para dar um trato no visual e dedique-se plenamente a seus assuntos particulares.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

A Lua transita pelo signo anterior ao seu, por isso aconselha você a manter o senso de realidade e a não fantasiar demais. Seu organismo anda mais vulnerável ao cansaço e ao desequilíbrio, portanto evite desgastes excessivos, relaxe e poupe-se ao máximo. DICA: não alimente expectativas exageradas em relação aos outros.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Durante estes dias a Lua estimula seu lado mais aberto e anuncia uma fase ótima para você repensar suas ideias e libertar-se de velhos e rancosos preconceitos. Você anda bem mais progressista e pode dar maior atenção a seus projetos para o futuro. Sua vida social tende a movimentar-se bastante. DICA: evite o idealismo excessivo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Agora a Lua transita pelo ponto culminante de seu céu natal e faz com que estes dias sejam excelentes para tudo o que se refere à carreira. É provável que surjam várias oportunidades de expansão nessa área, esteja alerta! DICA: evite apenas sobrecarregar-se de afazeres e responsabilidades e conscientize-se de seus limites.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Hoje e amanhã os fluidos lunares incidem harmoniosamente sobre seu Sol natal e fazem com que a fase seja de intensa energização para você, que está com muito pique para expandir-se e abrir novos caminhos. Inicia-se um período de crescimento pessoal, aproveite-o bem. DICA: seu regente Mercúrio dinamiza seus relacionamentos.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

A partir de agora a Lua transita sobre seu setor das transformações, onde facilita ainda mais os processos de renovação que você está vivendo. A capacidade regenerativa de seu organismo e psiquismo está em alta e você pode reciclar-se sob todos os aspectos. DICA: aproveite para libertar-se de vez de tudo o que considera ultrapassado.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Nestes dias a Lua ativa o signo oposto ao seu, por isso acentua seu interesse pelos outros e faz com que as relações pessoais lhe proporcionem maior alegria. Aproveite estes dias para curtir as associações e parcerias e perceba, na prática, que a união faz a força. DICA: será bem mais fácil colocar-se no lugar dos outros e entender seu ponto de vista.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

A nova posição da Lua faz com que focar a atenção nas questões práticas, concentrar-se nelas, lhe dê especial prazer. Você anda mais realista e está em condições de analisar as coisas com maior objetividade, por isso pode vê-las como são. DICA: seja tolerante no amor e não se deixe levar excessivamente pelo espírito crítico.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Neste período a Lua magnetiza sua casa da alegria e estimula você a curtir a vida no que ela tem de melhor. As atividades de lazer estão favorecidas, assim como tudo o que lhe proporcione alegria. Os amores estão em alta e se você está só pode até apaixonar-se. DICA: saia, passeie e divirta-se sem preocupações de espécie alguma.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Nosso satélite, a Lua, magnetiza seu setor doméstico e faz com que o momento seja excelente para você instalar-se melhor e mais confortavelmente em casa. Você está em condições de dar vazão a seu lado sossegado e intimista, por isso as horas de solidão lhe farão muito bem. DICA: repense o passado e procure aprender com ele.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O trânsito da Lua por seu setor da inteligência agita ainda mais sua mente. Assim, aproveite estes dois dias para ler, estudar, informar-se e atualizar-se. Sua capacidade para aprender e absorver novos conhecimentos está em alta. DICA: supere apenas certa tendência para a dispersão e não queira fazer tudo ao mesmo tempo.