Horóscopo: Espiritualidade em alta

A Lua entra às 11h42 (HV: 12h42) em Peixes e até o Dia de Natal estará nesse signo. Assim, nosso satélite faz com que estes dias sejam ainda mais propícios para a gente refletir sobre o significado espiritual desta festividade. A influência de Peixes aumenta o poder de nossa fé e possibilita que nossas imagens mentais se concretizem mais facilmente, por isso é essencial que a gente fixe o pensamento em tudo de bom que deseja ver realizado para todos. Ótimo periodo para a gente visualizar uma humanidade mais pacífica e um planeta mais verdinho. A Lua em Peixes nos fortalece espiritualmente, mas pode tornar nosso organismo mais vulnerável. Assim, é muito importante que a gente desacelere o ritmo e alterne as horas de ação com outras de descanso. Mercúrio, ocupa o signo de Sagitário e estava retrógrado, mas agora retoma seu movimento direto e faz com que flua melhor na área da comunicação, que esse planeta governa. Bom momento para a gente se confraternizar e expressar nossos votos.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O fato de a Lua estar em seu setor espiritual favorece os processos de transcendência e faz com que suas imagens mentais se realizem com especial facilidade. Aproveite estes dias natalinos para caprichar no pensamento positivo e alimente ideias construtivas e otimistas. DICA: cultive um clima de harmonia com todos em casa.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Neste período de Natal você tende a relacionar-se de modo descontraído com todos e pode expor com espontaneidade do que se passa em seu coração. A passagem de Vênus por Sagitário ajuda você a entender e a verbalizar claramente suas verdadeiras necessidades afetivas. DICA: aproveite esta data para libertar-se de velhas mágoas.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Durante esta fase natalina a Lua capta as vitalizantes vibrações solares e estimula seu lado mais doce e sentimental. As emanações desses astros lhe tornam uma pessoa quente e demonstrativa e prometem momentos muitíssimo agradáveis a dois. DICA: seu regente Mercúrio volta ao movimento direto e dinamiza sua vida.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seu astro-regente, a Lua, harmoniza-se com seu signo e lhe torna uma pessoa muito mais aberta e generosa nesta fase natalina. Essa boa influência lunar lhe estimula a exercer seu lado solidário e você pode mentalizar melhores condições para toda a humanidade. DICA: os amores estão do jeito que você gosta, muito românticos.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

As horas de isolamento e reflexão estão particularmente beneficiadas pelo excelente contato que une a Lua ao Sol. Assim, aproveite este período para reavaliar o ano que termina, abra-se e converse com as pessoas mais próximas. DICA: persevere nas imagens mentais construtivas e não se desvie delas em momento algum.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Durante esta fase a Lua facilita bastante seus relacionamentos pessoais e faz com que haja um clima de harmonia, diálogo e entendimento a seu redor. Estar com as pessoas tende a mostrar-se e estimulante e você pode demonstrar o quanto se importa com elas. DICA: o astral no amor é de muito entrosamento e cumplicidade.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nestes dias a Lua está em harmonia com o Sol e faz com que seu desejo de ajudar e ser útil esteja em alta. Porém evite o excesso de atividade e procure reservar um tempinho apenas para refletir sobre o real significado do Natal. DICA: não se impaciente com os familiares nem se deixe levar pela pressa ou pelo nervosismo.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Ficar tranquilamente em casa, apenas descansando e recuperando seus energias, é a melhor pedida para você neste dias. Aproveite para adotar uma dieta mais leve e natural, que lhe permita desintoxicar-se e reequilibrar-se. DICA: os momentos de reflexão lhe ajudamo a colocar as ideias em ordem e a entender suas reais motivações.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Até o Natal a Lua está em seu signo de concepção, por isso esta fase natalina é propícia às horas íntimas, passadas junto à família. Você pode ter ideias realmente inspiradas no sentido de melhorar a qualidade de seus relacionamentos familiares. DICA: não se iluda nem alimente expectativas demais em relação aos outros, para não se decepcionar.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Seu astral está elevado neste período de Natal pelo ótimo aspecto que une Saturno e Sol, que estão juntos em seu signo, à Lua. Esses astros fazem com que curtir sua família, rever velhas fotos e repensar o passado junto com ela aproxime vocês. DICA: a passagem da Lua por Peixes volta sua atenção para o significado místico desta data.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O Sol harmoniza-se com a Lua e possibilita que neste dia festivo as divergências com as pessoas mais queridas sejam eliminadas com maior tolerância e boa vontade, através do diálogo. Você pode se mostrar mais flexível e entender e aceitar o ponto de vista alheio. DICA: Mercúrio reforça suas esperanças em um mundo melhor.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

A Lua fica até o Natal em seu signo, onde harmoniza-se com o Sol, eleva seu astral e torna a fase muito favorável aos contatos sociais e familiares. Tende a haver um clima muitíssimo amistoso no terreno sentimental. Você pode relacionar-se de modo mais aberto e fraternal com a pessoa amada e isso unirá vocês. DICA: mantenha a estabilidade.