Horóscopo: Astral de solidariedade

00:00 · 16.12.2017

Nós já estamos sob o efeito do excelente aspecto que une Vênus, o planeta do afeto, a Urano, que rege a Nova Era, e cria um clima de maior entendimento e solidariedade entre as pessoas. Podemos viver intensamente os ideais aquarianos e participar ativamente de tudo o que acontece a nossa volta. Esse aspecto benéfico reforça o astral de amizade e compreensão que já existe, inclusive no amor. Vênus e Urano fazem com que haja maior entrosamento, franqueza e camaradagem entre as pessoas que se amam. Eles nos ajudam a agir de modo muito mais espontâneo e descontraído no terreno sentimental. O momento é propício para a gente se libertar de velhos papéis e comportamentos pré-estabelecidos e estabelecer maior controle sobre nossas próprias vidas. É hora de rompermos com hábitos ou condicionamentos retrógrados ao nos relacionarmos com quem a gente mais gosta. Esse contato harmonioso, que será exato na quarta-feira, também torna a vida em grupo ainda mais agradável e gratificante

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Durante esta semana o planeta Urano, em seu signo, capta para você as românticas vibrações de Vênus, que estimula seu lado doce e sentimental. As emanações de Vênus também lhe tornam uma pessoa mais quente e demonstrativa e prometem momentos muito agradáveis a dois. DICA: você vive um período divertido e estimulante.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Seu astral está elevado pelo ótimo aspecto que une seu regente Vênus a Urano. Esses planetas fazem com que reavaliar o passado seja um exercício estimulante e enriquecedor, que lhe ajuda a evitar a repetição de velhos erros. DICA: sua capacidade de síntese está em alta e lhe estimula a ver as coisas de modo bastante abrangente.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Além do Sol, também Urano e Vênus facilitam ainda mais seus relacionamentos pessoais e fazem com que haja um clima de harmonia e entendimento a seu redor. A vida em grupo tende a mostrar-se estimulante e você pode fazer novas e interessantes amizades. DICA: o astral no amor é de total entrosamento e cumplicidade.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O fato de Vênus harmonizar-se com Urano anuncia uma semana bastante produtiva para você, que está em condições de colocar suas coisas em dia com maior facilidade e eficiência. Os cuidados com a saúde também serão frutíferos e as dietas purificadoras darão bons resultados. DICA: concentre-se na realização de suas ambições.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Também Vênus harmoniza-se com o planeta Urano, que lhe torna uma pessoa muito mais criativa, inventiva e determinada, capaz de pensar por sua própria cabeça. A boa influência de Urano e Vênus lhe estimula a exercer seu lado livre e autêntico e a se importar menos com a opinião alheia. DICA: os amores estão do jeito que você gosta.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Nestes dias Vênus vibra positivamente para Urano e faz com que suas imagens mentais se concretizem com especial facilidade. Assim, capriche no pensamento positivo e alimente apenas ideias construtivas e otimistas. DICA: há um clima de maior entendimento e solidariedade com todos em casa e você pode harmonizar-se com os seus.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O contato positivo de seu regente Vênus com Urano ajuda você a entender e verbalizar ainda mais claramente suas necessidades afetivas. Você tende a relacionar-se de modo mais descontraído no terreno amoroso e pode expor o que se passa em seu coração. DICA: perceba que uma sólida amizade é a base ideal para uma relação duradoura.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O planeta Vênus, em harmonia com Urano, reforça seu espírito prático, aumenta sua objetividade natural e lhe promete maior sucesso nas atividades concretas, portanto concentre-se particularmente nelas. DICA: você pode ter ideias bastante originais no sentido de realizar seus projetos e atingir as metas a que se propõe.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nestes dias Vênus, em seu signo, alia-se a Urano no sentido de elevar ainda mais seu astral e torna o período muito favorável aos romances e encontros. Tende a haver um clima muitíssimo amistoso no terreno sentimental. DICA: você pode relacionar-se de modo bem mais aberto e fraternal com quem ama e isso aproximará vocês dois.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

As horas de isolamento e reflexão estão particularmente beneficiadas agora, graças a Vênus. Juntamente com Urano, esse planeta torna este período ótimo para você reavaliar o passado e abrir-se com as pessoas mais próximas e queridas. DICA: persevere nas imagens mentais construtivas e não se desvie delas em momento algum.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Vênus harmoniza-se com seu planeta Urano e assinala uma fase em que as divergências podem ser eliminadas com maior tolerância e boa vontade, através do diálogo aberto e franco. Você está em condições de entender e aceitar melhor o ponto de vista alheio. DICA: não se perca em minúcias e mantenha a capacidade de síntese.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Agora Vênus está em bom aspecto com o planeta Urano, por isso a fase é favorável para a realização de seu planos. Você terá ideias inovadoras no sentido de superar qualquer problema ou dificuldade no setor profissioal. DICA: não se iluda nem alimente expectativas demais em relação aos outros, para não sofrer nem se decepcionar.