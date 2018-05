Horóscopo: Astros recomendam moderação

00:00 · 08.05.2018

Hoje é exata a oposição que o Sol, em Touro, faz a Júpiter, que está em Escorpião. Esse astros recomendam muita calma, tato e habilidade ao lidar com os outros, especialmente com as pessoas que a gente mais gosta. O aprendizado desta fase é resistir às provocações e não se envolver em brigas ou disputas pelo poder em relações pessoais, de trabalho ou afetivas. Devemos evitar situações de confronto, enfrentamentos, palavras irônicas e atitudes competitivas, que podem causar sérios danos a nossos relacionamentos. O ideal é a gente se exercitar na arte de ser maleável e adotar uma atitude conciliatória com os outros. O fato de Júpiter receber essa forte oposição também desaconselha as atitudes rudes e extremistas. Esse planeta recomenda moderação, especialmente à mesa, onde devemos evitar os excessos e a gula. Convém superarmos certa propensão para a teimosia e sermos o mais flexível possível.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Pense ainda melhor antes de agir ou dizer qualquer coisa e não se envolva em atritos ou discussões, principalmente com a pessoa mais próxima e querida. Precavenha-se contra a sinceridade excessiva, que pode fazer com que você cometa gafes e magoe os outros. DICA: procure administrar bem suas energias e emoções.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O astro-rei Sol, em seu signo, agora está em tensão com Júpiter, por isso não deixe que os outros tolham seus movimentos. Ao mesmo tempo, não aja de modo extremista em seus contatos pessoais e sentimentais. Fique na sua e procure manter a calma em todas as situações. DICA: a Lua promete um dia produtivo.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

É importante que você tome maior consciência de suas necessidades íntimas e não se sobrecarregue de trabalho, para não se estressar, física ou psicologicamente. Confie em si e em suas potencialidades e dê tempo ao tempo, para que as coisas fluam normalmente. DICA: não espere demais de quem está a sua volta.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O contato arrevesado do Sol com Júpiter aconselha você a não se deixar levar demais pelo idealismo e a manter o senso prático em todas as ocasiões. Não alimente expectativas exageradas em relação aos amigos e concentre-se em seu próprio potencial, que é enorme. DICA: relaxar e meditar lhe fará hiper bem.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Sua estrela-guia, o Sol, faz oposição a Júpiter e anuncia um período em que você deve dividir-se com habilidade entre as atividades sociais e as solicitações e responsabilidades domésticas. Evite sobrecargas e alterne os períodos de desgaste com outros de descanso. DICA: mantenha a estabilidade emocional, sobretudo em casa.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Durante estes dias o Sol faz oposição a Júpiter, que aconselha você a precaver-se contra todo tipo de dispersão, inclusive de suas energias físicas e emocionais. Evite também envolver-se em discussões. DICA: persevere no saudável hábito de pensar positivamente, para atrair sorte e proteção para sua vida.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O contato tenso do Sol com Júpiter aconselha você a ser mais prudente do que nunca nos negócios e finanças. Esteja alerta para não sofrer perdas nem ter prejuízos e de preferência atenha-se a despesas rotineiras e inadiáveis. DICA: a Lua coloca você em evidência no ambiente social, mas evite exigir-se demais.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O planeta Júpiter, em seu signo, está em oposição ao Sol e aconselha você a não se deixar levar demais pelo espírito de competição nem envolver-se em situações de confronto. Procure aliar-se às outras pessoas ao invés de disputar com elas. DICA: reserve um tempo para relaxar e reequilibrar-se interiormente.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O fato de seu regente Júpiter vibrar de modo arrevesado no signo anterior ao seu assinala um período em que você deve ser mais realista e prudente do que nunca em suas ações e iniciativas, sobretudo nos assuntos do coração. Não fantasie demais nem provoque rompimentos. DICA: preserve tudo o que há de bom com os outros.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O fato de o Sol opor-se ao planeta Júpiter assinala um período em que você deve canalizar suas energias com objetividade para projetos realmente viáveis, sem desperdiçar seu potencial em projetos utópicos. Vá com muita calma e não se deixe levar demais pelo idealismo. DICA: mantenha os pés bem firmes no chão.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Concentre-se em seus relacionamentos, porém não se descuide de suas necessidades pessoais e administre bem o tempo, para poder dedicar-se também a si. É importante que você manifeste seus sentimentos e dê a devida atenção a quem mais gosta. DICA: tenha calma em casa e não bata de frente com sua família.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O Sol aconselha você a medir suas palavras e não se envolver em discussões. Procure manter a harmonia com todos a sua volta. Não se disperse em atividades demais e faça uma coisa por vez, com toda atenção. DICA: Júpiter lhe recomenda otimismo, autoconfiança e positividade, para manter-se em um alto astral