Horóscopo: Astros estabilizam nossos sentimentos

00:00 · 13.07.2018

O planeta do amor, Vênus, está em Virgem e além de formar um ótimo aspecto com Urano, também harmoniza-se com Saturno, por isso eleva ainda mais o astral. Esses astros estabilizam nossos sentimentos e nos estimulam a usar de paciência, compreensão e diplomacia ao nos relacionarmos com todos. Eles também nos ajudam a ser flexíveis e tolerantes e a fazer vista grossa às humanas imperfeições alheias. Esses aspectos de Vênus com Saturno e Urano são bastante favoráveis às atividades práticas e a tudo relativo ao trabalho, mesmo porque esses astros ocupam signos terrestres. Podemos nos dedicar com afinco ao serviço e demonstrar todo nosso interesse por ele. A Lua fica grande parte do dia em Câncer, o signo da proteção, e nos ajuda a entender a necessidade de a gente participar de ONGs ou movimentos de cuidados com a natureza, para realmente deixar um mundo melhor para nossos filhos. PS: falha nossa: dia 11 reportamos Vênus ainda em Leão, mas já está em Virgem. E Urano já se encontra em Touro, e não em Áries.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O planeta Saturno vibra harmoniosamente no ponto culminante de seu céu natal. Assim, coloca você ainda mais em evidência e faz com que o sucesso, social e profissional, esteja a seu dispor. Sua capacidade de realização está em alta. DICA: evite o estresse e não se descuide de sua vida amorosa nem de quem você mais gosta.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O fato de seu planeta Vênus harmonizar-se também com Saturno acentua sua necessidade de dar e receber afeto. Esse planeta faz com que você se relacione de modo harmonioso com todos, principalmente com quem ama. DICA: você tende a se interessar bastante pelos outros, mas não se anule em função de necessidades alheias.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O bom aspecto de Vênus com Saturno anuncia dias muitíssimo favoráveis para você analisar-se profundamente e entender melhor seus sentimentos mais íntimos e profundos. Exatamente por isso você poderá agir de modo coerente com eles. DICA: desabafar e abrir o coração com pessoas nas quais você confia lhe fará muitíssimo bem.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

As românticas vibrações de Vênus atingem harmoniosamente Saturno e fazem com que seu coração esteja particularmente vulnerável ao amor. As viagens serão divertidas e lhe darão excelentes oportunidades de conhecer pessoas diferentes e estabelecer laços bastante profundos com elas. DICA: curtir os amigos tende a ser estimulante.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O fato de Vênus harmonizar-se com Saturno detona um período excelente para você concentrar-se mais no serviço e na carreira e colocar todas as questões materiais em dia. Seu desejo de ser útil, ajudar e apoiar aos outros está bastante acentuado. DICA: procure não exigir demais exatamente das pessoas que você mais gosta.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Agora Vênus está em harmonia com Saturno, por isso estimula seu lado afetuoso e lhe dá condições de lidar ainda melhor com todos a sua volta. Esta fase é ótima para você fazer contatos, dar telefonemas e dedicar-se a tudo o que exija capacidade de expressão e verbalização. DICA: tende a haver maior entendimento no terreno amoroso.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Durante estes dias seu setor doméstico está magnetizado por seu regente Vênus e Saturno, que tornam a fase ótima para você ficar mais tempo em casa e alternar as horas de agito com outras de descanso. DICA: os períodos de intimidade a dois prometem ser muitíssimo agradáveis e contribuem para aproximar você e a pessoa amada.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Os excelentes contatos que unem Vênus a Saturno e Urano anuncia uma fase excelente para os amores, encontros e viagens a dois. Sua sensibilidade e seu romantismo natural estão em alta, assim como seu desejo de dar e receber afeto. DICA: você pode expressar ainda mais clara e espontaneamente aquilo que sente.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Os planetas Vênus e Saturno, em harmonia, lhe dão condições de dar vazão a seu lado econômico e ajudam a superar qualquer problema ou indecisão no setor material. Você pode ter ideias bastante objetivas no sentido de executar seus projetos e administrar racionalmente os rendimentos. DICA: no amor, o astral é de maior estabilidade.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Os contatos positivos de seu regente Saturno com Urano, que ocupa sua casa da alegria e da vitalidade, e com Vênus promete uma fase muito divertida e estimulante para você. A partir de agora Vênus lhe motiva a agir de modo determinado e beneficia suas iniciativas. DICA: os amores estão em uma fase dinâmica e gratificante.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Durante estes dias Vênus está em harmonia com Saturno, por isso ajuda você a não se iludir nem construir fantasias sentimentais escapistas. Preserve um astral de diálogo e camaradagem com quem você ama. DICA: isolar-se a dois contribui para dar maior profundidade a seu relacionamento, além de aproximar ainda mais vocês.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Devido ao bom aspecto de Vênus com Saturno você tende a mostrar-se uma pessoa muito mais aberta, sociável e dedicada aos amigos. Esses planetas lhe tornam mais fraternal e criam um clima de entendimento e solidariedade no terreno amoroso. DICA: não idealize excessivamente quem você gosta e veja as pessoas como elas são.