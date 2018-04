Horóscopo: alta dose de energia

00:00 · 26.04.2018

No decorrer destes dias Marte e Plutão estão conjuntos em Capricórnio, signo terrestre no qual volta nossa atenção para as questões concretas e nos torna mais realistas. Esses astros geram uma intensa dose de energia e fazem com as pessoas se mostrem mais motivadas e entusiasmadas para o trabalho e atividades práticas em geral. O momento é ideal para nos dedicarmos a tudo o que exija garra e capacidade de estruturação. Podemos dar vazão a nosso lado mais dinâmico e decidido e revelar nossas reais potencialidades no setor profissional . O fato de Marte unir-se a Plutão estimula nossa capacidade de regeneração e faz com seja muito mais fácil sacudir a poeira e dar a volta por cima das crises, tensões e dificuldades e vencer os desafios. Podemos nos libertar de tudo o que já era e nos abrirmos para o novo. Convém apenas a gente manter a calma em todas as situações e evitar atitudes rudes ou explosivas.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

Durante estes dias os astros lhe colocam em evidência, acentuam seu carisma pessoal e fazem com que você faça maior sucesso em seu círculo social e profissional. Mas, para não sofrer desgastes, é importante que você evite compromissos e afazeres demais. Respeite seus limites. Dica: mudar de ambiente lhe fará muito bem.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

As festas e atividades sociais, que você já aprecia tanto, estão mais favorecidas do que nunca nesta fase, que é ótima para tudo o que exija mente aberta e capacidade de comunicação. Dica: a Lua lhe torna uma pessoa mais aberta e demonstrativa e promete um período bastante propício para você dedicar-se à vida amorosa.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

No que depender de Marte e Plutão estes dias prometem ser bastante propícios para você mergulhar fundo em seu próprio íntimo. Sua necessidade de reflexão está em alta e você pode entender ainda melhor muitas coisas, até mesmo suas próprias motivações mais íntimas e profundas. Dica: há um clima de aconchego no amor.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

O fato de Marte e Plutão estarem conjuntos no signo complementar ao seu acentua sua necessidade de contato e faz com que estar com as outras pessoas lhe dê mais prazer. Você está em condições de colocar-se no lugar dos outros e pode entender melhor seu ponto de vista. Dica: trocar ideias será estimulante.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Seu entusiasmo pelo trabalho está reforçado pelos astros, que prometem um excelente período para você se concentrar em suas atividades e progredir naquilo que faz. Cuidar do organismo também dará hiper certo, mesmo porque Plutão acentua seu poder regenerativo. Dica: aproveite para melhorar seus hábitos alimentares.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

A conjunção do Marte com Plutão anuncia dias divertidos e estimulantes para você, que pode sair, curtir a vida e dar vazão a seu lado mais sociável. As atividades recreativas estão favorecidas e ajudam você a se desligar mais facilmente das preocupações. Dica: os assuntos do coração vão de vento em popa.

Libra (23 set. a 22 out.)

Nestes dias Marte harmoniza-se com Plutão e lhe enche de disposição para curtir a paz doméstica, introverter-se e procurar crescer interiormente. Esses astros acentuam a capacidade regenerativa do seu organismo e psiquismo e fazem com que você supere as tensões e desequilíbrios muito mais facilmente.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

Sua necessidade de ação está em alta, por isso aproveite estes dias para sair mais, passear, fazer viagens curtas ou excursões. Conhecer pessoas diferentes e respirar novos ares será de fato bastante agradável, interessante e estimulante. Dica: o momento é ótimo para você ler, informar-se, atualizar-se e ampliar seus conhecimentos.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

As emanações conjuntas de Marte e Plutão atuam sobre seu setor material, onde facilitam ainda mais sua atuação no serviço. Os cuidados com a saúde estão beneficiados e você poderá recuperar-se com maior facilidade do estresse e dos desgastes dos últimos dias. Dica: acautele-se apenas contra atitudes ciumentas e possessivas.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

Os planetas Marte e Plutão estão em conjunção em seu signo, por isso esses dias são ideais para você recarregar suas baterias e concentrar-se em tudo o que lhe diz respeito. Cuidar do visual e renová-lo são ótimas pedidas. Dica: sua sensualidade está mais marcante do que nunca e os momentos a dois serão realmente quentes e especiais.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Nesta fase a conjunção de Marte com Plutão, que acontece em seu setor espiritual, acentua sua capacidade de síntese e faz com que esta fase seja ótima para você fazer um balanço dos últimos acontecimentos. Você está em condições de ver as coisas de modo bem mais abrangente. Dica: medite e mentalize coisas positivas.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Renovar seu grupo de amigos, curtir os mais antigos e frequentar clubes ou associações será divertido neste período. Isso porque Marte e Plutão estimulam seu lado mais fraternal e solidário. Você está em condições de participar mais ativamente de tudo o que acontece a seu redor. Dica: tire um tempo apenas para relaxar e meditar.