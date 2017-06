Horóscopo (10/6): Hora de curtirmos a natureza

00:00 · 10.06.2017 por Folhapress

Às 8h37 deste sábado a Lua ingressa em Capricórnio, signo impulsivo, feminino e terrestre no qual estará até segunda-feira. A Lua em Capricórnio faz com que este fim-de-semana seja excelente para a gente ter maior contato com a natureza, principalmente com regiões montanhosas e arborizadas. Lugares distantes e isolados tendem a ser ainda mais inspiradores e propícios à prática da meditação e a uma reflexão profunda. Além disso, esses locais tem o dom de nos tranquilizar interiormente. A influência de Capricórnio reforça nosso lado mais sério, responsável e esforçado, mas ao mesmo tempo pode bloquear a livre expressão de nossos sentimentos e emoções. Convém mantermos a espontaneidade em todas as situações, especialmente no que se refere a nossa afetividade. Como a Lua faz oposição a Marte, não devemos nos envolver em atritos, especialmente em casa. É essencial a gente conter nossos ímpetos e não se deixar levar demais pelas emoções.

Áries (21 mar. a 20 abr.)

Estes dias prometem ser ótimos para você concentrar-se em atividades práticas e em tudo aquilo que exija objetividade, persistência e capacidade de realização. Você está em condições de não dar nenhum ponto sem nó e pode colocar tudo seu em ordem. DICA: tende a haver um entendimento mais profundo com quem você gosta.

Touro (21 abr. a 20 mai.)

Nestes dias a Lua favorece as viagens e dá a maior força a todas a suas iniciativas no sentido de expandir-se e abrir novos campos de ação em sua vida. Você está em condições de ver mais longe e poderá inclusive aprofundar seus conhecimentos. DICA: relaxe ao máximo e não assuma compromissos formais e desgastantes.

Gêmeos (21 mai. a 20 jun.)

Marte, em Câncer, agora tensiona a Lua, portanto seja prudente nos gastos e mantenha a estabilidade emocional em todas as situações. Júpiter promete uma fase especialmente propícia para você dinamizar seus relacionamentos afetivos e dedicar-se a quem ama. DICA: a Lua faz com que os processos de auto-análise sejam esclarecedores.

Câncer (21 jun. a 21 jul.)

Neste fim-de-semana a Lua ativa o signo oposto ao seu, por isso facilita suas associações e parcerias. Ela torna mais fácil e prazeroso aliar-se aos outros em torno de projetos de comum interesse. Você anda mais altruísta e pode cooperar ativamente com os outros. DICA: como nosso satélite opõe-se a Marte, que está em seu signo, evite disputas.

Leão (22 jul. a 22 ago.)

Os astros facilitam sua atuação nas questões praticas e prometem um dia excelente para todas iniciativas no sentido de colocar suas coisas em dia e resolver aquilo que está pendente. Aproveite para organizar-se e cuidar de detalhes que mais exigem atenção. DICA: Mercúrio e Júpiter fazem com que estar a dois seja estimulante.

Virgem (23 ago. a 22 set.)

Até segunda-feira a Lua aumenta sua energia e alegria de viver e lhe dá condições de tomar maior consciência do lado bom da realidade. Assim, estes dias prometem ser bastante divertidos e estimulantes, especialmente propícios às atividades de lazer. DICA: os amores também estão beneficiados e você pode demonstrar melhor seus sentimentos.

Libra (23 set. a 22 out.)

Agora a Lua faz com que haja um clima de maior bem estar em casa e ajuda você a relacionar-se bem com os familiares. Graças a Mercúrio e Júpiter você está em condições de contar com a simpatia de pessoas dinâmicas e estimulantes, que podem lhe dar a maior força em todas as áreas que você atua. DICA: viajar e namorar será o máximo.

Escorpião (23 out. a 21 nov.)

A Lua envia excelentes vibrações a seu Sol natal e faz com que sua capacidade de comunicar-se, principalmente com a pessoa amada, esteja em alta. Nosso satélite reforça seu lado verbal e lhe ajuda a eliminar mal-entendidos. Já Mercúrio e Júpiter anunciam um período propício aos cuidados com a saúde. DICA: as caminhadas lhe fazem bem.

Sagitário (22 nov. a 21 dez.)

O fato de a Lua ativar seu setor material lhe promete um período bastante frutífero, durante o qual é mais fácil agir com objetividade e partir da teoria para a prática. Você está com ótima cabeça para as finanças e pode fazer negócios bastante interessantes e lucrativos. DICA: no amor, saia da rotina e viva novas situações a dois.

Capricórnio (22 dez. a 20 jan.)

Hoje amanhã e depois a Lua está em seu signo, por isso esses dias são ideais para você recarregar as baterias. Aproveite para concentrar-se em si, cuide da imagem e renove o visual. Você anda muito mais sensível e seu romantismo está em alta. Não o reprima! DICA: mantenha a estabilidade emocional em todas as circunstâncias.

Aquário (21 jan. a 19 fev.)

Como durante estes dias a Lua ativa seu setor espiritual, convém você não se exigir demais e sim dar maior atenção a sua necessidade de sossego e reflexão. Os momentos de solidão tem o dom de restaurar suas energias físicas e psíquicas. DICA: sua fé anda poderosa, portanto concentre a mente naquilo que deseja ver realizado.

Peixes (20 fev. a 20 mar.)

Graças à Lua, curtir os amigos e estar em grupo são ótimas pedidas neste final de semana. Nosso satélite lhe torna uma pessoa mais sociável e aberta aos outros. Você está em condições de dar vazão a seu lado solidário e pode exercer mais e melhor sua cidadania. DICA: procure viajar e mudar de ambiente, junto a quem você ama.