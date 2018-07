Horóscopo: Amores em alta

00:00 · 11.07.2018

Nós estamos plenamente sob o efeito do excelente aspecto que Vênus, em Leão, forma com Urano, que está em Áries. Assim, estes dias prometem ser especialmente propícios aos romances e encontros. Será bem mais fácil para a gente demonstrar nossos sentimentos e dar vazão a nosso lado mais romântico e carinhoso, o que faz com que haja maior afeto e entrosamento entre as pessoas que se gostam. Ao mesmo tempo, há um clima de diálogo e muita camaradagem a dois. Além disso, podemos nos mostrar mais livres e espontâneos em nosso modo de amar e assim superar antigos traumas e inibições. O fato de Vênus estar em Leão anuncia dias favoráveis ao lazer, às atividades esportivas e sociais. A gente pode sair mais e se divertir, de preferência na companhia das pessoas mais queridas. As relações de amizade estão bastante beneficiadas por esse ótimo contato de Vênus com Urano, portanto a fase é excelente para a gente estar com pessoas com as quais temos real afinidade.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Nesta fase sua necessidade de ação está reforçada por Urano e Vênus, que anunciam dias ideais para você sair, passear e se distrair. Procure apenas não se dispersar em atividades demais e dedique-se a coisas que de fato valham a pena. DICA: aproveite esta fase para conversar francamente com quem você gosta e esclareça mal-entendidos.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Fique alerta a estes dias, que, graças a seu regente Vênus, são ótimos para você ficar calmamente em casa, descansar e repor suas forças. Sua necessidade de sossego anda mais marcante do que nunca e você podepassar bons momentos a sós com quem mais gosta. DICA: Urano fortalece sua fé e facilita as visualizações positivas.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Graças a Vênus e a Urano seu desejo de sair da rotina, viver novas aventuras e conhecer lugares e pessoas diferentes está em alta. Esses planetas favorecem as viagens curtas e tudo o que lhe distancie da rotina cotidiana. DICA: tende a haver um astral de muita harmonia, compreensão e entendimento com quem você mais gosta.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O fato de Vênus e Urano vibrarem beneficamente para seu setor material assinala um período em que sua capacidade de realização está bastante acentuada. Estes dias prometem ser bastante fecundos, excelentes para você colocar a mão na massa e partir da teoria para a prática. DICA: no amor, acautele-se contra atitudes controladoras demais.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Vênus está em seu signo e capta para você as ótimas vibrações de Urano, por isso recarrega suas baterias físicas e psíquicas e faz com que você esteja com a corda toda. Aproveite para concentrar-se em si, cuide do visual e de assuntos pessoais. DICA: Urano acentua sua espiritualidade natural e lhe ajuda a reconectar-se com a divindade.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Procure desacelerar o ritmo e dê maior atenção à sua necessidade de descanso e reflexão, que Vênus acentua. Esse planeta transita pelo signo anterior ao seu e torna seu organismo vulnerável. Em compensação sua fé anda mais viva e potente. DICA: mentalize a concretização de tudo de bom de deseja para si e para toda humanidade.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Estar com seu grupo de amigos e conviver mais intensamente com eles são ótimas pedidas nesta fase. Urano e seu regente Vênus lhe tornam mais sociável e estimulam seu lado solidário. Você tende a participar ainda mais ativamente das questões relacionadas com seu bairro e cidade. DICA: procure exercer plenamente sua cidadania.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Urano e Vênus acentuam seu carisma natural e tornam este período excelente para você dedicar-se às atividades sociais e projetar-se nelas. Você pode ter êxito em tudo o que exija tenacidade e capacidade de estruturação. DICA: você está em condições de concentrar-se naquilo que de fato importa e os bons resultados não se farão esperar.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Os planetas Vênus e Urano fazem com que estes dias sejam muito divertidos e estimulantes para você. Aproveite para sair, passear e curtir a vida no que ela tem de melhor, de preferência a dois. Os amores vão de vento em popa e se o seu coração está vago você poderá conhecer alguém especial. DICA: o lazer está muito favorecido.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O planeta Vênus vibra positivamente em seu setor das transformações, no qual acentua sua necessidade de mudar e de romper com tudo o que considera ultrapassado em sua vida amorosa. DICA: a capacidade regenerativa de seu organismo está mais marcante do que nunca e você pode renovar-se sob todos os pontos de vista.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

No decorrer destes dias Vênus vibra harmoniosamente no signo complementar ao seu. Juntamente com seu regente Urano, Vênus assinala um bom momento para você dedicar-se às relações afetivas e aliar-se aos outros em torno de interesses comuns. DICA: seu desejo de compartilhar as coisas com as pessoas mais queridas está em alta.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Esta fase é ideal para você concentrar-se nas coisas práticas e colocar sua atenção em tudo o que exija maior capricho, atenção e objetividade. Sua capacidade de organização e realização está mais acentuada do que nunca e você terá êxito em suas iniciativas concretas. DICA: não pegue no pé de quem ama por motivos insignificantes.