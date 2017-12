Horóscopo: Fim-de-semana romântico

00:00 · 15.12.2017

Os aspectos positivos que unem Mercúrio e Vênus, que transitam por Sagitário, a Plutão, que está no signo de Capricórnio, anunciam um final de semana muito favorável aos assuntos sentimentais e atividades culturais. Os encontros estão beneficiados, mesmo porque tende a haver um clima de maior ternura, diálogo e profundo entendimento entre os enamorados. O fato de esses astros vibrarem em harmonia torna estes dias especialmente propícios às viagens a dois e a tudo o que nos aproxime de quem a gente ama. Novos estímulos no terreno amoroso serão bem-vindos, por isso fazer passeios, viagens e mudar de ambiente é uma ótima pedida. Esses astros acentuam nossa capacidade de observação e fazem com que a gente aprenda bastante com o mundo a nossa volta. A influência de Sagitário inclina a comportamentos mais abertos e generosos no contato com todos e assim facilita bastante as relações pessoais.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Os astros voltam ainda mais sua atenção para as coisas práticas e assinalam uma fase ótima para você incrementar seus ganhos e fazer com que seu dinheiro renda. Porém evite a pressa e perceba que o fator tempo trabalha a seu favor. DICA: será ainda mais fácil criar novas bases para seus projetos.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Seu regente Vênus e Mercúrio, em seu setor das transformações, ajudam você a desligar-se mais facilmente de antigos hábitos e condicionamentos que já não tem a mínima razão de ser. Você atravessa dias muito favoráveis para mergulhar fundo dentro de si e se conhecer melhor. DICA: seu lado sensual está em alta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Seu organismo pode mostrar-se vulnerável a desgastes e desequilíbrios, portanto poupe-se ao máximo nesta fase, para evitar somatizações indesejáveis. DICA: por sorte seu regente Mercúrio e Vênus aliam-se a Plutão, que lhe dá condições de agir com prudência e ver ainda mais longe, inclusive no trabalho.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seus contatos pessoais estão dinamizados, graças aos aspectos benéficos que Plutão forma com Mercúrio e Vênus. Você está em condições de fazer contatos novos e de associar-se às pessoas em torno de metas comuns. DICA: as parcerias tendem a funcionar bem e você pode relacionar-se de modo equilibrado.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Mercúrio e Vênus, em harmonia com Plutão, lhe tornam uma pessoa mais confiante em si e em suas capacidades, capaz de afirmar-se vigorosamente. Você está em condições de agir com especial garra e determinação. DICA: seus sentimentos andam estáveis e os momentos a dois prometem ser muitíssimo agradáveis.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Plutão junta-se a seu planeta Mercúrio e a Vênus e faz com que você entenda-se melhor com todos em casa e exponha seus pensamentos com maior clareza e objetividade. Sua capacidade de síntese está em alta e lhe ajuda a ver as coisas como um todo. DICA: mentalize tudo de bom que deseja ver realizado.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O astral em casa está elevado pelos ótimos aspectos de seu regente Vênus, Mercúrio e Plutão. Esses astros anunciam dias excelentes para você ficar mais em casa e fazer uma média com a família. Você pode entender-se ainda melhor com os mais velhos. DICA: sua capacidade regenerativa está em alta.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Seu planeta Plutão, Mercúrio e Vênus vibram de modo harmonioso, por isso lhe tornam muito mais responsável em seus relacionamentos pessoais. Mas não exagere e procure não se sacrificar nem se anular em função dos outros. DICA: você está em condições de dar vazão a seu lado sociável, altruísta e cooperativo.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Vênus e Mercúrio, em seu signo, agora captam para você as restauradoras vibrações de Plutão. Assim, fazem com que você esteja mais vital do que nunca. Esses planetas lhe tornam mais perspicaz e fazem com que você veja através da aparência das coisas. DICA: os romances vão de vento em popa, solte-se!

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Você, que em geral administra tão bem sua energia, atravessa uma fase em que pode canalizar seu potencial ainda mais objetivamente. Graças aos ótimos contatos que atingem Plutão, que está em seu signo, você está em condições de dar o melhor de si. DICA: há um astral de harmonia e compreensão no amor.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Os ótimos aspectos existentes fazem com que haja um clima de maior camaradagem e entendimento com quem você ama. O momento é ótimo para vocês dialogarem francamente e eliminarem mal-entendidos. DICA: as viagens e pequenas escapadas a dois prometem ser especialmente gratificantes.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Seu senso de realidade está reforçado pelos planetas Mercúrio, Vênus e Plutão, que lhe tornam uma pessoa mais dedicada e eficiente. Apenas não se sobrecarregue de responsabilidades nem se deixe afetar por preocupações. DICA: dê atenção a suas necessidades íntimas e afetivas e reserve um tempo para si.