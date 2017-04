Horóscopo: Lua convida à vida ao ar livre

00:00 · 07.04.2017

À 1h20 desta madrugada a Lua entrou em Virgem, signo de terra no qual favorece o contato com a natureza e nos convida a sair, passear e estar mais ao ar livre. O contato com o verde nos faz muito bem, inclusice do ponto de vista psicológico. Como o Sol opõe-se a Júpiter, é essencial que a gente não se deixe levar por impulsos momentaneos, evite excessos e mantenha a estabilidade em todas as situações. Convém evitarmos a pressa, a irritabilidade, as brigas e os repentes e fazermos de "calma" e "paciência" nossas palavras-de-ordem. É importante não nos envolvermos em discussões, principalmente no trabalho e em família, e atuarmos no sentido de preservar a paz com todos. A gente pode aproveitar estes dias para se desintoxicar e purificar organicamente através de uma dieta alimentar leve, saudável e natural. Saladas e sucos contribuem muito para isso.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

O Sol, em seu signo, opõe-se a Júpiter, portanto durante estes dias use de muito tato ao relacionar-se com todos e não se envolva em confrontos de espécie alguma. Não faça nem aceite provocações e evite a competitividade excessiva. DICA: preserve um clima de calma e entendimento a sua volta.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Agora a Lua vitaliza você, acentua sua alegria de viver e lhe enche de disposição para afirmar-se e demonstrar seu potencial. Para evitar problemas, vá com calma, evite agir de modo rude e canalize suas energias com objetividade. DICA: no amor, acautele-se contra comportamentos possessivos e controladores.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Sua necessidade de sossego e intimidade está em alta graças à Lua, que está em seu signo de concepção e faz com que estes dias sejam propícios para você ficar mais em casa. Aproveite para participar ativamente de tudo o que acontece nela. DICA: precavenha-se contra comportamentos rudes ou impulsivos.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

A passagem da Lua, hoje e amanhã, por seu setor da comunicação abre seus canais de contato com o mundo. Ela faz com que este dias sejam ótimos para você entender-se melhor com todos a sua volta. DICA: você atravessa um bom momento para eliminar desentendimentos e expor com clareza o que pensa e sente.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

A Lua ativa seu setor material e assinala um período em que você deve ser mais prudente do que nunca nos assuntos concretos e financeiros. Como o Sol vibra de modo tenso, convém você não se deixar levar pela franqueza excessiva. DICA: procure não discutir e mantenha uma atitude estável no terreno amoroso.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

Nestes dois dias a Lua está em seu signo e aconselha você a não se envolver em atritos, principalmente terreno amoroso. Mantenha a estabilidade, pense bem antes de agir e não se deixe levar excessivamente pelos impulsos e emoções. DICA: contenha os gastos e prefira o pouco certo ao muito duvidoso.

Libra (23 set. a 22 out.)

O signo anterior ao seu recebe a visita da Lua, que assinala dois dias em que você deve ser especialmente prudente e realista. Não se iluda nem fantasie demais e procure ver as coisas como exatamente como elas são, para não decepcionar-se. DICA: não alimente expectativas exageradas em relação aos outros.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

O fato de a Lua estar em Virgem, seu setor do futuro, assinala um período em que convém você precaver-se contra a utopia e não desperdiçar suas energias em empreendimentos inviáveis. Faça seus planos e estabeleça suas metas com a máxima objetividade. DICA: acautele-se contra a dispersão e o desperdício.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Seu setor profissional está ocupado pela Lua, que aconselha você a concentrar-se em seus afazeres. Ela assinala uma fase em que convém você não se exigir demais nem assumir responsabilidades acima de seus limites. DICA: no amor, evite a competividade e una-se às pessoas ao invés de bater de frente com elas.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

O espírito crítico excessivo pode afetar negativamente suas relações pessoais. Assim, não se deixe levar por ele e mantenha um comportamento tolerante ao relacionar-se com todos a sua volta. DICA: evite atitudes confusas ou dependentes e não se jogue de cabeça em aventuras totalmente indesejáveis.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Como a Lua ocupa seu setor das transformações, é importante que você não provoque rupturas e acautele-se contra todo tipo de dispersão de seu potencial. Administre bem o seu tempo, dinheiro e até mesmo suas forças físicas e emocionais. DICA: preserve tudo aquilo que existe de bom em sua vida.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

As vibrações lunares atingem o signo oposto ao seu, por isso aconselham você a não se envolver em situações de confronto e a manter a paz e a harmonia a seu redor. DICA: evite comportamentos irritadiços ou rudes em seus contatos com todos e atue com habilidade, inclusive no ambiente profissional.