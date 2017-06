Horóscopo (14/6): Ser realista é preciso

00:00 · 14.06.2017

Mercúrio harmoniza-se com Júpiter e torna estes dias excelentes para nos unirmos às outras pessoas em torno de metas e interesses comuns. Mais do que nunca a gente pode entender que "a união faz a força". Mas se por um lado esses planetas elevam o astral, por outro lado Mercúrio tensiona Netuno, que nos aconselha a ser realistas e manter os pés no chão. É importante que a gente não fantasie demais e sobretudo evite atitudes instáveis e dependentes em relação aos outros. Também é essencial que evitemos a emotividade excessiva, mantenhamos a estabilidade e que não nos deixemos levar pela inquietude. Devemos superar o negativismo e estar alerta para não descarregar nossas frustrações nos outros. Nesta fase devemos relaxar ao máximo, para nos reequilibrarmos interiormente. A Lua, em Aquário, forma um ótimo aspecto com o Sol, por isso nos torna ainda mais curiosos e interessados em tudo o que acontece a nossa volta. As atividades culturais estão em alta.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

Estar com as pessoas tende a ser estimulante, desde que você não se envolva em discussões estéreis nem queira impor seus pontos de vista. Procure concentrar-se naquilo que importa e não se disperse em teorizações ou coisas acessórias. DICA: evite que os outros interfiram ou dêem palpites demais em sua vida afetiva.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Convém você manter uma atitude objetiva e prudente no que se refere às finanças e não correr riscos durante esta fase. Também tenha tato ao lidar com quem você mais gosta, evite a possessividade e não provoque rupturas que no fundo não deseja. DICA: trate de preservar tudo de bom que existe em sua vida sentimental.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Você está plenamente sob o efeito da quadratura que seu planeta Mercúrio, em seu signo, forma com Netuno, por isso deve unir-se às outras pessoas ao invés de disputar com elas. Perceba o quanto é importante que você aprenda a dizer "não" quando isso for de seu interesse. DICA: mantenha a calma e procure aquietar-se interiormente.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

Esteja alerta para que seus projetos de crescimento e expansão não sejam utópicos ou fantasistas demais e mantenha os pés bem firmes na realidade concreta. Aliás, esse é o único modo de efetivamente atuar sobre ela. DICA: adie as transações importantes para um período mais propício e evite negócios a longo prazo.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Durante estes dias Mercúrio e Netuno vibram de modo arrevesado, por isso aconselham você a poupar-se ao máximo e relaxar sempre que possível. Tire estes dias para ficar calmamente em casa, coloque suas ideias em ordem e faça um balanço dos acontecimentos. DICA: procure não pegar no pé de quem está por perto.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

Seu regente Mercúrio e Netuno tentam lhe encucar e provocam preocupações, mas cabe a você não se deixar afetar e manter a confiança em si. Insista em seus propósitos, pois cedo ou tarde as portas irão se abrir e você chegará exatamente onde deseja. DICA: seja prudente nos gastos e no amor e evite o ciúme exagerado.

Libra (23 set. a 22 out.)

O fato de Mercúrio estar em desacordo com Netuno lhe aconselha a não querer que todos pensem como você. Tenha tato, aceite as pessoas como elas são e evite discutir por motivos insignificantes. DICA: este período será ideal para você cuidar, com criatividade, daquelas pequenas coisas para as quais em geral não tem tempo.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

Preste muita atenção para não ser rude nem magoar exatamente quem você mais gosta. Ao mesmo tempo, evite bloquear a livre expressão de sua afetividade. Esteja alerta para não adotar uma atitude aparentemente fria e indiferente no setor sentimental. DICA: felizmente seu regente Vênus ajuda você a agir com espontaneidade.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Evite situações de confronto com as pessoas e sobretudo não discuta com elas nem defenda pontos de vista contrários apenas pelo gosto de debater e ser do contra. Para preservar a harmonia em seus contatos é essencial que você atue com tolerância e flexibilidade e não queira controlar os outros. DICA: relaxe sempre que puder.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

Mais do que nunca é importante que você não implique nem exija demais de quem mais gosta e exercite-se na arte de aceitar as pessoas como elas são, com suas humanas e compreensíveis imperfeições. DICA: sua necessidade de ser útil está em alta, mas não se anule nem sacrifique demais pelos outros, para depois não fazer cobranças.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Os astros desaconselham as especulações e assinalam uma fase em que é essencial que você continue preferindo o pouco certo ao muito duvidoso, para não sofrer perdas. Atue com especial prudência no terreno sentimental e não provoque atritos desnecessários. DICA: pense de forma positiva e mantenha uma atitude otimista.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Fuja de situações que não sejam bem claras, não ceda à chantagem afetiva nem se deixe iludir por pessoas mal-intencionadas. É importante que você procure ver através da aparência das coisas. Nesta fase é essencial que você não se iluda nem espere demais dos outros. DICA: os momentos a dois prometem ser especialmente relaxantes.