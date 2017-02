00:00 · 04.02.2017

Sábado

Há poucos dias Marte ingressou em Áries e ontem também o planeta que governa o amor, Vênus, entrou nesse signo de fogo. Nele, Vênus faz com que nos mostremos ainda mais quentes, afetuosos e demonstrativos. Durante seu trânsito por Áries, Vênus aumenta nossa vulnerabilidade às românticas flechadas de Cupido e faz com que a gente se apaixone, ou se afaste impulsivamente, de modo inconsequente. Podemos nos desinteressar por alguém com a mesma rapidez com que nos apaixonamos pois, uma vez que realizada a conquista, tendemos a perder grande parte de nosso entusiasmo inicial. Vênus faz com que adotemos uma atitude mais natural e espontânea, ainda que às vezes precipitada, nos assuntos do coração. Nessa posição, o planeta do amor nos inclina a aventuras amorosas calientes e passionais, porém passageiras.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Vênus iniciou ontem o trânsito que anualmente faz sobre seu signo e agora anuncia uma fase muitíssimo propícia para os assuntos do coração. Seu romantismo está em alta e se você está só há boas chances de apaixonar-se. DICA: Vênus facilita os cuidados com o visual e lhe estimula a embelezar-se.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Seu regente Vênus acaba de ingressar no signo anterior ao seu, portanto procure ser especialmente realista. Não aja impulsivamente em relação às finanças e assuntos do coração. Evite sobretudo negócios que não sejam bem claros. DICA: no amor, é essencial que você não se iluda nem rime amor com dor.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

O nova posição de Vênus dinamiza ainda mais sua vida social e faz com que haja com clima de maior entrosamento e solidariedade a sua volta. Você pode fazer novos amigos e travar contato com pessoas simpáticas e comunicativas. DICA: há boas chances de que uma amizade se transforme em algo mais.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seu setor do sucesso recebe a visita de Vênus, que acentua seu magnetismo pessoal e lhe ajuda a destacar-se em todas as áreas nas quais você atua. A realização está mais do que nunca a seu alcance. DICA: não se deixe levar demais pela ambição a ponto de descuidar-se de suas necessidades afetivas.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

As românticas vibrações de Vênus passam a atingir harmoniosamente seu signo, por isso inicia-se uma fase ainda mais movimentada e favorável aos assuntos do coração. Saia, passeie, evite a monotonia no amor e viva novas situações a dois. DICA: viajar tende a ser mais divertido e estimulante do que nunca.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O trânsito de Vênus agora acontece sobre seu setor do inconsciente e lhe ajuda a compreender melhor seus sentimentos e a ser coerente com eles. Você está em condições de trocar confidências e abrir-se com quem mais gosta. DICA: não tente controlar a pessoa amada nem provoque rupturas indesejáveis.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

A partir de agora seu planeta Vênus transita pelo signo oposto ao seu, por isso sua necessidade de dar e receber afeto está mais marcante do que nunca. DICA: curtir as outras pessoas e dedicar-se a elas será muito gratificante, porém não se esqueça de seus próprios interesses pessoais em função delas.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O fato de Vênus ocupar seu setor do trabalho faz com que você execute suas tarefas com especial garra, objetividade e boa vontade. Sua necessidade de ser útil está em alta e você sentirá maior prazer em ajudar os outros. DICA: Vênus torna este período ideal para você repensar seus hábitos alimentares.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Você está numa maré de sorte, graças ao ingresso de Vênus em seu setor sentimental. Inicia-se um período ainda mais favorável aos romances e encontros e você pode adotar uma atitude bastante afetuosa. DICA: se seu coração está vago, é possível que conheça alguém que o fará bater mais forte.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Esteja alerta, pois os negócios imobiliários estão ainda mais favorecidos a partir de agora, que Vênus transita por Áries. Esse planeta lhe promete transações bastante vantajosas e lhe dá condições de tornar sua casa mais bonita e aconchegante. DICA: Vênus também facilita seu relacionamento com os familiares.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O planeta Vênus passa a estimular seu lado mais cortês e hábil no trato com todos a sua volta. Isso beneficia suas relações com todos e lhe permite eliminar mais facilmente qualquer mal-entendido que exista. DICA: os passeios, excursões e viagens a dois serão particularmente divertidos e estimulantes.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Ontem Vênus deixou seu signo e agora magnetiza seu setor da matéria, por isso nas próximas semanas lhe ajuda a fazer bons negócios e a incrementar seus rendimentos. DICA: você tende a mostrar-se mais estável no amor, mas para que tudo corra bem deve evitar comportamentos ciumentos.

Domingo

A Lua está hoje e amanhã em Gêmeos, que é um signo mutável e masculino, pertencente ao elemento ar. Durante seu trânsito por Gêmeos nosso satélite acentua nosso lado comunicativo e facilita nossas relações com todos. Podemos atualizar as mensagens e emails, dar telefonemas, fazer novos contatos e demonstrar nossa capacidade de expressão. A passagem da Lua por Gêmeos também anuncia dois dias propícios para curtirmos as atividades culturais e intelectuais e tudo o que satisfaça nossa curiosidade. Ler, estudar, conversar e trocar ideias com os amigos são ótimas pedidas, mesmo porque podemos aprender mais facilmente e estamos mais verbais e articulados.