Horóscopo (9/6): Lua cheia romântica

00:00 · 09.06.2017

A Lua atinge a fase cheia às 10h11 desta manhã e promete um final de semana ótimo para a gente agitar e curtir os outros. Esta é uma Lua cheia especialmente romântica. Isso porque Vênus, em Touro, forma um ótimo aspecto com Marte, que está em Câncer. Por simbolizarem o feminino e o masculino nos assuntos amorosos, esses astros facilitam bastante nossos relacionamentos sentimentais e os tornam mais quentes. Os amores tendem a ir de vento em popa, mesmo porque as pessoas tendem a estar mais afetuosas e demonstrativas. Quem está só conta com excelentes chances de apaixonar-se. Em harmonia, Marte e Vênus fazem com que as atividades de caseiras estejam em alta e nos tornam mais interessados em curtir nossos parentes no que eles tem de melhor. Este final de semana é muito propício aos almoços familiares e a todas iniciativas no sentido de tornar nossa casa mais bonita e confortável.

Áries (21 mar. a 20 abr.)

Sua preocupação com as coisas materiais tende a aumentar sensivelmente, mas não perca de vista o fato de que sempre terá êxito onde quer que de fato concentre suas energias. DICA: evite que o excesso de dedicação às coisas práticas faça com que você se descuide de suas necessidades íntimas e amorosas.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Seu regente Vênus vibra de modo bastante harmonioso em seu signo. Desse modo, a fase é muito especial para você cuidar da aparência e de tudo o que lhe diga respeito. Esse planeta embeleza você sob todos os pontos de vista. DICA: mantenha seus canais receptores bem abertos para o Cosmo.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Mais do que nunca é essencial que você pense positivamente e concentre a mente em tudo de bom que deseja para si, para as pessoas queridas e para a humanidade como um todo. Suas imagens mentais tendem a realizar-se, portanto capriche nelas. DICA: sua capacidade de compreensão está em alta.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

Marte agita sua vida e, junto com Vênus, lhe torna muito mais quente, afetuosa e demonstrativa. Sua capacidade de adaptação está em alta e você pode curtir ainda melhor os novos estímulos e novidades que surjam. DICA: será muito mais fácil expor suas opiniões e dialogar com quem você ama.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Nesta fase Vênus acentua seu carisma pessoal e lhe coloca em evidência, por isso você terá maior facilidade para afirmar-se, especialmente no setor profissional. Aproveite para impulsionar tudo relativo à carreira, pois suas iniciativas tendem ao êxito. DICA: reserve um tempo para a prática da meditação.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

O fator sorte tende a atuar muito positivamente nesta fase em que você pode conhecer pessoas interessantes e abrir novas frentes em sua vida sentimental. Observe melhor tudo o que se passa ao seu redor, mesmo porque sua capacidade de aprendizado está acentuada. DICA: curta as viagens a dois.

Libra (23 set. a 22 out.)

Seu planeta Vênus ajuda você a romper com tudo aquilo que já não faz sentido em sua vida afetiva. Você pode mergulhar profundamente em seu próprio íntimo e tomar maior consciência de si. DICA: aproveite para livrar-se de tudo o que considera ultrapassado e abra-se para o novo.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

O fato de Vênus vibrar harmoniosamente no signo oposto ao seu enfatiza ainda mais o interesse que você já sente pelos outros e faz com que relacionar-se seja ainda mais agradável e estimulante. DICA: evite situações de confronto e não bata de frente com os outros por motivos bobos.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Reserve estes dias para concentrar-se no serviço e em todas as atividades que exijam objetividade. Você pode dar vazão a seu lado organizado e eficiente e os bons resultados não se farão esperar. DICA: seja ainda mais tolerante e não implique nem pegue no pé das pessoas por pequenas coisas.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

Você não tem do que se queixar, pois Vênus faz com que seu astral esteja elevadíssimo. Você pode dar o melhor de si em tudo o que fizer e atravessa um bom momento para afirmar-se vigorosamente. Os amores vão de vento em popa e se você está só pode até apaixonar-se. DICA: não se feche!

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Repensar o passado e aprender com antigas vivências será enriquecedor nesta fase, em que os astros provocam certo saudosismo em você. Porém seja realista e esteja alerta para não repetir velhos padrões, que não lhe levam a parte alguma. DICA: aproveite para eliminar antigos condicionamentos.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

O planeta Vênus estimula seu desejo de contato e torna estes dias bastante favoráveis para você fazer novas amizades. Você está em condições de libertar-se de velhos preconceitos e dar vazão a seu lado mais aberto, avançado e progressista. DICA: Marte e Vênus aquecem sua vida amorosa.