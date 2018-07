Horóscopo: lua dinamiza a vida social

00:00 · 09.07.2018

A Lua inicia a segunda-feira ainda em Touro, signo terrestre no qual nos torna mais focados no trabalho. Às 13h59 nosso satélite ingressa em Gêmeos, signo mutável e masculino do ar. Nesse signo aéreo a Lua acentua nosso lado sociável e comunicativo e facilita nossos contatos e relacionamentos com todos. A passagem da Lua por Gêmeos anuncia dias propícios para a gente dar telefonemas, passar mensagens, organizar a correspondência, fazer contatos e se dedicar a tudo o que exija capacidade de verbalização. Ler, estudar e trocar ideias com os amigos são ótimas pedidas, mesmo porque podemos aprender mais facilmente e também articular melhor os pensamentos. Nosso satélite harmoniza-se com Marte e assim nos enche de energia e disposição para tudo.

Já estamos sob a ação do ótimo aspecto que Vênus, em Leão,forma com Urano. Esses astros aumentam nossa vitalidade e alegria de viver e favorecem os amores.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Os astros lhe tornam uma pessoa bastante flexível e capaz de adaptar-se mais facilmente a novas circunstâncias. Aliás, sua necessidade de sair da rotina e curtir novidades está em alta. Será bem mais fácil expor seus pensamentos, falar sobre o que sente e entrosar-se com os outros. DICA: busque a harmonia e a conciliação.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O fato de a Lua estar sobre seu setor da realização anuncia dias muitíssimo produtivos para você, que pode finalizar seus projetos com especial eficiência e objetividade. Esta fase é excelente para você colocar tudo seu em dia. DICA: os assuntos relativos à carreira vão de vento em popa, aproveite devidamente.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

A Lua está até depois de amanhã em seu signo. Assim, estes dias são de intensa energização para você, que pode dedicar-se com sucesso aos assuntos pessoais e a tudo o que lhe interessa. Cuidar da imagem e renovar o visual também serão ótimas pedidas. DICA: o fator sorte trabalha plenamente a seu favor.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Até depois de amanhã a Lua transita sobre seu setor espiritual, onde fortalece sua fé e possibilita que suas imagens mentais se concretizem mais facilmente. Aproveite para visualizar tudo de bom que deseja para si e para a coletividade como um todo. DICA: vá com calma, não se exija demais e distenda-se ao máximo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Os astros favorecem a vida em grupo e lhe tornam uma pessoa muito mais sociável, participante, idealista e consciente das responsabilidades e direitos inerentes ao pleno exercício da cidadania. DICA: perceba o quanto o orgulho excessivo é contraproducente e procure aceitar a ajuda dos amigos e pessoas influentes.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Marte e Urano aliam -se à Lua no sentido de facilitar sua vida profissional e fazem com que nesta fase seja mais fácil progredir e realizar antigas ambições. Você tende a fazer sucesso em suas iniciativas, porém não se sobrecarregue. DICA: procure alternar as horas de trabalho e esforço com outras de lazer e descanso.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Agora a Lua alia-se a Marte e Urano no sentido de abrir seus caminhos e faz com que você conte com boas chances de expandir-se e ampliar seu campo de ação. Sua capacidade de observação anda muito marcante e você pode aprender bastante com o mundo a sua volta. DICA: seu romantismo está em alta.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Sua necessidade de mudança e renovação anda mais marcante do que nunca devido ao trânsito da Lua pela sua casa das transformações. Será ainda mais fácil romper com tudo o que você considera ultrapassado e abrir-se para novas vivências. DICA: você anda muito mais perspicaz e penetrante em sua visão de mundo.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Curtir as pessoas e unir-se a elas em torno de projetos comuns dará ótimos resultados nesta fase em que a Lua está em sua casa do "outro" e harmoniza-se com Marte e Urano. DICA: você tende a mostrar-se uma pessoa muito mais conciliadora, capaz de compreender o ponto de vista alheio, e isso facilita seus relacionamentos.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

A Lua acentua ainda mais seu desejo de ser útil. Ela faz com que estes dias sejam ideais para você concentrar-se em suas atividades e demonstrar toda sua boa-vontade no trabalho. Sua dedicação tende a ser frutífera e a médio prazo é possível que pinte uma promoção. DICA: os cuidados com a saúde darão ótimos resultados.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Além de seu regente Urano, também Marte, que está em seu signo, harmoniza-se com a Lua. Desse modo, estes dias são excelentes para você, que pode dar o melhor de si em todos os seus setores de atuação. O momento é de auto-afirmação. DICA: os amores e encontros estão beneficiados e se você está só pode apaixonar-se.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O astral em casa está elevado pela Lua, Marte e por Urano, que acentuam bastante sua necessidade de muito sossego e intimidade. Aproveite para repensar o passado, reavalie antigas experiências e evite a repetição de velhos erros. Mas evite o saudosismo. DICA: você vive um ótimo momento para tornar sua casa mais aconchegante.