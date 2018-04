Horóscopo: Astros recomendam otimismo

00:00 · 28.04.2018

Agora é exato o contato tenso de Mercúrio, que está em Áries, com Saturno, que transita por Capricórnio. Assim, é essencial que se atue com muito tato e se esteja alerta para não magoar os outros. Convém a gente não se deixar levar pela sinceridade exagerada, que pode beirar a indelicadeza, e manter sempre uma atitude diplomática. Devemos pensar ainda melhor antes de falar ou de assinar qualquer coisa, para não termos futuras dores de cabeça. É hora de evitar discussões, que só nos afastam das pessoas mais próximas e queridas. Também é importante que não nos joguemos de cabeça em aventuras indesejáveis, pelo mero desejo de sair da rotina e viver situações novas. Convém nos preservarmos sob todos os pontos de vista. O fato de Mercúrio tensionar Saturno recomenda que a gente conserve o otimismo e a autoconfiança todas as situações. Compromissos sociais desgastantes devem ser evitados e é importante que reservemos um tempo para relaxar e meditar.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Mercúrio, em seu trânsito anual sobre seu signo, nesta fase bate de frente com Saturno, que pode provocar tensão e certo mau humor em você. Para evitar problemas, reserve uma parte de seu tempo para relaxar e tranquilizar-se interiormente. DICA: não queira impor seus pontos de vista, especialmente em casa ou com os amigos.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Os astros vibram de modo desarmonioso e assinalam uma fase em que você deve se precaver contra toda espécie de desperdício, não só de seu dinheiro mas também de suas energias físicas e emocionais. Mantenha sua incrível capacidade de concentração. DICA: não se deixe empolgar por projetos confusos e conserve os pés no chão.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

No momento o astral anda bastante tenso, portanto convém você não se deixar levar demais pelo espírito de aventura, Procure preservar-se ao máximo. Atue com cautela, não se iluda nem espere demais dos outros e concentre-se em seu próprio potencial. DICA: dê a devida atenção a sua necessidade de sossego, descanso e reflexão.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Suas relações sociais e familiares estão sob tensão, devido ao aspecto desarmonioso de Mercúrio com Saturno. Esses astros lhe aconselham a não se envolver em confrontos e sim unir-se aos outros. Faça vista grossa a tudo o que lhe pareça provocação, para não piorar ainda mais as coisas. DICA: distenda-se ao máximo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nestes dias o planeta Mercúrio está em tensão com Saturno, que lhe recomenda não se sobrecarregar de afazeres nem assumir responsabilidades demais. Mantenha-se consciente de seus limites e procure de fato respeitá-los. DICA: não se deixe afetar por coisas insignificantes, distenda-se ao máximo e mantenha a paz interior.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Nesta fase seu planeta Mercúrio vibra de modo arrevesado, por isso é essencial que você seja particularmente tolerante e flexível em seus contatos com todos. Não se perca em detalhes e procure manter a capacidade de síntese em todas as situações. DICA: não se jogue em confusões pelo mero desejo de agito, novidade e aventura.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O contato tenso de Saturno com Mercúrio aconselha você a estar bem alerta para não provocar rompimentos indesejáveis no terreno sentimental. Procure preservar tudo o que existe de bom nessa área e não tome decisões de modo brusco. DICA: prefira o pouco certo ao muito duvidoso, para não sofrer perdas nem ter prejuízos.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Os aspectos tensos existentes assinalam um período em que você deve superar a tendência para a inquietude excessiva e para a dispersão. Faça uma coisa de cada vez, com todo capricho e concentração, para não perder tempo e obter bons resultados. DICA: não implique com os outros e evite envolver-se em discussões desgastantes.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Convém você manter em todas as ocasiões o senso prático e não se deixar seduzir por quimeras. Seja prudente, atenha-se a gastos rotineiros e esteja alerta para não sair do orçamento. Não especule, evite pedir ou conceder empréstimos e não se envolva em empreendimentos utópicos e inviáveis. DICA: confie em quem você ama.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Como seu regente Saturno vibra de modo tenso em seu signo, convém que você não se envolva em disputas com as pessoas a sua volta. Evite discutir e não se deixe levar pela competitividade, especialmente no ambiente doméstico. Procure aliar-se aos outros. DICA: não faça nem aceite provocações e relaxe sempre que puder.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Nesta fase o planeta Saturno vibra de modo tenso no signo anterior ao seu e faz com que seu organismo mostre-se particularmente vulnerável a desgastes e desequilíbrios, que devem ser evitados. Mantenha a calma, para não somatizar nem adoecer. DICA: não se jogue de cabeça em situações que não sejam realmente claras.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Mercúrio vibra desarmoniosamente em sua casa do dinheiro, por isso é essencial que você evite as compras de impulso e mantenha-se estritamente dentro do orçamento. Seja prudente, não especule e fuja de tudo o que represente risco. DICA: no amor, acautele-se contra atitudes ciumentas e possessivas e não sufoque a pessoa amada.