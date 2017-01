Horóscopo (9/1/2017): Lua nos torna mais mentais

00:00 · 09.01.2017

A Lua está no mais intelectual dos signos, Gêmeos, por isso ativa nossos espíritos e mentes e nos torna ainda mais inteligentes e perspicazes. Por esse motivo este início de semana é ótimo para os estudos, leituras, papos descontraídos com os amigos e para as atividades culturais de um modo geral. Nossa necessidade de informação está em alta e trocar ideias com as pessoas tende a ser ainda mais estimulante e enriquecedor. Aliás, essa influência lunar acentua nosso lado fraternal e facilita nossos relacionamentos com todos. O fato de a Lua estar em Gêmeos assinala um dia excelente para as viagens curtas, passeios e excursões, mesmo porque reforça nosso desejo de movimento e novidade. Tudo o que dinamize nosso cotidiano e nos tire da rotina é bem-vindo, pois estamos precisando e apreciando novos estímulos. Para que tudo vá bem, convém não nos envolvermos em discussões nem nos dispersarmos em atividades demais.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

O fato de a Lua em Gêmeos abre sua cabeça e permite que você se liberte de velhos preconceitos, que só restringem sua visão de mundo. Esses astros lhe estimulam a agir de modo muito mais inteligente e adaptável. DICA: viajar, mudar de ambiente e respirar novos ares, de preferência a dois, lhe fará muito bem.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Você já é naturalmente realista e isso é mais marcante agora, que a Lua age no sentido de estimular seu senso prático. Ela lhe torna uma pessoa ainda mais realizadora, concentrada nas coisas concretas e nos assuntos materiais. DICA: mas vá com calma e reserve um tempo para ficar a sós ou curtir quem você mais gosta.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Como só acontece uma vez por mês, hoje e amanhã a Lua está em seu signo. Por esse motivo a fase é bastante propícia para você energizar-se plenamente e entrar em sintonia com as forças cósmicas. DICA: as ótimas vibrações de Júpiter lhe tornam uma pessoa mais espiritualizada e conectada com o Todo.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

As questões místicas atraem ainda mais sua atenção. Você está em condições de perceber que existe uma lei de causa e efeito entre o que pensa habitualmente e os principais acontecimentos de sua vida. DICA: cultive o saudável hábito de vibrar em uma sintonia elevada e veja como tudo muda para melhor, até no amor.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Agora a Lua lhe enche de garra para lutar por tudo o que acha certo e lhe estimula a participar de tudo o que acontece em seu bairro e cidade. Perceba o quanto a sua contribuição é essencial e vá em frente! DICA: aproveite para fazer novos amigos, conhecer pessoas estimulantes e ampliar seu círculo social.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

O trânsito da Lua anuncia dois dias muitíssimo favoráveis para as questões relacionadas ao sucesso e à realização profissional. Nosso satélite lhe torna uma pessoa ainda mais focada, batalhadora e ambiciosa. DICA: você tende a brilhar e a projetar-se, porém não se descuide de suas necessidades íntimas.

Libra (23 set. a 22 out.)

Durante estes dias você vai estar com a corda toda. Tudo graças à Lua, que facilita seus empreendimentos e lhe ajuda a expandir-se, em todas as áreas nas quais você atua. A fase promete ser bastante produtiva e você pode impulsionar tudo o que lhe convém. DICA: há uma incrível telepatia com a pessoa amada.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

O fato de a Lua estar em seu setor do inconsciente lhe dá condições de perceber ainda melhor o que se passa dentro de si. Exatamente por esse motivo você pode agir de modo coerente com suas reais e mais profundas necessidades e motivações. DICA: suas mentalizações tendem a realizar-se, portanto pense positivo.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Nosso satélite, a Lua, está em Gêmeos e harmoniza-se com seu planeta Júpiter, por isso dinamiza as relações pessoais e facilita as parcerias. Unir-se às pessoas em torno de objetivos comuns é ótima pedida e você sentirá maior prazer em compartilhar as coisas. DICA: o astral no amor é de companheirismo.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

A Lua e Júpiter tornam estes dias ideais para você dedicar-se às coisas concretas e dar maior atenção aos detalhes. Esses astros lhe inclinam a mostrar-se ainda mais competente e a executar as coisas com capricho. DICA: você está em condições de analisar tudo racionalmente, inclusive seus próprios sentimentos.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Nesta fase a Lua está em seu setor da vitalidade, por isso lhe transmite uma dose extra de garra e energia e faz com que você esteja a mil por hora. Você está em condições de enfrentar e superar com êxito todos os obstáculos. DICA: procure tomar maior consciência de seus anseios íntimos e espirituais.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Tudo o que represente mudança e inovação está favorecido pela Lua e Júpiter, que tornam esta fase excelente para você sacudir a poeira e dar a volta por cima das crises e dificuldades. Aliás, você tende a sair mais forte delas. Sua sensualidade anda marcante. DICA: procure repensar racionalmente o passado.