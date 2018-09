Horóscopo: conjunção dinamiza o astral

00:00 · 19.09.2018

Hoje o Sol e Mercúrio estão exatamente conjuntos no final de Virgem e assinalam uma fase em que podemos nos mostrar mais realistas, objetivos e realizadores. Além disso essa conjunção torna esta fase ótima para a gente curtir a natureza e ter maior contato com lugares verdes e arborizados. O Sol e Mercúrio também nos tornam mais comunicativos, favorecem as atividades sociais e fazem com que estar a dois seja agradável e estimulante. Eles nos inclinam a atitudes bem mais confiantes e flexíveis, o que atrai sorte e proteção para nossas vidas. Estamos plenamente sob o efeito da quadratura que Marte forma com Urano, por isso é importante gente relaxar, se reequilibrar e repor as energias. Esse aspecto faz com que estejamos em uma fase bastante tensa, durante a qual devemos evitar atritos e desgastes desnecessários. O ideal é nos pouparmos ao máximo e aproveitar estes dias principalmente para descansar.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

É exata hoje a conjunção do Sol com Mercúrio, que reforça ainda mais seu espírito prático e lhe ajuda a analisar as coisas de forma fria e racional. Esses astros tornam estes dias ótimos para você colocar tudo seu em dia e em ordem. DICA: fique na sua e não deixe que os amigos dêem palpites demais em sua vida afetiva.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Mercúrio faz conjunção com o Sol, em Virgem, e anuncia dias propícios para você, que se sentirá mais vital e capaz de agir com determinação. Esta fase promete ser bastante dinâmica e produtiva e você está com uma enorme criatividade para o trabalho. DICA: os assuntos do coração estão muito favorecidos.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Agora seu regente Mercúrio e o Sol estão em conjunção e aconselham você a manter a calma ao lidar com todos em casa. Conserve a estabilidade emocional, não se deixe levar demais pelos impulsos e sobretudo evite envolver-se em situações de disputa, em especial com os familiares. DICA: distenda-se ao máximo.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Juntos, Mercúrio e o Sol abrem os seus canais de contato com o mundo e assinalam uma fase em que é ainda mais fácil para você comunicar-se com todos a sua volta. Você está em condições de verbalizar seus sentimentos e qualquer mal-entendido poderá ser desfeito. DICA: Plutão lhe ajuda a entender melhor os outros.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Graças ao Sol e Mercúrio estes dias são excelentes para você concentrar-se nas questões práticas e atuar no sentido de organizar-se e colocar tudo seu em dia. Aproveite para cuidar de pequenos detalhes para os quais em geral não tem muito tempo. DICA: Júpiter continua dando total proteção às questões domésticas.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Seu regente Mercúrio e o Sol estão conjuntos no final de seu signo e aliam-se no sentido de energizar você. Eles fazem com que esta fase seja excelente para todas as suas iniciativas no sentido de revelar seu valor e afirmar-se. DICA: seus dons criativos estão em alta e lhe ajudam a dar o melhor de si em todos os setores.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Em conjunção, o Sol e Mercúrio ativam poderosamente seu setor espiritual, por isso sua fé está ainda mais poderosa. Ela lhe dá condições de atrair, com suas mentalizações, tudo de bom que deseja para si e para todos. DICA: essa conjunção do Sol com Mercúrio anuncia um período ideal para a prática da meditação.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Nestes dias o Sol está conjunto com o planeta Mercúrio, por isso favorece a vida em grupo e torna a fase ideal para você ampliar seu círculo social. Você está em condições de dar vazão a seu lado participante e solidário e pode exercer mais plenamente sua cidadania. DICA: as horas de isolamento a dois serão incríveis.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Os assuntos relativos à carreira estão favorecidos pelos astros, mas para que tudo corra perfeitamente bem é essencial que você não se dispersar em afazeres ou responsabilidades demais. DICA: convém que você não se envolva em atritos ou discussões e meça muito bem a consequência de seus atos e palavras.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

A conjunção do Sol com Mercúrio anuncia um período divertido e movimentado, muito propício às viagens, de preferência na companhia de quem você mais gosta. As atividades recreativas e os amores vão de vento popa, portanto aproveite devidamente! DICA: boa fase para você aprofundar ainda mais seus conhecimentos.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O fato de o Sol e Mercúrio estarem conjuntos facilita os processos de transformação íntima. Para que tudo vá bem, evite o ciúme e a possessividade e não provoque rompimentos que no fundo não deseja. DICA: não especule e mais do que nunca prefira o pouco certo ao muito duvidoso, para não sofrer perdas nem ter prejuízos.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O Sol e Mercúrio estão em conjunção no signo oposto ao seu, por isso ajudam a você a usar de tato ao relacionar-se com todos. Você está em condições de entender-se melhor as outras pessoas e pode preservar a paz a seu redor. DICA: evite a competitividade, não discuta nem se envolva em situações de confronto.