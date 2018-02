Horóscopo: Crescente lunar favorece as iniciativas

00:00 · 23.02.2018

A Lua está até amanhã em Gêmeos e começa a crescer às 5h10 desta madrugada. A fase crescente é muito propícia a novos empreendimentos e iniciativas. E o trânsito da Lua por Gêmeos nos torna muito mais atentos mentalmente, por isso favorece os estudos, convida à leitura e acentua nossa capacidade de aprendizado. A influência desse signo aéreo faz com que nos mostremos mais curiosos e inteligentes, capazes de raciocinar com clareza. Será mais fácil entender e aprender sobre tudo o que nos interessa. O período é ideal para a gente iniciar algum curso ou estudo. A Lua em Gêmeos abre nossos canais de contato com o mundo e possibilita que a gente se entenda melhor com as pessoas a nossa volta. Isso porque ela nos torna mais verbais e comunicativos e facilita nossos contatos com todos. Será mais fácil expressar nossas ideias e sentimentos. Nessa posição a Lua acentua nossa necessidade de ação e faz com que os passeios, as viagens curtas e excursões estejam muito favorecidos.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A passagem da Lua por Gêmeos acelera sua mente, acentua sua capacidade de compreensão e aprendizado detona um excelente período para você se dedicar a tudo o que exija inteligência e raciocínio lógico. Ler, estudar e atualizar-se são ótimas pedidas. DICA: procure viajar mais, mude de ambiente e curta lugares novos.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A Lua ativa sua casa da matéria, por isso estimula seu lado realizador, capaz de colocar as ideias em prática com a máxima objetividade e eficiência. Apenas não se sobrecarregue. Sua conta bancária irá sentir os efeitos positivos disso. DICA: tenha muito tato com todos e não se deixe levar pela possessividade no terreno amoroso.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Às 5h10 a Lua começou a crescer em seu signo, por isso facilita novos projetos e empreendimentos. Ela faz com que estes dias sejam excelentes para você recarregar suas baterias físicas e emocionais. DICA: aproveite para concentrar-se em si e nas questões pessoais e acautele-se contra comportamentos autoritários no terreno afetivo.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O fato de a Lua transitar pelo signo anterior ao seu volta sua atenção para o lado subjetivo da realidade. Nosso satélite aumenta o poder de sua fé e faz com que suas imagens mentais se realizem com maior facilidade, desde que você realmente persista nelas. DICA: poupe-se e não se sobrecarregue de afazeres ou responsabilidades.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Agora a Lua estimula seu lado solidário, amistoso e fraternal. Ela volta sua atenção com maior intensidade para o futuro e faz com que você se mostre muito mais consciente e participante em relação a tudo o que acontece no mundo a sua volta. DICA: aproveite esta fase para curtir ainda mais e melhor seus amigos e a vida em grupo.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

As vibrações da Lua incidirem sobre o ponto culminante de seu céu natal, por isso ajudam você a afirmar-se naquilo que faz. Elas possibilitam que você tenha êxito e consiga realizar antigas ambições. Apenas não se exija demais e mantenha-se de olho nos seus limites. DICA: dê maior atenção a suas necessidades afetivas e espirituais.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

No decorrer destes dias a Lua envia ótimas vibrações a seu Sol natal. Assim, ela lhe transmite uma dose extra de energia e faz com que você esteja com a corda toda para ampliar seus horizontes e seu campo de ação. DICA: nestes dias você sentirá maior necessidade de viver diferentes aventuras, viajar e conhecer pessoas estimulantes.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

A passagem da Lua por Gêmeos reforça em você a necessidade de mudar e renovar-se. Ela lhe dá condições de libertar-se ainda mais facilmente de tudo o que já era. O momento é excelente para você se abrir para novas vivências e experiências. DICA: você está em um excelente período para auto-analisar-se profundamente.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Hoje e amanhã a Lua transita pelo signo oposto ao seu, onde promete uma fase muito dinâmica do ponto de vista social. Além disso, ela reforça o interesse que normalmente você já sente pelas outras pessoas. DICA: sua capacidade de cooperação está em alta, mas tensões não estão totalmente descartadas, por isso atue com diplomacia.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O trânsito da Lua sobre seu setor da saúde faz com que estes dias sejam ideais para você purificar-se, dar um bom trato no organismo e repensar sua dieta alimentar. Aproveite para agendar visitas de rotina ao médico e dentista. DICA: seja ainda mais flexível e tolerante ao relacionar-se com todos, principalmente com quem você ama.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Você vive um período bastante divertido e agradável, graças ao trânsito da Lua por Gêmeos, sua casa da alegria. Nosso satélite faz com que você se sinta de bem com a vida e dá a maior força a sua vida sentimental. Se seu coração está vago você pode conhecer alguém interessante e até se apaixonar. DICA: curta a vida sem encucações.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Nosso satélite, a Lua, cresce em Gêmeos e volta ainda mais sua atenção para as questões domésticas e familiares. Ela anuncia uma fase ótima para você se instalar melhor e mais confortavelmente em casa. Dica: Vênus, em seu signo, continua protegendo os amores e ajuda você a expressar ainda melhor tudo aquilo que deseja e sente.