Horóscopo: Hora de ser realista

00:00 · 13.12.2017

Nós continuamos sob o efeito do contato tenso de Vênus, que transita por Sagitário, com Netuno, que está sobre o signo de Peixes. O fato de esses dois planetas estarem em desacordo anuncia um período em que devemos ser especialmente objetivos e realistas, principalmente nos assuntos do coração. Convém não nos iludirmos nem alimentarmos expectativas demais em relação aos outros, para não sofrermos nem nos decepcionarmos desnecessariamente. Também é importante que a gente adote uma atitude prudente nos negócios e finanças e que não se deixe seduzir pela perspectiva de ganhos rápidos e exagerados. Isso evita que a gente caia na conversa de pessoas mal-intencionadas e acabe no prejuízo. É essencial que procuremos ver as coisas exatamente como elas são, pois isso nos poupará futuras dores de cabeça. Às 11h00 (HV: 12H00) a Lua entra em Escorpião, signo no qual Marte e Júpiter já se encontram. Esses astros favorecem ainda mais os processos de reciclagem.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O fato de Netuno vibrar de modo arrevesado no signo anterior ao seu assinala um período em que você deve ser mais realista e prudente do que nunca nos assuntos do coração. Não provoque rompimentos de modo repentino e trate mais é de preservar tudo o que há de bom a dois. DICA: evite gastos excessivos e desnecessários.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Você está plenamente sob o efeito do aspecto desarmonioso de seu planeta Vênus com Netuno, portanto acautele-se contra todo tipo de dispersão e administre bem seu potencial. DICA: não alimente desconfianças infundadas em relação aos outros, mesmo porque isso não combina com você nem com seu modo generoso modo de ser.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Vênus, no signo complementar ao seu, agora tensiona Netuno, portanto atue com especial prudência e bom senso em casa e no ambiente profissional e não deixe que problemas pessoais atrapalhem seu desempenho. DICA: vá com calma, descanse, não se sobrecarregue de responsabilidades e curta devidamente quem você mais gosta.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Netuno está em tensão com Vênus, portanto pense ainda melhor antes de dizer qualquer coisa e não se envolva em atritos ou discussões, principalmente com as pessoas mais próximas e queridas. Evite a sinceridade excessiva, que pode fazer com que você cometa gafes e magoe os outros. DICA: a Lua acentua seu romantismo natural.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nesta fase Vênus vibra de modo tenso em seu setor sentimental e aconselha você a não se envolver em atritos exatamente com quem mais gosta. Esteja alerta para que a família não interfira nem dê palpites demais. DICA: o astral em casa está elevado por Júpiter, que ajuda você a entender-se bem melhor com os familiares mais idosos.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O aspecto desarmonioso de Vênus com Netuno aconselha você a superar certa propensão para a inquietude excessiva e manter a calma em todas as situações. Não se envolva atritos e meça muito bem a consequência das suas palavras, para não provocar desentendimentos. DICA: Plutão lhe ajuda a manter a objetividade e a agir de modo consequente.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Seu planeta Vênus recebe as vibrações arrevesadas de Netuno, que aconselha você a precaver-se contra atitudes instáveis, confusas e escapistas. Mantenha a estabilidade emocional em todas as situações e perceba o quanto os momentos de reflexão lhe fazem bem. DICA: confie mais plenamente em seu sexto-sentido, que é afiado.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Durante estes dias Vênus tensiona Netuno e tenta tumultuar as coisas no terreno sentimental. Para evitar problemas, esteja alerta para que expectativas ou ideais inatingíveis não façam com que você espere demais da pessoa amada e se decepcione. DICA: seja muito prudente ao lidar com dinheiro e atenha-se a gastos inadiáveis.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Em sua visita anual a seu signo, agora o planeta do afeto, Vênus, tensiona Netuno e aconselha especial diplomacia no terreno amoroso. Esteja alerta para que velhos traumas do passado não atrapalhem as coisas no presente. DICA: é importante que você não fantasie demais nem alimente expectativas exageradas em relação aos outros.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Você está plenamente sob o efeito do aspecto tenso existente entre Vênus e Netuno. Assim, não se iluda em relação aos outros nem adote atitudes confusas ou dependentes em suas relações pessoais. DICA: use de especial habilidade ao lidar com todos em casa mas não deixe que a família interfira ou dê palpites em sua vida amorosa.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Os astros aconselham você a dividir-se com muita habilidade entre seus amigos e a pessoa mais querida, para não provocar ciumeiras nem desentendimentos estressantes. É importante que você evite as atitudes autoritárias e seja flexível ao relacionar-se com todos. DICA: não se perca em detalhes e veja as coisas de modo amplo.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Procure concentrar-se em suas atividades, porém não se descuide de suas necessidades pessoais e saiba administrar bem seu tempo para poder também dedicar-se mais a si. É importante que você manifeste seus sentimentos e dê a devida atenção a quem mais gosta. DICA: vá com calma, poupe-se ao máximo e respeite seus limites.