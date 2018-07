Horóscopo: Começa a Lunação de Câncer

00:00 · 12.07.2018

A Lua está em Câncer e seu casamento cósmico com o Sol ocorre às 23h49, momento em que ocasiona o fenômeno mensal da fase nova e anuncia um novo ciclo lunar. Esse período, que irá até a próxima Lua nova, é especialmente favorável às relações domésticas e familiares e nos inclina a agir de modo mais doce, suave e protetor. Mesmo assim, convém a gente lembrar que devemos nos manter fortes para realmente poder cuidar dos outros. A nova Lunação também possibilita que a gente exerça nosso lado sensível, receptivo aos outros. Nós continuamos plenamente sob o efeito do ótimo aspecto que Vênus forma com Urano, o planeta da Nova Era. Esse contato nos torna mais antenados do que nunca e faz com que nossa intuição esteja à flor-de-pele. A influência desses planetas nesta Lua nova aumenta nosso idealismo e faz com que o período seja ótimo para perseverarmos em imagens mentais de uma humanidade pacífica.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A Lua atinge a fase nova e passar a acentuar anda mais sua necessidade de intimidade e aconchego. Esta nova Lunação é ótima para você ficar mais em casa, simplesmente restaurando as energias e curtindo sua família. DICA: você inicia um período muito propício às reavaliações e ao fortalecimento de seu psiquismo.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Durante as próximas semanas as atividades culturais e intelectuais estão muito favorecidas. Isso porque esta nova Lunação ativa bastante sua mente e aumenta sua curiosidade e seu interesse pelas coisas. Ela também estimula seu lado comunicativo e faz com que você se entrose bem com os outros. DICA: passear e caminhar será relaxante.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Esta nova Lunação vai ser ótima para você colocar as ideias em ordem e avaliar tudo com maior objetividade e realismo. Aproveite também para purificar-se através de uma dieta leve e natural, pois esta Lua nova é propícia. DICA: acautele-se contra o sentimento de posse em relação a quem você gosta.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Como só ocorre uma vez por ano, o casamento cósmico do Sol com a Lua, que provoca a fase nova, acontece hoje em seu signo. Também Júpiter harmoniza-se com esses astros e por isso esta fase é de intensíssima energização. DICA: mantenha-se relax, para captar ainda melhor essas energias que estão a seu dispor.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O Sol e a Lua estão conjuntos, por isso acentuam seu desejo de espiritualidade, elevaçãp e transcendência. Esses astros inauguram uma Lunação ideal para você meditar e mentalizar um mundo melhor e mais luminoso. Sua fé anda especialmente poderosa. DICA: não se exija demais e distenda-se ao máximo.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Os astros tornam esta nova Lunação muito propícia para você trocar ideias descontraidamente com os amigos. Você anda bem mais sociável e pode se interessar mais pelas questões sociais, ecológicas e por tudo relativo a nosso país. DICA: curta suas amizades, porém não se descuide das pessoas que mais gosta.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Como a Lua e o Sol estão conjuntos em seu setor do êxito, sua ambição está em alta e você tende a fazer o maior sucesso, seja social ou profissional. O excesso de afazeres e compromissos pode ser cansativo, portanto alterne-os com momentos de descanso, isolamento e reflexão. DICA: dedique-se a quem você mais gosta.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Nesta Lunação o Sol e a Lua ativam beneficamente Júpiter e fazem com que você sinta-se com maior confiança e entusiasmo para tudo. Aproveite para dar um bom impulso em seus principais interesses, mesmo porque a fase nova lhe dá a maior força nesse sentido. DICA: o fator sorte atua plenamente a seu favor.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O fato de vários astros concentrarem-se em sua casa da transformação anuncia uma Lunação especialmente propícia aos processos de renovação íntima. Você está adentrando ainda mais em uma fase ótima para restaurar suas forças. DICA: aproveite para livrar-se de tudo o que considera ultrapassado em sua vida.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

A Lua nova dinamiza ainda mais seus relacionamentos pessoais e torna este período ótimo para você dedicar-se mais aos outros. Nosso satélite faz com que você sinta ainda maior prazer em compartilhar as coisas e acentua sua necessidade de união. DICA: alterne trabalho com descanso, para não se estressar.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O fato de o Sol e a Lua estarem em Câncer torna esta Lunação ideal para você dar um bom trato em seu organismo. Com isso você sentirá maior disposição para tudo e conquistará melhores condições físicas. Esses astros também lhe dão maior sensação de bem estar. DICA: não se perder nas minúcias das coisas.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Preste atenção, porque graças ao Sol, à Lua e Júpiter, inicia-se uma Lunação especial, muitíssimo positiva para você, que pode demonstrar sua criatividade e sair-se bem em tudo. DICA: essa capacidade de concentração, em alta, faz com que você esteja no auge de suas forças, que devem ser bem aproveitadas.