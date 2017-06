Horóscopo (8/6): Lua movimenta o astral

00:00 · 08.06.2017

Hoje e amanhã a Lua, já quase cheia, está em Sagitário, signo masculino, mutável e do fogo, no qual acentua nossa necessidade de viver novas situações e romper com a rotina do dia-a-dia. As viagens, inclusive as intelectuais, estão particularmente beneficiadas e possibilitam que a gente entre em contato com pessoas e lugares diferentes, o que será estimulante e aumentará nossa percepção. O fato de a Lua transitar por Sagitário também nos torna mais desejosos de ampliar nossos conhecimentos, além de estimular bastante nosso interesse pelas questões filosóficas e religiosas. Nossa capacidade de observação está em alta e podemos aprender muito, apenas olhando para o mundo a nossa volta. Às 10h11 de amanhã a Lua faz exata oposição ao Sol e ocasiona o fenômeno mensal da Lua Cheia, que é ideal para a gente socializar e estar em público. Essa oposição da Lua ao Sol pode gerar situações de disputa e antagonismo, por isso é essencial que tenhamos tato e preservemos a paz a nossa volta.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

Até amanhã você está recebe uma dose extra de energia da Lua, que está em Sagitário, em harmonia com seu Sol natal. Nosso satélite lhe enche de disposição para aprender, ler, aumentar seus conhecimentos e abrir novas frentes em sua vida. DICA: seu desejo de ação está em alta e você pode apreciar bastante esta fase dinâmica.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

A Lua torna estes dias ideais para você mergulhar fundo em seu próprio universo íntimo. Os momentos dedicados à auto-análise e à reflexão permitem que você tome maior consciência de seus anseios e motivações e exerça maior controle sobre eles. DICA: aproveite a fase para trocar confidências com quem você mais gosta.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

O trânsito da Lua pelo signo complementar ao seu assinala uma fase em que curtir as outras pessoas e cultivar seus relacionamentos será especialmente gratificante. Seu interesse por todos a sua volta anda mais acentuado do que nunca, dando-lhe condições de compreendê-los melhor. DICA: não compita, especialmente com quem você ama.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

Estes dias são excelentes para você colocar suas coisas em ordem e cuidar de pequenos detalhes para os quais normalmente não tem tempo nem concentração. As dietas purificadoras prometem excelentes resultados e ajudam você a desintoxicar-se organicamente. DICA: seja flexível e não adote atitudes implicantes, em especial no amor.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Hoje e amanhã prometem ser dias muitíssimo agradáveis para você, graças à Lua, que favorece as festas e reuniões, movimenta sua vida social e lhe dá condições de curtir a realidade no que ela tem de melhor. DICA: esses astros dão a maior força aos amores, favorecem os encontros e lhe tornam uma pessoa mais demonstrativa.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

No que depender da Lua estes dias são excelentes para você curtir o aconchego doméstico, descansar ao máximo e repor suas energias físicas e emocionais. Sua necessidade de sossego e intimidade está acentuada e você apreciará ainda mais os momentos de interiorização. DICA: as horas de isolamento com seu par serão incríveis.

Libra (23 set. a 22 out.)

Nesta fase ler, estudar e informar-se são ótimas pedidas. Isso porque a sua mente está a todo vapor e você pode aprender com especial facilidade. Ir ao cinema, teatro ou a algum show são atividades particularmente favorecidas pela Lua. DICA: tende a haver um maior diálogo e entrosamento mental no terreno amoroso.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

A fase promete ser muito produtiva para você, graças à Lua e a Saturno, que acentuam seu senso prático e sua capacidade de realização. Esses astros lhe tornam uma pessoa muito mais realista, capaz de ver as coisas exatamente como elas são. DICA: não se envolva em situações de disputa, em particular no setor sentimental.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Agora a Lua está em seu signo, onde lhe transmite uma dose extra de entusiasmo e vitalidade. Ela faz com que hoje e amanhã sejam dias apropriados para você pensar primeiro em si, não de forma egoísta, mas como um meio de se fortalecer. DICA: com as energias totalmente restauradas, você pode ser realmente útil e dedicar-se aos outros.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

A passagem da Lua sobre seu setor espiritual faz com que estes dois dias sejam excelentes para você refletir, fazer uma análise abrangente dos últimos acontecimentos e verificar se há necessidade de uma mudança de rumo. DICA: não se coloque em momento algum no papel de vítima e trate de assumir as rédeas de sua vida.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Estar com os amigos e curtir a vida em grupo será ainda mais gratificante durante estes dias, em que a Lua lhe torna uma pessoa ainda mais sociável e fraternal. Você tende a participar ativamente de tudo o que se passa a seu redor e até poderá exercer melhor sua cidadania. DICA: há um clima de maior companheirismo no amor.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

É bem provável que surjam muitos afazeres e compromissos, mas tente não se exigir demais e aproveite o dia também para relaxar e restaurar plenamente suas energias físicas e emocionais. DICA: não reprima a livre expressão de seus sentimentos nem se envolva em discussões estéreis com as pessoas mais queridas.