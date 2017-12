Horóscopo: Comunicação em alta

00:00 · 19.12.2017

Mercúrio está retrógrado em Sagitário e hoje harmonizar-se com Júpiter, que transita por Escorpião. Esses planetas estimulam nosso lado comunicativo e facilitam o diálogo com todos, principalmente com as pessoas mais próximas e queridas. Nestes dias será mais fácil a gente se comunicar e confraternizar com todos e expressar nossos melhores votos para o Natal e Ano Novo. Nossa necessidade de ação está em alta e podemos apreciar ainda mais as atividades físicas, a prática de esportes e o lazer. As viagens também estão particularmente favorecidas por Mercúrio e Júpiter. Nossa necessidade de mudar de ambiente e viver novas situações está em alta, por isso conhecer lugares diferentes e estabelecer novos relacionamentos será estimulante. O fato de Mercúrio estar em bom aspecto com Júpiter cria um clima de bem estar a nossa volta e eleva sensivelmente nosso astral. Os processos de reavaliação do passado estão em alta.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O bom aspecto de Júpiter e Mercúrio fortalece você interiormente e faz com que a fase seja propícia para você introverter-se, meditar e crescer espiritualmente. O poder de sua fé está em alta, por issoas mentalizações serão particularmente bem sucedidas. DICA: aproveite para fazer um balanço dos acontecimentos.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Mercúrio e Júpiter aliam-se de modo a facilitar as parcerias e fazem com que você conte com o apoio de pessoas influentes e bem colocadas, que serão de grande valia. Aproveite o fim-de-semana para viajar e desligue-se das preocupações do dia-a-dia. DICA: Marte faz com que você esteja com a corda toda.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Júpiter e seu planeta Mercúrio acentuam sua capacidade de trabalho e tornam estes dias particularmente produtivos. Você anda mais realista e pode executar suas tarefas com maior objetividade. DICA: o momento é ótimo para você cuidar da saúde e adotar uma dieta alimentar condizente com suas necessidades orgânicas.

CÂNCER ( 22 jun. a 21 jul.)

Os planetas Mercúrio e Júpiter vitalizam você e anunciam um período muito favorável aos encontros. Seu romantismo está à flor da pele e você pode demonstrar mais facilmente seus sentimentos. DICA: você está em condições de alimentar pensamentos construtivos, que irão atrair sorte e proteção para sua vida.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nesta fase você tende a sentir-se mais feliz e de bem com a vida, graças ao ótimo aspecto que une Mercúrio a Júpiter. Esses planetas favorecem as atividades de lazer e lhe dão condições de curtir a vida no que ela tem de melhor. DICA: sua alegria de viver faz com que você esteja em estreito contato com a divindade.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Você atravessa uma fase excelente para ficar mais tempo em casa e colocar tudo em dia, inclusive suas ideias. Aproveite para reavaliar projetos e verifique se você está no rumo certo no sentido de atingir as metas propostas. DICA: analise o passado, sem saudosismo, apenas para aprender com ele e não repetir erros.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O planeta Mercúrio alia-se a Júpiter no sentido de ampliar seu círculo social e faz com que a fase seja excelente para você estabelecer novos e interessantes contatos. DICA: sua participação nas questões relativas a seu bairro e cidade está favorecida e você pode mostrar-se mais atuante em relação ao que se passa a sua volta.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Os astros dão a maior força à realização de suas ambições e fazem com que esta fase seja particularmente fecunda. É bem provável que surjam boas oportunidades no terreno profissional, trate de aproveitá-las! As portas tendem a abrir-se para você, esteja alerta. DICA: procure impulsionar tudo o que lhe convém.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Mercúrio, em seu signo, capta para você as afortunadas vibrações de seu planeta Júpiter, que anuncia uma fase muito benfazeja, propícia para você fixar a mente no lado positivo da realidade. Sua capacidade de liderança está em alta e você pode demonstrar seu valor. DICA: se está só, você pode receber uma flechada de Cupido.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O fato de Júpiter e Mercúrio vibrarem harmoniosamente assinala uma fase excelente para seus relacionamentos e amizades. Você está em condições de colocar-se no lugar dos outros e de entender melhor o ponto de vista alheio. DICA: será mais fácil dialogar e expressar com clareza tudo o que você pensa e sente.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O excelente aspecto de Mercúrio com Júpiter faz com que você se projete, social e profissionalmente. Você tende a brilhar onde quer que dê o ar de sua graça e pode afirmar-se vigorosamente. DICA: aproveite para concentrar-se nas questões concretas, mesmo porque sua capacidade de realizar está em alta.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O planeta Júpiter agora está em harmonia com Mercúrio, por isso eleva o astral em casa e facilita o diálogo com os familiares. Você tende a mostrar-se uma pessoa mais flexível e compreensiva no trato com todos, por isso seus relacionamentos estarão mais equilibrados. DICA: as horas de solidão lhe farão bem.