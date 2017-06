Horóscopo (13/6): Sintonia com a Nova Era

00:00 · 13.06.2017

A passagem da Lua pelo signo de Aquário nos coloca em estreita sintonia com a Nova Era e com os valores que a caracterizam. Assim, podemos exercer plenamente nosso espírito de fraternidade e nos mostrarmos mais solidários em relação aos outros. Na Era de Aquário, que está apenas começando, uma boa parcela da humanidade já percebe que os ideais aquariamos do amor e da harmonia não podem vingar onde há ignorância, carência e desigualdade social. Essas pessoas lutam com garra pela conquista de melhores condições de vida para todos. Exatamente por isso, mais cedo ou mais tarde esses ideais irão realizar-se. Na verdade tudo tende ao progresso, ainda que por vezes através de caminhos complexos. O turbulento período que vivemos é ideal para a gente refletir sobre nossas responsabilidades e direitos como cidadãos. Devemos acompanhar de perto o modo como nosso bairro, cidade, estado e país são administrados pelos governantes.

Áries (20 mar. a 20 abr.)

Até amanhã a Lua está em Aquário e faz com que esta fase seja ideal para você estar com as pessoas amigas e curtir mais e melhor a vida em grupo. Você anda bastante sociável e pode mostrar-se bem mais consciente e participante. DICA: os planetas Mercúrio e Júpiter, em harmonia, reforçam seu lado comunicativo e altruísta.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Como a Lua atua sobre seu setor do sucesso e da realização, procure concentrar-se em suas atividades profissionais e reserve estes dois dias para resolver de vez tudo o que está pendente nessa área. DICA: seu espírito crítico e seu lado analítico estão em alta, por isso você anda bem mais consciente de si e de seus processos íntimos.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Em trânsito por Aquário, a Lua acentua sua capacidade de união e religação com o Todo. Já Mercúrio e Júpiter ampliam sua visão de mundo e fazem com que sua mente voe ainda mais longe. Eles também dinamizam suas relações pessoais e criam um clima de harmonia a dois. DICA: seu romantismo e seu desejo de amar estão em alta.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

A passagem da Lua por Aquário torna estes dias excelentes para você cuidar de seu organismo e restaurá-lo, mesmo porque acentua sua capacidade regenerativa. As dietas purificadoras serão mais bem sucedidas do que nunca e você pode desintoxicar-se, o que lhe fará sentir-se muitíssimo bem. DICA: não crie nem alimente encucações.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Seus contatos pessoais estão facilitados pela passagem da Lua pelo signo oposto ao seu, Aquário. Nosso satélite faz com que haja um entrosamento quase que telepático com os outros. O astral no amor anda elevado, pois se baseia no diálogo aberto e franco. DICA: você está em condições de entender melhor o ponto de vista das outras pessoas.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

A nova posição da Lua ajuda você a relacionar-se melhor com todos no ambiente de trabalho e até mesmo a superar antigos desentendimentos. Você anda mais flexível e tolerante, capaz de aceitar as pessoas como elas são, com suas humanas imperfeições. DICA: procure adotar uma alimentação leve e saudável, que purifique seu organismo.

Libra (23 set. a 22 out.)

Curtir os outros e apreciar suas qualidades será bem mais fácil nesta fase, em que a Lua vibra em um uníssono harmonioso. Mercúrio e Júpiter lhe ajudam a expressar melhor tudo aquilo que você sente e a demonstrar toda sua imensa afetividade. DICA: o clima no terreno amoroso é de total entendimento, afeto e companheirismo.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

Graças à Lua estes dias são excelentes para você dar maior atenção a sua família e também a sua própria necessidade de sossego e interiorização. DICA: Mercúrio e Júpiter lhe tornam consciente de que velhos condicionamentos podem ser limitativos, o que é um primeiro passo no sentido de eliminá-los definitivamente de sua vida.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

Nesta fase a Lua reforça sua comunicabidade natural e lhe dá condições de entrosar-se melhor com todos ao seu redor. Graças a Mercúrio e a seu regente Júpiter, você pode dar o devido valor a tudo de bom que acontece em sua vida. DICA: curtir pessoas amigas e estar em grupo tende a se ainda mais agradável e estimulante.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

O fato de a Lua estar em Aquário anuncia dois dias particularmente fecundos para você, que pode sair-se especialmente bem em tudo relativo ao trabalho e à carreira. Suas iniciativas concretas tendem ao êxito, desde que você de fato persevere nelas. DICA: você conta com uma dose extra de inspiração para executar seus projetos.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

O trânsito da Lua sobre seu signo vai até amanhã e recarrega suas baterias. Além disso, eleva seu astral e estimula você a mentalizar, com muita fé, um Brasil melhor. Ao fazer isso você contribuindo para que ele se manifeste, ainda que seja a médio prazo. DICA: não se deixe influenciar pela realidade e imagine as coisas como elas devem ser.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Nestes dias a Lua lhe torna mais consciente de suas mais profundas motivações. Sua capacidade de síntese tende a manifestar-se mais intensamente e lhe ajuda a ver as coisas como um todo. DICA: sua fé anda particularmente poderosa, portanto concentre a mente nas coisas positivas e elevadas que deseja para si e para toda coletividade.