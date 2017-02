Horóscopo (7/2/2016): Estamos mais esperançosos

00:00 · 07.02.2017

Às 7h36 (HV) Mercúrio junta-se ao Sol e entra em Aquário. A passagem de Mercúrio por esse signo torna o período excelente para a gente se voltar com maior interesse para o futuro e cultivar nossas esperanças em relação a ele. A fase é propícia para exercermos nosso lado idealista e tomarmos consciência da necessidade de participarmos das questões relacionados com a coletividade como um todo. Mas convém evitarmos a utopia. Durante esse trânsito de Mercúrio por Aquário podemos refletir com seriedade sobre nossas responsabilidades sociais e exercer mais plena e intensamente nossa cidadania. Aquário é o signo da Nova Era, por isso seus elevados valores podem ser plenamente vivenciados durante esse trânsito de Mercúrio e do Sol por ele. As pessoas tendem a adotar um comportamento bem mais fraternal e solidário e podem se aliar em torno de interesses mais amplos e altruístas.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A nova posição de Mercúrio dá ainda maior ênfase a sua vida social e às relações de amizade em especial. A partir de agora esse planeta acentua sua necessidade de estar em grupo e faz com que se estabeleça um astral de maior cumplicidade e camaradagem com todos. DICA: converse mais com a pessoa amada.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A partir de agora também Mercúrio transita pelo ponto mais elevado de seu céu natal. Assim, faz com que seu carisma pessoal esteja em alta, acentua seu poder de realização e permite que você atraia ainda mais a admiração de todos. DICA: evite apenas que o excesso de afazeres e compromissos atrapalhe seus romances.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Seu regente Mercúrio de hoje em diante vibra em harmonia com seu Sol natal e faz com que os assuntos culturais e intelectuais atraiam seu interesse. DICA: o período é ideal para você distanciar-se da rotina, viajar e viver novas situações a dois, pois a monotonia tende a exercer um efeito negativo sobre seu psiquismo.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Também Mercúrio começa a ativar seu setor da sexualidade e faz com que sua libido esteja à flor-da-pele. Esse planeta acentua seu erotismo natural e possibilita que as horas de intimidade contribuam para aproximar você e a pessoa amada. DICA: a troca de confidências e revelações íntimas unirá ainda mais vocês.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

De hoje em diante também Mercúrio ativa o signo oposto ao seu e por esse motivo passa a acentuar ainda mais sua necessidade de relacionar-se. Esse planeta estimula seu interesse pelos outros e facilita o diálogo. DICA: não se envolva em bate-bocas e esteja alerta para não querer impor suas opiniões.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Seu planeta Mercúrio passa a transitar sobre seu setor da saúde, onde faz com que as próximas semanas sejam ideais para você cuidar de seu corpo e purificá-lo. DICA: aproveite a fase para repensar seus hábitos alimentares e adote uma dieta mais leve e saudável, que fará com que você sinta-se muitíssimo bem.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Inicia-se uma fase ainda mais propícia para sua vida amorosa, graças ao ingresso de Mercúrio em sua casa da paixão. Os momentos a dois prometem ser movimentados e se você está só há boas chances de conhecer alguém especial e iniciar uma relação. DICA: passeie, divirta-se e curta, a dois, o lado bom da vida.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O astro da inteligência, Mercúrio, transita agora sobre seu signo de concepção, onde acentua sua necessidade de sossego e faz com as horas de isolamento e reflexão sejam muitíssimo agradáveis. DICA: aproveite a fase para dialogar francamente com os familiares e torne o ambiente em casa mais harmonioso.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nesta terça-feira Mercúrio passa a ocupar seu setor da comunicação, onde lhe torna uma pessoa mais verbal e expressiva e favorece bastante seus relacionamentos. DICA: esse planeta cria um astral de maior entendimento no amor e estimula você a falar francamente sobre seus sentimentos mais profundos.

CAPRICÓRNIO (21 dez. a 20 jan.)

O planeta Mercúrio deixou seu signo e agora magnetiza sua casa da matéria, por isso nestas semanas lhe dá uma ótima cabeça para as finanças e ajuda você a incrementar seus rendimentos. DICA: junto com o Sol, Mercúrio acentua sua capacidade de realização e anuncia um período muito produtivo para você.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O planeta da razão, Mercúrio, transita agora sobre seu signo, onde estará por várias semanas e dará a maior força a sua vida intelectual. Mercúrio acentua seu lado racional e faz com que os estudos e leituras entrem em uma fase ótima. DICA: suas iniciativas no sentido de renovar o visual terão êxito.

PEIXES ( 20 fev. a 20 mar.)

Nesta manhã Mercúrio entra no signo anterior ao seu, por isso aconselha você a não se iludir nem envolver-se em aventuras confusas. Esse planeta lhe convida a fazer uma reavaliação objetiva dos acontecimentos e a conscientizar-se de suas necessidades. DICA: evite envolver-se em situações nebulosas.