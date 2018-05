Horóscopo: Lua acentua nosso poder de síntese

00:00 · 09.05.2018

A Lua, na fase minguante, transita hoje e amanhã pelo signo aquático de Peixes, o último do zodíaco. Assim, as finalizações estão mais favorecidas do que nunca. Nessa posição a Lua acentua nossa capacidade de síntese e nos ajuda a analisar as coisas de modo abrangente. Nosso satélite forma um bom aspecto com Saturno, que nos estabiliza. Ele também bate de frente com Vênus, por isso é importante que a gente mantenha o otimismo e o bom humor e evite atritos com as pessoas queridas. A passagem da Lua por Peixes fortalece nosso psiquismo e possibilita que nossas imagens mentais positivas se realizem, desde que perseveremos nelas. As questões místicas tendem a atrair nosso interesse e podemos compreender melhor o lado subjetivo da realidade. Devemos nos precaver contra atitudes confusas ou dependentes, que não levam a parte alguma. Convém a gente se preservar e manter o senso de realidade em todas as situações.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Durante estes dias a Lua aconselha você a não se exigir demais e a estar consciente de seus limites físicos e emocionais. Poupe-se ao máximo e de preferência atenha-se a atividades rotineiras. DICA: o Sol facilita a sua atuação no serviço e lhe ajuda a dar vazão a seu lado mais trabalhador, tenaz e esforçado.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O fato de a Lua estar em desacordo com Vênus assinala um período em que você não deve se deixar levar demais pela utopia. Verifique muito bem se um projeto é de fato viável antes de colocar todo seu foco. DICA: procure não alimentar expectativas exageradas em relação aos outros, para não se decepcionar.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

De um modo geral os assuntos profissionais estão favorecidos pela Lua e Saturno, mas para que tudo dê certo é essencial que você evite a competitividade e alie-se aos outros. Procure manter um clima de harmonia a seu redor. DICA: faça vista grossa a tudo o que soar como provocação, em especial no amor.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O Sol, a Lua e Saturno movimentam sua vida, favorecem as amizades e fazem com que esta fase seja ótima para você dar vazão a seu lado fraternal e solidário. Juntamente com Saturno, nosso satélite acentua sua capacidade de cooperação e lhe estimula a trabalhar em equipe. DICA: seja tolerante com todos a sua volta.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Júpiter lhe recomenda evitar as especulações, portanto adote uma atitude especialmente cautelosa no que se refere às finanças e prefira não correr riscos. Conscientize-se de que mais vale o pouco certo ao muito duvidoso. DICA: tenha tato ao lidar com quem você mais gosta e não provoque rompimentos indesejáveis.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Aliar-se aos outros e trabalhar com eles em torno de metas comuns será mais fácil nesta fase, em que a Lua reforça sua capacidade de colaboração e lhe estimula a atuar em grupo. DICA: o astral em casa anda meio tenso, portanto faça vista grossa às diferenças, não se envolva em atritos com os familiares e preserve a paz.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Hoje e amanhã sua capacidade de trabalho está reforçada pela Lua, que, juntamente com Saturno, acentua seu lado caprichoso e esforçado. Você tende a demonstrar maior interesse em tudo o que faz e pode executar suas tarefas com objetividade. DICA: evite discutir ou implicar exatamente com quem você mais gosta.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Nesta fase seus dons criativos estão em alta graças à Lua, que lhe estimula a dar o melhor de si em todas as áreas nas quais você atua. Você tende a agir com maior determinação e pode afirmar-se. DICA: Marte atua plenamente a seu favor, vitaliza você e lhe ajuda a romper com a rotina, inclusive no terreno sentimental.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nestes dias a Lua bate de frente com seu Sol natal. Assim, mantenha a estabilidade emocional e não se deixe levar demais por impulsos momentâneos e inconsequentes, principalmente no ambiente de trabalho. DICA: é importante que você conscientize-se de seus limites e procure manter o equilíbrio físico e psíquico.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Seu astro-regente, a Lua, une suas forças às de Saturno no sentido de tornar esta quarta-feira produtiva para você, que pode realizar seus planos com maior facilidade. Seu espírito prático está em alta e você não dará nenhum ponto sem nó. DICA: tende a haver com clima de grande entendimento e camaradagem a dois.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

A Lua, em seu setor da matéria, está em harmonia com Saturno, que faz com que as horas dedicadas ao serviço sejam ainda mais agradáveis e fecundas. Seu poder de realizar está em alta. DICA: Vênus lhe concede uma dose extra de inspiração e romantismo e promete momentos quentíssimos na companhia de quem você ama.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Em trânsito sobre seu signo, a Lua capta para você as boas vibrações de Saturno, que lhe torna uma pessoa muito mais estável e determinada. Nosso satélite bate de frente com Vênus, por isso você deve evitar as disputas no terreno amoroso e manter-se consciente de seus limites. DICA: reserve uma parte de seu tempo para relaxar.