Horóscopo: Entender os outros é possível

00:00 · 27.04.2018

A Lua transita pelo signo aéreo de Libra, no qual nos dá melhores condições de superar as tensões provocadas por Saturno e Mercúrio. Esses planetas tentam provocar certo inquietude excessiva em nós e inclinam a atitudes impulsivas, que a influência positiva de Libra ajuda a combater. Podemos pensar ainda melhor antes de tomar qualquer decisão ou iniciativa e isso evita que entremos em frias. A posição da Lua também faz com que seja mais fácil a gente se colocar no lugar dos outros, entendê-los, evitar discussões e buscar a harmonia. Podemos agir de modo bastante equilibrado e, graças ao bom aspecto com Vênus, adotar um comportamento ainda mais compreensivo com todos, em especial com quem a gente ama. Já se fazem sentir os bons fluidos do ótimo aspecto que o Sol forma com Saturno, que favorece os empreendimentos a longo prazo e nos ajuda no trabalho. Esses astros enchem a gente de garra para cuidar com êxito das questões concretas.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A Lua em Libra enfatiza ainda mais as relações pessoais e torna este período ótimo para você dedicar-se aos outros. Nosso satélite faz com que você sinta maior prazer em compartilhar as coisas e acentua ainda mais sua necessidade de união. DICA: não se disperse em projetos totalmente utópicos e inviáveis.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Este período é ótimo para você organizar-se melhor e resolver aquelas pequenas coisas do dia-a-dia, para as quais às vezes não tem tempo. Aproveite para purificar-se através de uma dieta leve e natural. DICA: a Lua aconselha você a não se deixar absorver demais pelo serviço a ponto de descuidar-se de quem mais gosta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

No que depender da Lua estes dias serão agradáveis e estimulantes para você, que se pode se divertir e curtir a vida no que ela tem de melhor. Junto com Vênus, que está em seu signo, a Lua favorece as atividades de lazer, as festas e reuniões, mas alterne as badalações com muito descanso. DICA: os amores estão beneficiados.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Em sua fase crescente, a Lua ativa o seu signo de concepção e acentua sua necessidade de aconchego. Assim, ela torna estes dias ótimos para você ficar mais tempo em casa, restaurando suas energias e convivendo com a família. DICA: nosso satélite reforça seu lado mais introspectivo e intimista e fortalece seu psiquismo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

As atividades culturais e intelectuais estão muito favorecidas pela Lua em Libra. Ela ativa sua mente e lhe ajuda a aprender bem mais rapidamente. A Lua também estimula seu lado mais verbal e comunicativo e permite que você saia-se bem em tudo o que exija cortesia. DICA: passeios e caminhadas serão relaxantes.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Como a Lua ativa sua casa da matéria, você tende a fazer mais sucesso ainda no terreno profissional e a projetar-se em suas atividades. Evite atitudes competitivas demais, perceba que o excesso de responsabilidades tende a ser desgastante e reserve um tempinho para descansar. DICA: no amor, evite ser implicante.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

A Lua, em seu signo, capta para você as boas vibrações de seu planeta Vênus, que lhe ajuda a olhar para o lado bom da realidade, inclusive nos assuntos do coração. Esse planeta estabiliza seu psiquismo e faz com que você veja muito mais longe. DICA: nosso satélite e Vênus também lhe prometem momentos maravilhosos a dois.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Hoje e amanhã a Lua transita por seu setor espiritual, onde acentua sua necessidade de transcendência e faz com que este período seja ideal para você meditar e mentalizar um mundo melhor e mais harmonioso. Sua fé anda mais viva e potente, portanto pense positivo. DICA: não se exija demais e distenda-se ao máximo.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Os astros tornam estes dias especialmente propícios para você curtir as pessoas e trocar ideias descontraidamente com os amigos. Você anda muito mais sociável e pode participar plenamente de tudo o que se passa a seu redor. DICA: não deixe seu par de lado nem se descuide de suas necessidades afetivas.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Ao passar sobre seu setor do sucesso a Lua torna estes dias ideais para você concentrar-se na carreira. A fase também é boa para repensar seus hábitos alimentares e adotar uma dieta mais leve e natural, que lhe proporcione maior sensação de bem-estar. DICA: Netuno lhe ajuda a expressar seus reais anseios e sentimentos.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Seu Sol natal nestes dias vibra em grande harmonia com a Lua, que estimula sua capacidade de observação e lhe ajuda a ver muito além da aparência das coisas. Sua capacidade de síntese está em alta e lhe dá condições de ter uma visão ampla da realidade. DICA: persevere nas imagens mentais construtivas.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Saturno tensiona a Lua e aconselha você a não envolver em aventuras ou situações indesejáveis. Não se deixe levar demais pelo espírito crítico e preserve tudo de bom que existe em sua vida. DICA: é importante que você evite o extremismo, acautele-se contra os excessos alimentares e atue de modo equilibrado.