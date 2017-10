Horóscopo: Júpiter transforma o astral

00:00 · 10.10.2017

Às 10h21 desta terça-feira o mais benéfico dos planetas, Júpiter, que simboliza a Grande Fortuna, deixa Libra e ingressa em Escorpião, signo no qual permanecerá até novembro de 2018. Durante esse seu trânsito por Escorpião Júpiter irá acentuar nosso desejo de mudança e renovação. E no que se refere ao Brasil, é muito provável que isso aconteça de modo bastante intenso na esfera política, pois as urnas serão em 2018 uma ótima oportunidade para efetuarmos transformações de peso. O signo de Escorpião é associado ao mito da Fênix, ave mitológica que tem o dom de renascer das próprias cinzas. Graças a essa nova posição de Júpiter, durante os próximos meses a gente estará em condições de se recuperar mais facilmente das crises e dificuldades, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E nós brasileiros somos mesmo craques nisso. A passagem de Júpiter por Escorpião também faz com que os assuntos ocultistas e a literatura policial nos atraiam ainda mais.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Durante os próximos meses Júpiter lhe tornará bem mais consciente de si e de tudo o que se passa em seu íntimo. Isso lhe dará condições de agir de modo coerente. Você estará mais sensual, capaz de perceber melhor suas reais necessidades. DICA: os processos de renovação serão mais marcantes do que nunca.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Até novembro do ano que vem Júpiter está em trânsito sobre o signo oposto ao seu, Escorpião, onde torna seus contatos pessoais mais estimulantes e harmoniosos. Você está em condições de exercer seu lado altruísta e dedicado e pode aliar-se aos outros. DICA: seu desejo de dar e receber amor estará em alta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O planeta Júpiter a partir de hoje ocupa sua casa do serviço, por isso lhe ajuda a projetar-se naquilo que faz e a executar suas tarefas com maior eficiência e boa vontade. Os cuidados com a saúde serão especialmente frutíferos. DICA: acautele-se contra os excessos alimentares e adote uma dieta leve e natural.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Pode ir comemorando, pois Júpiter ingressa hoje em sua casa do amor e da alegria e faz com que os assuntos do coração entrem em uma fase hiper propícia, por muitos meses. Você irá mostrar-se mais quente e contará com boas chances de conhecer alguém especial e apaixonar-se. DICA: o lazer também estará em alta.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O fato de Júpiter ativar seu setor doméstico anuncia vários meses ótimos para você instalar-se melhor em casa ou até mudar-se para um local maior. A fase é excelente para você elevar o astral doméstico e entrosar-se com sua família. DICA: os negócios com terras ou imóveis estarão bastante beneficiados.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

No decorrer dos próximos meses sua capacidade de comunicar-se estará reforçada, graças a Júpiter. Esse planeta, que rege a expansão, estimula seu lado mais verbal e lhe ajuda a relacionar-se melhor com todos a sua volta. DICA: você pode fazer novos contatos, passar mensages e estar mais com as outras pessoas.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nesta terça-feira Júpiter deixa seu signo e passa a ativar seu setor material. Desse modo, acentua sua capacidade de realização e lhe dá condições de sair-se melhor ainda em tudo o que exija eficiência e capacidade de realização. DICA: as finanças entram em uma fase muito propícia, mas não gaste por conta disso.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Boa notícia: às 10h21 o planeta da Boa Fortuna, Júpiter, inicia a visita que a cada 12 anos faz a seu signo. Júpiter anuncia um período, de cerca de um ano, especialmente afortunado para você, que poderá afirmar-se e expandir-se. Seus assuntos pessoais irão de vento em popa. DICA: até o fator sorte atua a seu favor, aproveite!

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Seu regente Júpiter passa a transitar pelo signo anterior ao seu e anuncia vários meses durante os quais você deverá ser o mais realista possível, especialmente nas questões amorosas e financeiras. Não se iluda nem alimente expectativas demais em relação aos outros, para não sofrer em vão. DICA: pense sempre positivamente.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Júpiter entra hoje em Escorpião, seu setor das amizades, por isso faz com que haja um clima de maior simpatia, entendimento e camaradagem com todos a sua volta. Há boas chances de que gente influente e bem colocada lhe dê seu apoio. DICA: não idealize demais as pessoas e procure aceitá-las como elas são.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

De hoje em diante Júpiter ocupa o ponto culminante de seu céu natal, onde acentua seu carisma pessoal e lhe dá condições de projetar-se em suas atividades. Nos próximos meses o sucesso e a realização profissional estarão mais do que nunca a seu alcance. DICA: não se deixe levar demais pela ambição.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

A partir desta terça-feira Júpiter está em Escorpião e suas afortunadas vibrações atingem harmoniosamente seu signo. Elas abrem seus caminhos, dinamizam sua vida e prometem meses estimulantes. As viagens serão ótimas e estão muito beneficiadas. DICA: evite a franqueza excessiva e não magoe quem você ama.