Horóscopo: Astros recomendam tato no amor

00:00 · 22.02.2018

O aspecto desarmonioso de Vênus, que está em Peixes, com Marte, que transita por Sagitário, anuncia um período em que devemos usar de especial tato e habilidade ao lidar com a pessoa amada. É essencial que não idealizemos demais nossos relacionamentos afetivos e que os trabalhemos para que eles se tornem mais equilibrados e harmoniosos. Marte e Vênus anunciam um período em que devemos agir de modo realista e objetivo nos assuntos do coração e evitar atitudes confusas e dependentes. Esses astros também faz com que seja conveniente a gente ser ainda mais prudente nos gastos e investimentos. É hora de se evitar as compras de impulso, economizar e se ater a despesas realmente inadiáveis. A Lua está em Touro, onde enfatiza nossa capacidade de realizar, nos torna mais firmes e determinados e facilita os assuntos amorosos. Podemos expressar melhor nossos sentimentos e emoções.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O contato desarmonioso que Vênus estabelece com seu planeta Marte assinala uma fase em que você deve ser realista nos assuntos sentimentais. Não se iluda nem alimente expectativas exageradas em relação aos outros, para não sofrer desnecessariamente. DICA: a Lua favorece o trabalho e as questões concretas.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A Lua está em seu signo e assinala um dias ótimo para você recarregar as baterias. Proveite para cuidar do visual e concentre-se mais em tudo aquilo que lhe diz respeito. Você está em um bom momento para renovar a aparência. DICA: seu planeta Venus lhe recomenda ter tato ao lidar com quem você mais gosta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Marte está em desacordo com Vênus, por isso é essencial que você não se envolva em atritos com a pessoa amada e evite sobretudo provocar rompimentos que no fundo não deseja. DICA: não se deixe levar pela fantasia, evite o escapismo e procure preservar tudo de bom que existe em sua vida.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Durante estes dias Marte está em quadratura com Vênus, por isso aconselha você a não se deixar levar pelo espírito crítico nem pela franqueza exagerada, principalmente no ambiente profissional. Pense bem antes de agir ou de dizer qualquer coisa, para não entrar em frias. DICA: para que tudo vá bem, seja flexível e tolerante.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Faça o possível para não entrar em choque com os amigos nem com quem você mais gosta. Vênus agora bate de frente com Marte e lhe recomenda maior tato ao lidar com todos a sua volta. DICA: reserve um tempo para isolar-se, relaxar e entrar em contato com seu "eu" mais íntimo e profundo.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Para preservar a harmonia com todos é importante que você faça vista grossa a tudo o que soar como provocação e não compre brigas. Supere certa propensão para encrencar com os outros e distenda-se ao máximo. DICA: a Lua aumenta sua religiosidade natural e convida às mentalizações positivas.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O contato tenso entre Marte e seu regente Vênus assinala um período em que você deve pesar as palavras e pensar ainda melhor antes de dizer ou assinar qualquer coisa. Mantenha uma atitude diplomática com todos e não se envolva em discussões. DICA: aja com muita habilidade e não magoe quem você mais gosta.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Como Marte vibra de modo arrevesado em seu setor material, procure ater-se a gastos inadiáveis e não invista seu dinheiro em projetos utópicos. Também não peça nem conceda empréstimos e mantenha-se dentro do orçamento. DICA: a Lua acentua sua necessidade de contato e movimenta sua vida social.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O fato de Marte, que ocupa seu signo, agora estar em tensão com Vênus aconselha você a usar de muito tato ao lidar com quem você gosta e a manter um astral de paz e harmonia com seus chefes e colegas. DICA: não crie polêmicas nem queira impor seus pontos de vista a pessoas que não estão em condições de entendê-los.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Nestes dias o planeta Marte vibra de modo tenso no signo anterior ao seu, portanto não se jogue de cabeça em situações nebulosas, mantenha o bom senso e pense com clareza antes de agir. DICA: a Lua transita pela sua casa do amor e da alegria, por isso favorece as atividades de lazer, os romances e encontros.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O planeta Vênus está em desacordo com Marte, por isso não especule e evite tudo o que possa colocar seus ganhos em risco. Não faça gastos impulsivamente e supere certa tendência para o consumismo excessivo. DICA: Júpiter coloca você em evidência e promete um período ainda mais propício às atividades sociais.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Vênus, em seu signo, agora está em desarmonia com Marte, portanto procure não agir competitivamente demais, em especial no terreno amoroso. Não seja rude nem se deixe levar pela agressividade, inclusive no ambiente profissional. DICA: evite confrontos, mantenha a calma e procure entender-se bem com todos.