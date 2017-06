Horóscopo (7/6): Comunicação em alta

00:00 · 07.06.2017 por Folhapress

Às 19h16 de ontem Mercúrio entrou em Gêmeos, signo aéreo no qual o Sol já se encontra há vários dias. Assim, as próximas semanas serão ainda mais propícias aos estudos, leituras, cursos e tudo o que nos estimule mentalmente, mesmo porque nossa curiosidade e nossa capacidade de aprender estão em alta. O trânsito de Mercúrio pelo signo aéreo de Gêmeos reforça a influência vitalizante do Sol e faz com que também nosso poder de comunicação esteja mais marcante do que nunca. Para que tudo corra realmente bem nossas relações pessoais e sentimentais é essencial apenas que a gente não perca tempo com pessoas com as quais não temos real afinidade. Essa posição de Mercúrio aumenta bastante nossa necessidade de ação e nos aconselha a aproveitar os finais de semana para viajar para lugares próximos e conhecer gente e paisagens diferentes. As atividades culturais estão favorecidas e possibilitam que a gente conheça pessoas inteligentes e estimulantes.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

O fato de também Mercúrio ativar sua casa da inteligência lhe torna ainda mais mental e ajuda você a aprender com maior facilidade. As próximas semanas serão propícias para você ler, estudar e aprofundar-se em assuntos de seu interesse. DICA: tende a ser bem mais fácil expressar suas ideias e sentimentos com clareza.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Mercúrio junta-se ao astro-rei Sol no sentido de estimular seu lado objetivo e realizador e lhe promete um período especialmente fecundo, favorável à concretização de seus projetos. Você anda com boa cabeça para as finanças e pode incrementar os rendimentos com inteligência. DICA: acautele-se contra atitudes ciumentas demais.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Agora é a vez de seu planeta Mercúrio ingressar em seu signo, onde estimula seu lado mais mental e comunicativo e faz com que seja ainda mais fácil para você verbalizar o que pensa e sente. DICA: supere certa tendência para a inquietude, acautele-se contra comportamentos dispersivos e cultive a capacidade de concentração.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

Junto com o Sol, o planeta Mercúrio agora passa a ativar seu setor espiritual, por isso acentua ainda mais sua necessidade de reclusão e reflexão. Aproveite a fase para fazer um bom balanço de tudo o que aconteceu nos últimos meses, mesmo porque sua capacidade de síntese está em alta. DICA: descanse e poupe-se ao máximo.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Mercúrio junta-se ao astro-rei Sol no sentido de dinamizar suas relações de amizade e faz com que estar em grupo seja ainda mais divertido. Você está em condições de dar vazão a seu lado mais avançado e progressista e pode libertar-se de velhos preconceitos. DICA: há um astral de maior diálogo e camaradagem no amor.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

Também seu regente Mercúrio passa a ativar seu setor do sucesso e faz com que o a realização estejam ainda mais a seu dispor. Junto com o Sol, Mercúrio reforça seu lado ambicioso e faz com que sua capacidade de se organizar e se estruturar solidamente esteja em alta. DICA: alterne as horas de trabalho com outras de descanso.

Libra (23 set. a 22 out.)

O fato de também Mercúrio ativar o seu setor da religiosidade acentua sua necessidade de conectar-se com o Todo e faz com que você esteja em condições de perceber as mais pequenas manifestações da divindade a sua volta. Seus caminhos tendem a se abrir com especial facilidade e a sorte atua a seu favor. DICA: vá em frente!

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

A nova posição de Mercúrio lhe ajuda a ver ainda melhor através da aparência das coisas e evita que você entre em frias. Sua capacidade de renovar-se está mais marcante do que nunca a partir de agora e você pode abrir-se para novas e estimulantes vivências. DICA: será mais fácil entender os outros com profundidade.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Além do Sol, agora também Mercúrio passa a ativar o signo oposto ao seu, onde movimenta ainda mais seus relacionamentos. As parcerias e associações estão particularmente favorecidas e você se sairá bem no trabalho em equipe. DICA: não radicalize nem se envolva em atritos ou discussões e evite situações de confronto.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

O planeta Mercúrio acaba de ingressar em Gêmeos, signo no qual facilita sua atuação no serviço e lhe dá condições de exercer seu lado realizador. Aproveite a fase para repensar seus hábitos rotineiros e verifique como ser mais saudável e conquistar uma melhor qualidade de vida. DICA: seja especialmente tolerante com todos.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Até 20 de junho o trânsito do Sol e agora também de Mercúrio acontece sobre sua casa da vitalidade. Por esse motivo você está com a corda toda e pode impulsionar com garra seus principais interesses. O lazer e tudo o que lhe dê alegria está mais favorecido do que nunca. DICA: tende a haver um grande entendimento no terreno afetivo.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

A passagem de Mercúrio sobre seu signo de concepção facilita o diálogo com os familiares e cria um clima de maior entrosamento com todos em casa. O momento é ideal para você reavaliar objetivamente o passado e aprender com ele. DICA: supere qualquer tendência para o saudosismo excessivo e concentre-se no presente.