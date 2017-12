Horóscopo: Importante mudança no astral

00:00 · 20.12.2017

Saturno entra em seus domínios. O ciclo desse planeta é de cerca de 30 anos. E à 1h49 (HV: 2h49) de hoje, ao encerrar novamente esse ciclo, Saturno entra em Capricórnio, no qual esteve de fevereiro de 1988 a fevereiro de 1991. Ao transitar, até dezembro de 2020, pelo signo que governa, Saturno fortalece a ética e a moral, acentua nosso senso de responsabilidade, nossa poder de estruturação e nossa ambição. Em seu próprio domícilio zodiacal, esse planeta inclina a coletividade a ser mais séria e conservadora, inclusive na politica. Saturno é o planeta dos limites, da contração, da restrição, por isso esse transito pode exigir muito de nós, inclusive uma melhor administração de nosso potencial. Excessos serão eliminados. Serão anos em que a sobriedade, o trabalho e o esforço serão recompensados. No que se refere ao Brasil, Saturno em Capricórnio dá novo folego aos processos de purificação que vivemos.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Os assuntos relacionados à carreira a partir de agora estão muitíssimo beneficiados por Saturno, que por um bom tempo lhe dá boas condições de realizar suas ambições. Você tende a executar suas tarefas com seriedade, garra e objetividade. DICA: organize-se e cuide de seu organismo com especial atenção.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A nova posição de Saturno inaugura um novo ciclo, favorável a suas iniciativas no sentido de expandir-se e ampliar seu campo de ação. E o melhor de tudo é que você irá fazer isso de modo bastante consequente e estruturado. DICA: conhecer lugares distantes pode ser especialmente enriquecedor.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

A partir de agora Saturno aconselha você a não exigir-se demais e a alternar os períodos de esforço com outros de descanso, para prevenir o estresse. Perceba o quanto os momentos de reflexão são enriquecedores e contribuem para que você mantenha o equilíbrio emocional. DICA: seja flexível com todos.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Nesta quarta-feira Saturno ingressa em Capricórnio, signo oposto ao seu, onde aumentará sua dedicação aos outros e lhe tornará mais responsável em seus relacionamentos. Ele irá estabilizar os seus sentimentos e fará com que você transmita segurança. DICA: seu desejo de cooperar estará em alta, mas não se anule.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Inicia-se hoje um novo ciclo de vários anos, que promete ser ótimo para você concentrar-se no serviço e nas atividades práticas em geral. Isso graças a Saturno, que passa a estimular seu lado realizador e objetivo. DICA: você pode romper com velhos hábitos e condicionamentos e criar um novo estilo de vida.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Os amores estão sob o foco de Saturno, que juntamente com Plutão estabiliza seus sentimentos e consequentemente sua vida amorosa. O fator tempo atua a seu favor no que se refere aos assuntos do coração e as coisas tendem a fluir a seu favor. DICA: solte-se e não bloqueie a livre expressão de sua afetividade.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O astral em casa pode mostrar-se um tanto tenso, devido ao trânsito de Saturno por seu setor doméstico. É importante que você não seja rude nem aja de modo repressivo em relação aos familiares mas também não se sobrecarregue com questões caseiras. DICA: procure meditar mais, para reestruturar-se por dentro.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O fato de Saturno ingressar em Capricórnio estabiliza suas emoções e possibilita que haja maior entrosamento no amor. Você pode conversar francamente sobre seus sentimentos mais profundos e as tensões podem ser desfeitas de modo consciente. DICA: não diga nem assine nada impulsivamente.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Depois de quase 3 anos, nesta quarta-feira Saturno deixa seu signo, entra em sua casa da matéria e anuncia um novo ciclo. Aproveite para concentrar-se em atividades práticas e em tudo o que exija garra e tenacidade. Você tende a projetar-se no que faz. DICA: Saturno lhe ajuda a não dar nenhum ponto sem nó.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Como só ocorre mais ou menos a cada 30 anos, seu regente Saturno entra hoje em seu signo e ajuda você a expressar melhor sua real natureza. Apenas não exagere na seriedade nem assuma responsabilidades demais. DICA: as horas de isolamento lhe farão bem e terão o dom de restaurar suas energias.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O novo trânsito de Saturno começa hoje e aconselha você a perseverar no pensamento positivo. Esteja consciente de seus limites, não crie encucações nem se culpe por nada. Lembre-se de que todas as experiências, todas, nos ensinam e enriquecem. DICA: a prática da meditação lhe fará especialmente bem.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Graças à nova posição de Saturno, tem início um período muito propício para você rever seus velhos amigos e restabelecer o contato com pessoas que andavam distantes. É essencial que você conserve a esperança no futuro, mas seja realista em relação a ele. DICA: não se sacrifique demais pelos outros.