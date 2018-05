Horóscopo: Iniciativas em alta

00:00 · 10.05.2018

Nestes dias Mercúrio e Urano estão conjuntos em Áries e anunciam dias excelentes para a tomada de decisões e iniciativas. Mesmo assim, convém a gente pensar muito bem antes de agir, dizer ou assinar qualquer coisa. Esses astros inclinam à impulsividade e à precipitação, o que pode fazer com que se tome atitudes indesejáveis. Para evitar arrependimentos, devemos ser sensatos e conter nossos impulsos agressivos. É importante que não sermos rudes, para nos magoarmos desnecessariamente as pessoas a nossa volta. O ideal é a gente voltar a energia gerada por esses astros para se concentrar nas questões relativas à coletividade como um todo. Nosso idealismo está em alta, mas deve ser canalizado de forma objetiva, para metas viáveis. Vivemos um ótimo período para exercermos nossa cidadania e nos filiarmos a alguma ONG ou associação que defenda nossos direitos e batalhe por melhores condições e qualidade de vida.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Os planetas Urano e Mercúrio estão juntos em seu signo e anunciam dias de intensa magnetização para você, que pode recarregar plenamente as baterias. Aproveite para cuidar da imagem, concentre-se em si e em tudo o que lhe diz respeito. DICA: não se sobrecarregue de afazeres e trate de dar atenção a seus limites.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A conjunção de Mercúrio com Urano acontece em seu setor espiritual. Esse contato acentua sua necessidade de transcendência e faz com que seja muito mais fácil para você entender o lado subjetivo da realidade. DICA: seu psiquismo anda mais poderoso do que nunca, por isso suas imagens mentais tendem a realizar-se.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Em conjunção, seu planeta Mercúrio e Urano fazem com estes dias sejam ideais para você confraternizar-se com as pessoas e curtir os amigos. Aproveite para reavivar antigos contatos. Você atravessa um excelente momento para pensar no futuro e fazer planos, de preferência a dois. DICA: seja realista.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Durante estes dias os astros magnetizam o ponto culminante de seu céu natal. Eles fazem com que este período seja de sucesso e projeção para você, que pode ter êxito em seus empreendimentos. Aproveite para criar novas e sólidas bases para ações futuras. DICA: não descuide de suas necessidades afetivas.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

As vitalizantes vibrações de Mercúrio e Urano atingem harmoniosamente seu Sol natal e tornam esta fase excelente para você viver situações novas e romper com a rotina. Viajar e mudar de ambiente lhe fará bem. DICA: acautele-se contra a franqueza exagerada e não se deixe levar demais pelo espírito crítico.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Renovação deve ser sua palavra-de-ordem nesta fase, em que seu planeta Mercúrio e Urano lhe ajudam a desligar-se de tudo o que já não faz sentido em sua vida. Aproveite para passar uma borracha em antigas mágoas e perceba o quanto elas envenenam você. DICA: os processos de auto-análise são esclarecedores.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nesta fase sua capacidade de colocar-se no lugar das outros está em alta. Ela lhe ajuda a entender ainda melhor o ponto de vista alheio e aceitá-lo com objetividade, ao invés de apegar-se de unhas e dentes a suas próprias convicções. DICA: você está em condições de cooperar e aliar-se às pessoas em torno de metas comuns.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Juntos, Mercúrio e Urano ativam sua casa do serviço e fazem com que você sinta maior prazer em ajudar e ser útil aos outros. Você pode executar tudo com maior interesse e boa vontade e isso não passará despercebido. DICA: evite os excessos alimentares e aproveite esta fase para dar um enxugada no visual.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Sua capacidade de criar e inventar soluções originais para as coisas agora está acentuada pela conjunção de Mercúrio com Urano, que eleva seu astral e faz com que você sinta-se de bem com a vida. Você tende a dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua. DICA: os amores atravessam uma fase dinâmica.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Nestes dias Mercúrio e Urano estão conjuntos em seu signo de concepção, Áries, e estimulam seu lado mais caseiro e interessado na família. Faça uma média com ela e aproveite para mostrar-se presente em relação a questões domésticas. DICA: não discuta e acautele-se contra comportamentos rudes ou extremistas em casa.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

As atividades intelectuais, assim como tudo o que exija mente aberta, estão favorecidas pela conjunção de Mercúrio com seu regente Urano, que lhe ajuda a raciocinar com rapidez. Você está em condições de compreender melhor as coisas. DICA: passeios, caminhadas e viagens curtas serão ainda mais estimulantes.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Urano e Mercúrio magnetizam seu setor material e anunciam dias particularmente fecundos, durante os quais você pode executar seus projetos bem mais facilmente. Sua eficiência e praticidade estão em alta e lhe ajudam a sair-se bem em suas atividades. DICA: supere certa propensão para iludir-se com utopias.