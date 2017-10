Horóscopo: Lua aumenta nossa determinação

00:00 · 13.10.2017

A Lua entrou às 3h42 desta madrugada em Leão, que, por ser de natureza fixa, faz com que a gente demonstre maior firmeza e determinação e persevere em nossas iniciativas. Esta fase é excelente para impulsionarmos com garra nossos empreendimentos e tudo o que nos interessa. Em Leão, signo masculino pertencente ao elemento fogo, a Lua nos torna ainda mais vitais e criativos. Ela favorece as atividades de lazer e assinala excelentes dias para a gente sair e se diverti. Os amores também atravessam uma fase ótima, durante a qual podemos demonstrar melhor tudo aquilo que sentimos. Nós estamos plenamente sob o efeito do bom aspecto de Mercúrio com Saturno, por isso será mais fácil concretizarmos nossos planos e darmos vazão a nosso lado mais realista e objetivo. Esses astros também nos tornam bastante afetuosos e consequentes em nossas ações. O fato de a Lua bater de frente com Júpiter desaconselha os extremismo.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

No que depender da Lua hoje e amanhã são dias bastante positivos para você, sob todos os aspectos. Aproveite para dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua, mesmo porque você anda mais vital e até mesmo sua capacidade de afirmação está em alta. DICA: os assuntos sentimentais atravessam um período favorável.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Agora a sua necessidade de sossego e introspeção está reforçada pela Lua, que faz com que os momentos passados tranquilamente em casa sejam muito agradáveis e relaxantes. Você tende a mostrar-se mais participante em relação às questões domésticas. DICA: evite que as emoções afetem sua atuação no trabalho.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

A Lua reforça seu poder de comunicação e faz com que hoje e amanhã sejam dias muito favoráveis para você estabelecer contatos e dedicar-se a tudo o que exija capacidade de verbalização. Aproveite para trocar ideias e estar com os amigos. DICA: suas iniciativas no sentido de abrir novos caminhos tendem ao êxito.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seu astro-regente, a Lua, transita sobre seu setor material e anuncia dias excelentes para você colocar a mão na massa e atuar de forma a executar seus planos. Você está em condições de executar tudo com especial objetividade. DICA: acautele-se contra a possessividade em suas relações pessoais, para não sufocar os outros.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Hoje e amanhã a Lua está em seu signo e anuncia dias de intensíssima energização para você, que pode recarregar totalmente suas baterias e sair desta fase transbordante de garra e vitalidade. DICA: aproveite para concentrar-se mais e melhor em si, em seus assuntos particulares e em tudo o que lhe interessa.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

A passagem da Lua por seu setor espiritual aumenta o poder de seu pensamento positivo e faz com que sua religiosidade esteja em alta. nosso satélite aconselha você a não se envolver em situações confusas e a manter o senso de realidade. DICA: evite alimentar expectativas exageradas em relação aos outros.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nestes dias a Lua estimula seu lado amistoso e sociável e faz com que estar em grupo e curtir as outras pessoas seja ainda mais gratificantes. Você está em condições de participar ativamente de tudo o que acontece a seu redor. DICA: o momento é ideal para você tomar consciência da necessidade de exercer sua cidadania.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Nesta fase a Lua magnetiza o ponto mais elevado de seu céu natal, coloca você em evidência e faz com que o sucesso, a nível social e profissional, esteja mais do que nunca a seu dispor. Nosso satélite estimula seu lado ambicioso, mas evite as sobrecargas. DICA: alterne os períodos de esforço com outros de descanso.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O trânsito da Lua por Leão favorece todas as suas iniciativas no sentido de ampliar seu campo de ação e torna esta fase ótima para os estudos, viagens e tudo o que amplie seus conhecimentos e sua visão de mundo. Você anda mais otimista e a sorte atua plenamente a seu favor. DICA: procure mudar de ambiente.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Graças à Lua você anda com uma enorme disposição para romper com tudo o que considera ultrapassado em sua vida e abrir-se para novas vivências. Sua necessidade de mudar e renovar-se, sob todos os pontos de vista, está em alta. DICA: os momentos dedicados à auto-análise prometem ser muito enriquecedores.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Até amanhã a Lua transita pelo signo oposto ao seu, onde dinamiza agradavelmente suas relações pessoais e as amizades. Acautele-se apenas contra situações de disputa e, ao invés de competir, alie-se aos outros em torno de metas e interesses comuns. DICA: conscientize-se de que realmente a união faz a força.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Nesta sexta e sábado a Lua acentua sua capacidade de trabalho e faz com que a fase seja excelente para você concentrar-se nos assuntos práticos e em tudo o que exija capricho e atenção. Você está em condições de revelar seu lado mais eficiente. DICA: os cuidados com o organismo estão especialmente beneficiados.