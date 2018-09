Horóscopo: Lua aumenta nossa sede de conhecimento

00:00 · 15.09.2018

Neste final de semana tudo o que represente crescimento e expansão está favorecido pela Lua, que transita pelo signo de Sagitário. Nosso satélite faz com que estes dias sejam muito favoráveis para abrirmos novos caminhos e ampliarmos nosso campo de ação, mesmo porque harmoniza-se com Marte, que nos enche de garra e acentua nossa capacidade de tomar decisões e iniciativas. O trânsito da Lua por Sagitário também detona um período ótimo para incrementarmos nossos conhecimentos e aprofundarmos a mente em tudo o que desperta nosso interesse. Os estudos e leituras estão particularmente beneficiados, assim como as viagens, que costumam ser bastante estimulantes ponto de vista intelectual. Mercúrio,Virgem, forma ótimos aspectos com Plutão e Júpiter, por isso as dietas purificadoras e desintoxicantes tendem a ser especialmente bem-sucedidas. Esses astros fazem com que a natureza exerça um efeito regenerativo sobre nós.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Nestes dias a Lua vibra em uma sintonia muito harmoniosa com seu Sol natal. Por esse motivo você tende a sentir-se ainda mais vital, capaz de dar tudo de si neste final de semana. DICA: sua necessidade de religação com o Todo está em alta e lhe ajuda a tomar consciência das constantes manifestações da divindade.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Neste final de semana a Lua faz com que você possa contar com seu próprios recursos íntimos e assinala uma fase em que convém confiar mais em sua intuição. Pense positivamente e conscientize-se de que suas crenças criam as circunstâncias de sua vida. DICA: os momentos de auto-análise tendem a ser enriquecedores.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Seus relacionamentos estão bastante estimulados e beneficiados pela Lua, que lhe torna uma pessoa altruísta e cooperativa, capaz de entender e aceitar o ponto de vista alheio. Você tende a agir de modo mais harmonioso e equilibrado em seus contatos com todos. DICA: não se deixe afetar por provocações.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Nosso satélite, a Lua, faz com que durante este fim-de-semana você esteja mais eficiente, capaz de realizar tudo com foco, garra e praticidade. Você atravessa uma fase frutífera, durante a qual pode colocar suas ideias em execução. DICA: não seja implicante nem se apegue demais às imperfeições, suas ou alheias.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Hoje e amanhã a Lua ativa sua casa da vitalidade, magnetiza seu Sol natal e faz com que você esteja a todo vapor. Sua necessidade de ação está acentuada, por isso saia, passeie, viaje, curta as atividades culturais e tudo o que lhe interessa diretamente. DICA: no que depender da Lua estes dias são muito propícios aos encontros.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Neste fim-de-semana os assuntos domésticos e familiares estão beneficiados pela Lua, que lhe torna uma pessoa muito mais responsável e participante em relação ao que se passa em casa. Aproveite para solucionar tudo o que está pendente. DICA: não se envolva em polêmicas estéreis e preserve a paz doméstica.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Você atravessa uma fase muito propícia que dar vazão a seu lado comunicativo e aberto para o mundo. Dialogar será mais fácil e devido a isso tende a haver maior entendimento em seus relacionamentos. DICA: para que tudo flua bem, evite discutir, não alimente polêmicas nem queira impor seus pontos de vista.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

No que depender da Lua estes dias prometem ser bastante fecundos para você, que pode revelar seu lado mais objetivo e pé no chão, capaz de atuar com grande eficiência. Você tende a agir de modo bastante firme, decidido e determinado e assim pode atingir suas metas. DICA: não queira controlar quem você ama.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

A Lua está hoje e amanhã em visita a seu signo, por isso faz com que você sinta-se muito mais vital, capaz de expressar suas energias e emoções. Sua criatividade e sensibilidade estão em alta e você pode revelar seu verdadeiro potencial. DICA: Urano lhe recomenda ser tolerante e não criar atritos desnecessários.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O fato de a Lua estar em seu setor espiritual faz com que este final de semana seja muito propício para você se isolar, meditar e visualizar a realização de tudo de bom que anseia para si e para todos. Mentalize que escolheremos bons representantes. DICA: persevere no otimismo, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Como Mercúrio bate de frente com o planeta Netuno, que está em Peixes, convém que você seja particularmente prudente em seus gastos. Mantenha o senso de realidade em todas as situações, para não dispersar inutilmente seu potencial. DICA: não creia que é possível superar as tensões e ansiedades através da comida.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Neste sábado você tende a sentir-se com maior pique para organizar-se e cuidar de detalhes que em geral lhe causam tédio. Aproveite para criar bases sólidas para seus empreendimentos. DICA: o fato de a Lua tensionar seu regente Netuno, que está em seu signo, aconselha você a distender-se ao máximo.