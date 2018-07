Horóscopo: Lua em Leão favorece os amores

00:00 · 14.07.2018

Até amanhã a Lua, na fase nova, transita pelo signo fixo e masculino de Leão, no qual nos torna muito mais firmes e determinados e de quebra acentua nossa capacidade criativa. Nessa posição, a Lua possibilita que neste final de semana a gente aprecie ainda melhor as manifestações artísticas, por isso ir ao teatro, a shows ou espetáculos musicais são ótimas pedidas. As atividades de lazer também estão em alta. A Lua em Leão também nos ajuda a revelar nossas melhores potencialidades e faz com que a gente tenha êxito em tudo aquilo a que se dedicar. Para que tudo corra perfeitamente bem, devemos superar certa tendência para agir de modo excessivamente mandão. A passagem da Lua por Leão também reforça nosso lado quente, amoroso e demonstrativo. Assim, dá a maior força aos assuntos do coração e faz com que os momentos a dois sejam ainda mais gratificantes. Como Vênus harmoniza-se com Saturno e Urano, os amores vão mesmo de vento em popa.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Durante estes dias seu astral está bastante elevado, graças à Lua, que vitaliza você e acentua sua capacidade de ser feliz. Ela lhe estimula a curtir a vida no que ela tem de melhor. Os assuntos sentimentais estão bastante beneficiados e você pode até mesmo apaixonar-se. DICA: divirta-se e usufrua plenamente das atividades de lazer.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A passagem da Lua pelo seu signo de concepção, Leão, assinala uma fase em que seu interesse pelo passado tende a acentuar-se sensivelmente. Você pode reavaliá-lo melhor, aprender com antigas vivências e evitar a repetição de velhos erros. Aproveite para dedicar-se mais a sua casa e aos familiares. DICA: curta as horas íntimas.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

As atividades culturais e intelectuais estão especialmente beneficiadas pela Lua, que durante estes dias faz com que sua mente esteja mais ligada e receptiva do que nunca. Você pode entender e aprender com maior facilidade. DICA: sua já incrível capacidade de verbalização e comunicação está em alta e facilita bastante seus relacionamentos.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Agora a Lua ativa sua casa da matéria, por isso estes dias são ideais para você repensar seus projetos e analisar suas ideias com objetividade. Até mesmo sua capacidade de realizar e fazer bons negócios está em alta. DICA: acautele-se apenas contra o ciúme e a possessividade exagerada em suas relações afetivas e pessoais.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O trânsito da Lua sobre seu signo anuncia três dias de intensa magnetização para você, que pode recarregar plenamente suas baterias físicas e psíquicas. Nosso satélite favorece as questões pessoais e também os cuidados com a imagem. DICA: seu carisma está em alta e você tende a atrair a atenção e a simpatia de todos que estão por perto.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

As emanações lunares incidem agora sobre seu setor espiritual, por isso anunciam uma ótima fase para você se introverter e buscar um maior crescimento interior. Praticar a meditação e mentalizar um mundo melhor será produtivo. DICA: sua fé está mais viva e potente neste fim-de-semana, portanto pense sempre positivamente.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nosso satélite, a Lua, agora estimula seu lado mais sociável e fraternal e faz com que este fim-de-semana seja ótimo para você fazer novos contatos e ampliar seu círculo de amigos. Nesta fase você tende a contar com a simpatia de pessoas solidárias e influentes. DICA: aproveite para exercer plenamente sua cidadania.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

A passagem da Lua pelo ponto mais elevado do seu céu natal assinala uma fase de sucesso e projeção para você, que pode realizar antigas ambições com maior facilidade. O período promete ser agitado socialmente, porém não se sobrecarregue. DICA: é essencial que você não se descuide de suas necessidades pessoais e afetivas.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Até amanhã à tarde os fluidos lunares atingem harmoniosamente seu Sol natal. Assim, além de lhe energizarem, eles anunciam uma fase ótima para você expandir-se e abrir novos caminhos. O fator sorte atua de modo intenso em sua vida. DICA: viajar e respirar novos ares será estimulante e lhe fará muito bem.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

A posição da Lua acentua sua capacidade de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Ela facilita os processos de regeneração e favorece todas as mudanças que você queira efetuar em sua vida. DICA: você está em condições de romper mais facilmente com tudo o que já era e abrir-se para novas e estimulantes experiências.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Neste final de semana a Lua ocupa o signo oposto ao seu, por isso acentua seu interesse pelos outros e lhe torna uma pessoa ainda mais aberta e sociável. Nosso satélite reforça seu lado mais altruísta e cooperativo, mas mesmo assim não se anule em função de ninguém. DICA: os amores estão em alta e os momentos a dois prometem.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Neste sábado e domingo a Lua magnetiza seu setor da saúde, por isso torna este período muito favorável para você cuidar bem de seu organismo. Você também está em condições de demonstrar maior eficiência e foco em suas iniciativas. DICA: não seja perfeccionista nem perca em detalhes e mantenha a capacidade de síntese.