Horóscopo: Hora de confraternizar

00:00 · 21.12.2017

Fim de ano e nada melhor do que uma Lua em Aquário para criar um clima de amizade e confraternização, propício para expressarmos nossos melhores votos aos amigos e familiares. O fato de a Lua, em sua fase nova, estar em Aquário, nos torna mais avançados e progressistas e volta ainda mais nossas mentes para 2018. Nosso satélite anuncia uma ótima fase para nos libertarmos de antigos preconceitos e condicionamentos, que nos impedem de agir com espontaneidade. O momento também é ótimo para fazermos planos e estabelecermos metas para o ano que se inicia, mas convém a gente manter os pés bem firmes na terra e superar a propensão para o idealismo excessivo.

Podemos darmos vazão a nosso lado mais aberto e generoso, o que facilita bastante nossos relacionamentos. A influência de Aquário nos torna mais solidários e fraternais e faz com que a gente se interesse mais pelas questões relativas à coletividade como um todo.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Confraternizar-se com os parentes e amigos e curtir a vida em grupo são ótimas dicas nesta fase, em que a Lua estimula seu lado mais amistoso e participante. DICA: comunique-se com as pessoas com as quais você tem afinidade e, mentalmente, entre com elas nessa corrente que idealiza e acredita em um futuro melhor.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Sua necessidade de realização está enfatizada pela Lua, que lhe ajuda a ter uma excelente atuação profissional. Verifique inclusive se chegou a hora de mudar de rumo no trabalho. Acima de tudo, esteja alerta para preservar tudo o que há de bom em sua vida. DICA: você pode sair-se bem nos negócios e finanças.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

De um modo geral a Lua e Júpiter lhe prometem um período gratificante, durante o qual você poderá dar o melhor de si e ir criando novas oportunidades para 2018. DICA: sua necessidade de expandir-se está em alta, mas não queira dar o passo maior que a perna, para evitar desgastes excessivos.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

A passagem da Lua pelo seu setor do inconsciente aconselha a isolar-se e a dar maior atenção a suas necessidades interiores. Sua força psíquica anda poderosa, portanto imagine que o novo ano trará um mundo melhor para toda humanidade, e você faz parte dela. DICA: não implique com as pessoas e aceite-as como são.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Plutão aconselha você a conter a língua e a não se deixar levar pelo espírito crítico nem por aquela franqueza exagerada, que só faz ferir as pessoas e deixá-las na defensiva. DICA: não diga nem assine nada impulsivamente, para não entrar em frias nem provocar atritos ou mal-entendidos difíceis de serem desfeitos.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

A Lua exacerba seu espírito crítico, portanto não faça nem aceite provocações e procure aliar-se às pessoas em torno de interesses comuns. Conversar e expor seus pontos de vista com clareza fará com que os desentendimentos se desfaçam mais facilmente. DICA: contenha seus ímpetos evite arrependimentos.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O momento é ótimo para você, pois por um lado a Lua vibra de modo muito benéfico, recarrega suas baterias e acentua sua alegria de viver. Por outro lado Vênus harmoniza-se com Urano e ajuda você a entrosar-se ainda melhor com quem mais gosta. DICA: se você está só pode pintar alguém bastante interessante em sua vida.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Os assuntos familiares e domésticos estão beneficiados e o momento é ótimo para você finalizar os preparativos para o Natal, que vale mais pelo seu espírito de amor universal e união familiar e do que pelos presentes ou outras materialidades. DICA: você anda mais sensível e saudosista, mas não se descuide das questões práticas.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

As questões relativas a seu lado espiritual estão beneficiadas por seu regente Júpiter, que convida à reflexão. Já a Lua lhe promete um dia estimulante, ótimo para você solucionar tudo o que for possível e virar o ano em dia. DICA: não alimente encucações nem fique vendo segundas intenções nas mais inocentes atitudes alheias.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

A Lua magnetiza seu setor da concretização e faz com que estes dias sejam excelentes para você criar novas bases, bem mais sólidas, para suas empreitadas. Sua capacidade de estruturação está em alta, e você pode se organizar para 2018. DICA: será mais fácil realizar seus projetos, aproveite esta maré boa.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

A Lua, em sua visita mensal a seu signo, recarrega suas baterias e faz com que você esteja com a corda toda para impulsionar tudo o que lhe convém. Você pode abrir novos caminhos e deixar muita coisa já engatilhada para 2018. DICA: não queira ter razão, evite competir e ao invés disso alie-se aos outros.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Mantenha em todos os momentos o senso de realidade e procure não se deixar envolver em situações confusas e nebulosas. Sobretudo não alimente expectativas demais em relação aos outros nem deixe sua paz de espírito depender de nada que não dependa de você. DICA: os processos de mudança estão favorecidos.